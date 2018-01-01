حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها
اشتكى 81% من المتخصصين في مركز العمليات الأمنية (SOC) أن التحقيقات اليدوية تبطئ عملهم*
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صورة بدون علامة تجارية تمثل عملية الكشف عن التهديدات والاستجابة لها

استفد من التحسين الذي تم إدخاله بنسبة وصلت إلى 55% على إجراءات التحقيق في التنبيهات والفرز بفضل استخدام ميزات IBM الابتكارية.1

إن IBM QRadar Suite مجموعة حديثة من التقنيات الأمنية التي تتميز بتجربة موحَّدة للمحلل الأمني مبنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمساعدة المحللين خلال التحقيق في التنبيهات وسير عمل الاستجابة.

استفد من IBM ﻿للكشف عن التهديدات والاستجابة لها لتعزيز الأمن لديك وتسريع الكشف عن التهديدات.

 تعرَّف على المزيد حول QRadar Suite﻿
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلًا بخصوص أساليب المهاجمين.
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المزايا
زيادة سرعة الاستجابة

حدد أولويات التعامل مع التهديدات ذات التأثير المحتمل ومعالجتها باستخدام أدلة الاستجابة المؤتمتة التي تعمل على تنسيق الاستجابة بين فِرَق الأمن، وتقنيات المعلومات، والمستخدمين النهائيين، والأطراف المعنية.
رؤى على مستوى المؤسسة

من خلال جمع البيانات من 150 مليار حدث أمني إلكتروني تديرها IBM يوميًّا لكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم، مع استعلامات التهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا، تعمل تقنيات IBM بسرعة على توليد رؤى مفيدة من خلال تطبيق التعلم الآلي والتحليلات السلوكية على التهديدات المحتملة على نطاق كل المؤسسة.
التكامل دون تعقيدات

ينجح أداء الأدوات الأمنية من IBM بفضل استخدام معايير مفتوحة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا. ستلمس بنفسك مدى التحسينات التي طرأت على كشف التهديدات الذي لا يحتاج منك سوى ضبط طفيف للإعدادات أو حتى بدون أي ضبط مسبق، وسيظهر لك التأثير الفوري والقيمة الكبيرة في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
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ارفع مستويات أمنك باستخدام مجموعتنا الرائدة لحلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.

 IBM QRadar SOAR

تخلَّص من تعقيدات الاستجابة بتوفير تجربة موحَّدة تعمل مع عمليات الأعمال الحالية لديك.

 IBM QRadar SIEM

يتوصل إلى التهديدات والثغرات الأمنية المتقدمة ويمنعها من تعطيل عمليات أعمالك.

 ﻿IBM QRadar EDR﻿

تستطيع تمكين رؤية عميقة في كل منظومة نقاط النهاية لديك بفضل استخدام حلول الكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها. كما يمكنك تأمين نقاط النهاية من الهجمات الإلكترونية واكتشاف الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي.

 الدفاع ضد تهديدات الأجهزة المحمولة (MTD)

يمكنك حماية بيئة جهازك المحمول بالكامل باستخدام IBM MaaS360، الذي يحتوي على حزمة MTD المضمنة والتي تساعدك في الحفاظ على نهج يركز على المستخدم وأمن بياناته لإدارة نقاط النهاية الموحَّدة (UEM).
الخدمات ذات الصلة خدمات الكشف التهديدات والاستجابة لها من IBM

تعاوَن مع أحد الشركاء لمواجهة التهديدات الإلكترونية ومنع وقوعها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكشف واستجابة أسرع بدعم من الذكاء الاصطناعي.

 العمليات الذكية والخدمات الاستشارية في IBM Security

يمكنك تقييم استراتيجيات التهديدات لديك، وتوحيد عمليات أمن الشبكة والاستجابة لها، وتحسين الوضع الأمني والانتقال إلى الخدمة السحابية بثقة واطمئنان.

 فريق الاستجابة للحوادث X-Force

هذا الفريق يساعد المحللين الأمنيِّين على تحسين مهاراتهم في اكتشاف التهديدات وتقليل تأثير الاختراق من خلال إعداد الفِرق، والعمليات، وعناصر التحكم اللازمة.
قصص العملاء
تسريع عملية الكشف عن التهديدات الإلكترونية، وتحليلها، والاستجابة لها

لقد ساعد دمج البيانات، وتحليل السجلات، وترتيب الحوادث حسب أهميتها شركة نوفالاند على تسريع وتيرة معالجة التهديدات.
حل المشكلات بشكل أسرع 8 مرّات باستخدام IBM QRadar SOAR

تدمج شركة الاتصالات TalkTalk الحل المقدم من IBM QRadar SOAR مع التطبيقات والأنظمة الأمنية التقليدية للاستجابة للمشكلات المحتملة واحتوائها بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
منع هجمات البرامج الضارة وبرامج الفدية

تنشر إحدى شركات الشحن الدولي حماية مؤتمتة لنقاط النهاية على السفن في البحر.
الموارد ما المقصود بالاستجابة للحوادث؟

تعرَّف على ماهية الاستجابة للحوادث وكيفية عملها والتقنيات المرتبطة بها التي تساعد فِرق الاستجابة للحوادث على تنفيذ سير عمل الاستجابة للحوادث الرئيسية أو جعله مؤتمتًا.

 التكامل بين QRadar SIEM وQRadar SOAR

تعرَّف على كيفية دمج منتجات QRadar SIEM وQRadar SOAR معًا لتسريع أوقات الاستجابة وتقليل أعباء العمل.
اتخِذ الخطوة التالية

تحقيق الاتصال الذكي بين أدواتك. اجعل مركز العمليات الأمنية (SOC) مؤتمتًا. وفِّر الوقت لإنجاز أمور أكثر أهميةً. استكشف QRadar Suite الآن أو حدد موعدًا للتحدث مع أحد الخبراء حول احتياجات أمن تقنيات المعلومات الفريدة لمؤسستك والحماية من التهديدات المجهولة.

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الحواشي

* استطلاع عالمي شمل 1,000 متخصص في مراكز العمليات الأمنية، أجرته Morning Consult برعاية شركة IBM، في مارس 2023.

1 استنادًا إلى التحليل الداخلي الذي أجرته IBM لبيانات الأداء المجمَّعة التي تم رصدها من تفاعلات خدمة الأمن المدارة مع أكثر من 400 عميل خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2019، ثبت أن هذه البيانات تعمل حقًّا على تسريع التحقيق في التنبيهات وتصنيفها بنسبة 55% في المتوسط خلال السنة الأولى من استخدامها.