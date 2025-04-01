تسريع الاستجابة للحوادث (IR) من خلال الأتمتة والتوحيد القياسي للعمليات
إن القرارات المبكرة التي تتخذها أثناء الاستجابة لحادث أمني أو هجوم إلكتروني محتمل غالبًا ما تكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم احتواء المشكلة أو تصاعدها إلى أزمة. لسوء الحظ، تستخدم معظم المؤسسات عمليات أمنية يدوية تستغرق وقتًا طويلاً أو شفرات مخصصة تفتقر إلى وظائف التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR) الكاملة.
صُممت منصة IBM QRadar SOAR لتحسين عمليات اتخاذ القرار لدى فريقك الأمني، وتحسين كفاءة مركز العمليات الأمنية (SOC)، وضمان تلبية عمليات الاستجابة للحوادث من خلال حلول ذكية للأتمتة والتنسيق.
يساعد الحل QRadar® SOAR، الحائز على جائزة Red Dot لتميز تصميم واجهة المستخدم، منظمتك على:
تقليل وقت الاستجابة باستخدام أدلة ديناميكية، وعمليات سير عمل قابلة للتخصيص والأتمتة، وتوصيات استجابة
تبسيط عمليات الاستجابة للحوادث من خلال تسجيل وقت تنفيذ الإجراءات الرئيسية والمساعدة في الاستعلام عن التهديدات والاستجابة لها
إدارة الاستجابة للحوادث بما يتوافق مع أكثر من 200 لائحة دولية لحماية الخصوصية واختراق أمن البيانات مع الاستجابة للاختراقات
حقق العميل انخفاضًا بنسبة 85% تقريبًا في زمن الاستجابة للحوادث.1
بلغ متوسط وقت المعالجة للعميل 5 دقائق.2
أكثر من 180 لائحة خصوصية مدمجة.
تستخدم منصة QRadar SOAR الأتمتة في عمليات الربط، وإثراء البيانات، والتحقيق، وتحديد أولويات الحالات، ما ساعد أحد العملاء على تقليص وقت التعامل مع الحوادث بنحو 85%.1
يستفيد نهج إدارة الحالات المخصص في المنصة QRadar SOAR من نظام بنائي شامل لعمليات التكامل وأدلة ديناميكية تتماشى مع عمليات سير عمل الاستجابة الحالية في المنظمة.
يوفر الاشتراك والدعم (S&S)، المضمّن مع الشراء، وصولاً في الوقت الحقيقي إلى نسخ البرامج، والإصدارات، والإصلاحات الجديدة، إضافة إلى الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في تحسين أداء البرامج.
تُعتبر أداة تصميم الأدلة في IBM QRadar SOAR من القدرات الحائزة على جوائز، حيث تُبسِّط عملية الأتمتة، فهي توفر واجهة سهلة الاستخدام ومتاحة مع إرشادات ضمن التطبيق، ما يسهل على مجموعة أوسع من المستخدمين التعامل معه. وتتمتع أدلة SOAR بمرونة كبيرة، ما يتيح لها التكيف مع تغير ظروف الحوادث دون الحاجة إلى البدء من جديد.
بفضل أدوات QRadar SOAR، يمكن للمحللين الأمنيين تصميم عمليات سير عمل واستجابات مؤتمتة بسهولة للحصول على تنبيهات ذات موثوقية عالية، ما يُتيح لهم تحديد الحوادث الحقيقية بسرعة والقضاء على الإنذارات الزائفة.
تستخدم Doosan Digital Innovation (DDI) قوة مطابقة الأنماط القائمة على الذكاء الاصطناعي في QRadar SOAR للكشف عن الحوادث وفك رموزها والتصرف بشأنها بشكل أسرع، ما يمكّن المنظمة من الاستجابة للحوادث الأمنية بشكل أسرع.
تستخدم Silverfern IT منصة QRadar SOAR لإدارة دورة حياة الحوادث الأمنية بالكامل عند اكتشاف التهديدات، حيث تقوم بأتمتة العمليات وتنسيق جهود الاستجابة مع حالات الاستخدام المحددة مسبقًا.
يبني Askari Bank أدلة مخصصة وفقًا لحالات الاستخدام الخاصة بأعماله لتلقي الاستجابات المؤتمتة، ما يمكّن المحللين من تركيز جهدهم على الأهداف الأكثر أهمية.
اقرأ لمحة عامة عن سوق SOAR واكتشف سبب اختيار IBM QRadar SOAR ليكون حلاً رائدًا في السوق.
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شريكك في مواجهة التهديدات الإلكترونية من خلال الوقاية على مدار الساعة والكشف والاستجابة بشكل أسرع وبدعم من الذكاء الاصطناعي.
يتميز QRadar SIEM بالقدرة على ربط وتتبع وتحديد الأنشطة ذات الصلة عبر سلسلة الهجمات لتحديد الأولويات في مواجهة التهديدات الحساسة.
1النتائج مستندة إلى دراسة حالة DDI. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.2النتائج مستندة إلى دراسة حالة Askari Bank. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.