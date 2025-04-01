يعمل هذا الحل على تأمين نقاط النهاية من الهجمات الإلكترونية، واكتشاف السلوكيات الشاذة، وتدارك الأمور في زمن شبه حقيقي
تعتبر حلول اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تظل نقاط النهاية هي الأكثر تعرضًا واستغلالاً في أي شبكة. إن تزايد النشاط الإلكتروني الخبيث والمؤتمت الموجه نحو نقاط النهاية يعرّض المنظمات لمواجهة صعبة ضد المهاجمين الذين يستغلون الثغرات الأمنية الفورية بسهولة، موجهين سلسلة من هجمات الفدية.
يقدم حل IBM QRadar EDR نهجًا أكثر شمولاً لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها
استعد السيطرة الكاملة على جميع أنشطة نقاط النهاية والتهديدات مع الحصول على رؤية معززة في بيئتك بأكملها. تقدم تقنية NanoOS رؤية عميقة للعمليات والتطبيقات التي تعمل على نقاط النهاية، مع تصميم يضمن عدم اكتشافها من قبل المهاجمين.
تكتشف تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتعلم باستمرار، التهديدات غير المعروفة سابقًا وتستجيب لها بشكل مستقل في زمن شبه حقيقي، كما تساعد حتى المحللين الأكثر خبرة في المعالجة الموجهة والتعامل مع التنبيهات تلقائيًا.
تقدَّم على المهاجمين باستخدام حالات الاستخدام سهلة الإنشاء للكشف والاستجابة والتي تظهر نتائجها خلال ثوانٍ، وتكشف عن التهديدات الكامنة. تُنشر حالات الاستخدام سهلة الإنشاء في جميع أنحاء المنظمة دون أي انقطاع في وقت تشغيل نقاط النهاية.
يتم التحقيق في جميع الحوادث (ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة والعالية) التي تم الكشف عنها وتحليلها وإدارتها دون الحاجة إلى جهد إضافي من فريق الأمن المحلي.
يتصدى المحللون للتهديدات النشطة عن طريق إنهاء وإزالة الملفات أو العمليات الخبيثة، أو تطبيق سياسات الحظر، أو عزل نقاط النهاية.
تستند عمليات صيد التهديدات الاستباقية إلى X-Force Threat Intelligence وتُنفّذ بشكل مستمر من خلال وحدة تحكم QRadar EDR، والتي تبحث بشكل فعال عن مؤشرات محتملة للهجوم والاختراق.
يمكنك تقييم استراتيجيات المخاطر خاصتك، وتوحيد عمليات أمن الشبكة والاستجابة لها، وتحسين الوضع الأمني لديك والانتقال إلى السحابة بثقة.
هذا الفريق يساعد المحللين الأمنيِّين على تحسين مهاراتهم في اكتشاف التهديدات وتقليل تأثير الاختراق من خلال إعداد الفِرق، والعمليات، وعناصر التحكم اللازمة.
تعيين فريق عالمي من المخترقين لمحاولة اختراق المنظمات والكشف عن الثغرات الأمنية الخطرة.