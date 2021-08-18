الموارد
يعمل هذا الحل على تأمين نقاط النهاية من الهجمات الإلكترونية، واكتشاف السلوكيات الشاذة، وتدارك الأمور في زمن شبه حقيقي
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مميّزة
موجز حول IBM QRadar EDR

تعرّف على حل أمن نقطة النهاية المؤتمت والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتصدى للتهديدات المعروفة وغير المعروفة.

تصدي QRadar EDR لمجموعة تورلا (Turla)

اكتشف كيف أظهر QRadar EDR قدراته المتميزة في الكشف الفوري عن أنشطة نقاط النهاية ضمن أحدث تقييمات MITRE Engenuity ATT&CK.

من خلال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تم تقييم قدرة QRadar EDR على استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) للكشف عن التهديدات التي تتعرض لها نقاط النهاية والتخفيف منها.
قصص العملاء
البنية التحتية الحساسة

تستخدم منشآت إدارة المياه حل ReaQta، الذي أصبح الآن QRadar EDR، لتتبع الهجمات شديدة التعقيد على سلسلة التوريد.

الشحن

تنشر إحدى شركات الشحن الدولي أمن نقاط النهاية المؤتمتة على السفن ذات الاتصال المحدود بالأقمار الصناعية.
الطيران

يستخدم أحد المطارات الدولية الكبرى حل ReaQta™، الذي أصبح الآن QRadar EDR، للبحث عن البرامج الخبيثة في الشبكات المعزولة.

منشورات المدونة IBM QRadar EDR مقابل BackMyData Ransomware

تعرّف على كيفية تصدي IBM QRadar EDR لبرامج الفدية الضارة في العالم الحقيقي والجيل القادم من الهجمات الإلكترونية.

 كيفية الكشف عن ثغرة Log4J وتصحيحها

ثغرة Log4j، المعروفة بـ "Log4Shell"، تُعتبر واحدة من أخطر العيوب البرمجية على الإطلاق. على الرغم من أن Apache قد أصلحت الثغرة في ديسمبر 2021، إلا أنها لا تزال مصدر قلق لفِرق الأمن. وفي الواقع، لا تزال Log4j تعتبر من أكثر الثغرات الأمنية استغلالاً حتى اليوم.

 أهم 4 أسباب تجعل IBM QRadar EDR الحل المثالي لك

يمكن أن تساعد حلول أمن نقاط النهاية الفعّالة فِرق الأمن الإلكتروني على تحديد نقاط الضعف.

 كيفية الوقاية من برامج الفدية الضارة وحماية شركتك

لقد انخفض متوسط الوقت اللازم لنشر هجمات برامج الفدية الضارة، فبعد أن كان الأمر يستغرق أكثر من شهرين في عام 2019، أصبح يستغرق أقل من 4 أيام في عام 2021.

 IBM QRadar EDR مقابل LockBit 3.0 Ransomware

تعرّف كيف يساعد IBM QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، العملاء على البقاء محميين من تهديدات برامج الفدية المعروفة وغير المعروفة مثل LockBit 3.0 وغيرها.

 IBM QRadar EDR مقابل Quantum Locker Ransomware

نظرًا لتسارع وتيرة الهجمات، أصبح من الضروري دمج حلول الأتمتة في خطة الاستجابة والمعالجة الخاصة بالمنظمة.

 الذكاء الاصطناعي يحتوي اختراقات أمن البيانات بسرعة ويوفر تكاليف كبيرة

تعرّف على سبب الحاجة إلى اتباع نهج أكثر استباقية في مجال الأمن الإلكتروني يستخدم الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة.
التقييمات
مقاطع فيديو

QRadar EDR هو أحد الحلول المخصصة لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)، حيث يجمع بين الأتمتة ولوحات المعلومات سهلة الاستخدام لتقليل أعباء العمل على المحللين، واكتشاف السلوكيات الشاذة على النقاط النهاية، ومعالجة التهديدات في زمن شبه حقيقي.

أصبحت أدوات الأمن الإلكتروني، مثل حلول اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها، أكثر أهمية للشركات التي تسعى لتعزيز دفاعاتها ضد المتسللين.

اكتشف كيف يحمي QRadar EDR نقاط النهاية من الهجمات الإلكترونية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة، حيث يكشف عن السلوكيات الشاذة ويستجيب للهجمات في زمن شبه حقيقي.
التقارير مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لعام 2024 لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.

 تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.

 الذكاء الاصطناعي يحتوي اختراقات أمن البيانات بسرعة ويوفر تكاليف كبيرة

تعرّف على سبب الحاجة إلى اتباع نهج أكثر استباقية في مجال الأمن الإلكتروني يستخدم الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة.
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