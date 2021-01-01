شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين. احصل على آخر استعلامات التهديدات.
وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. اكتسب معارف بشأن كيفية تقليل هذه التكاليف..
يمكنك تنزيل تحليل SOAR Leadership Compass لتتعرف على العناصر الرئيسية التي ينبغي للمؤسسات مراعاتها عند اختيار حل SOAR وسبب كون منصة QRadar SOAR رائدة.
تعرّف على المزيد حول إمكانات IBM QRadar SOAR الإضافية ومدى تكاملها مع منتجات IBM Security الأخرى.
منصة IBM QRadar SOAR مصممة لتعزيز كفاءة مركز العمليات الأمنية وتسريع التعامل مع الحوادث والمساعدة على سد الفجوات في المهارات.
استعدّ للتعامل مع اختراقات الخصوصية واستجب لها بفعالية من خلال دمج مهام تقارير الخصوصية في أدلة الاستجابة للحوادث لديك. تعاون مع فِرق الخصوصية والموارد البشرية والشؤون القانونية للامتثال لمتطلبات أكثر من 200 لائحة تنظيمية.
يمكنك تسريع زمن الاستجابة وتخفيف أعباء عمل المحللين من خلال الجمع بين منصة QRadar SOAR و QRadar SIEM.
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استعن بتوجيهات وخبرات مستشارين جديرين بالثقة لضمان أن تكون عمليات التعامل مع الحوادث لديك مدعومة بأفضل الممارسات المتبعة في المجال.
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