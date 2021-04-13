إن شراء المنتجات المناسبة ما هو إلا الخطوة الأولى في رحلة النضج الأمني. Technology Expert Labs for Security هي بوابتك لتحقيق أقصى استفادة من خبرتنا الفريدة في منتجات IBM. وتتمثل مهمتنا في نشر منصات IBM Security وتحسينها وتوسيعها لعملائنا بنجاح، بالاستعانة بأكثر خبراء برمجيات IBM Security معرفة.
يقدم استشاريونا المعرفة التقنية والإستراتيجيات المبتكرة والممارسات التي أثبتت جدواها لمساعدتك على بدء النشر بسرعة.
عزز النضج الأمني من خلال الخدمات الاستشارية المحلية وعن بُعد ودعم الأتمتة والمساعدة على التحول الرقمي.
نعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك لضمان استمرار حلول IBM Security™ في مواكبة حجم احتياجات شركتك ونطاقها.
عندما تحتاج إلى توسيع حل حماية البيانات IBM Guardium® الخاص بك، يمكن لحل Security Expert Labs مساعدتك على توفير الثقة الرقمية من خلال نهج شامل ومتكامل.
قيّم مدى تأمين منصتك للذكاء الاصطناعي التوليدي من المخاطر الجديدة التي يسببها الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقيّم مدى جاهزية منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك فيما يتعلق بأمن البيانات وأمن النماذج وأمن الاستخدام وأمن البنية التحتية لمواجهة الهجمات العدائية والاستخدام غير المناسب وتسريب المعلومات.
نفذ أهداف إدارة الهوية والوصول (IAM) على السحابة الخاصة بك بمساعدة IBM Security Expert Labs التي توفر خدمات دورة حياة كاملة يقدمها متخصصون في إدارة الهوية والوصول.
باستخدام العروض المنسقة والتفاعلات المخصصة، يمكن لفريق Security Expert Labs لدينا مساعدتك على تحسين حل IBM MaaS360® الخاص بك خلال كل خطوة من دورة حياة إدارة نقطة النهاية الموحدة.
دع الخبراء التقنيين والخبراء المتخصصين في المجال في Security Expert Labs يساعدونك على اتباع نهج استباقي لصيانة نشر IBM QRadar® Suite الحالية. تعتمد خطة QRadar Suite On Prem Health Plan على الاشتراك ويمكن تحديد نطاقها بناءً على حجم عملياتك.
تعاون مع مستشار جدير بالثقة لمساعدتك على تطوير حالة الاستخدام وتصميم الحلول وتكوينها وتمكينها لمنصة IBM QRadar® SOAR حتى تكون مستعدًا للاستجابة للتهديدات المحتملة.