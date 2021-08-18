تعرّف على حل أمن نقطة النهاية المؤتمت والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتصدى للتهديدات المعروفة وغير المعروفة.
اكتشف كيف أظهر QRadar EDR قدراته المتميزة في الكشف الفوري عن أنشطة نقاط النهاية ضمن أحدث تقييمات MITRE Engenuity ATT&CK.
من خلال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تم تقييم قدرة QRadar EDR على استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) للكشف عن التهديدات التي تتعرض لها نقاط النهاية والتخفيف منها.
تستخدم منشآت إدارة المياه حل ReaQta، الذي أصبح الآن QRadar EDR، لتتبع الهجمات شديدة التعقيد على سلسلة التوريد.
تنشر إحدى شركات الشحن الدولي أمن نقاط النهاية المؤتمتة على السفن ذات الاتصال المحدود بالأقمار الصناعية.
يستخدم أحد المطارات الدولية الكبرى حل ReaQta™، الذي أصبح الآن QRadar EDR، للبحث عن البرامج الخبيثة في الشبكات المعزولة.
تعرّف على كيفية تصدي IBM QRadar EDR لبرامج الفدية الضارة في العالم الحقيقي والجيل القادم من الهجمات الإلكترونية.
ثغرة Log4j، المعروفة بـ "Log4Shell"، تُعتبر واحدة من أخطر العيوب البرمجية على الإطلاق. على الرغم من أن Apache قد أصلحت الثغرة في ديسمبر 2021، إلا أنها لا تزال مصدر قلق لفِرق الأمن. وفي الواقع، لا تزال Log4j تعتبر من أكثر الثغرات الأمنية استغلالاً حتى اليوم.
يمكن أن تساعد حلول أمن نقاط النهاية الفعّالة فِرق الأمن الإلكتروني على تحديد نقاط الضعف.
لقد انخفض متوسط الوقت اللازم لنشر هجمات برامج الفدية الضارة، فبعد أن كان الأمر يستغرق أكثر من شهرين في عام 2019، أصبح يستغرق أقل من 4 أيام في عام 2021.
تعرّف كيف يساعد IBM QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، العملاء على البقاء محميين من تهديدات برامج الفدية المعروفة وغير المعروفة مثل LockBit 3.0 وغيرها.
نظرًا لتسارع وتيرة الهجمات، أصبح من الضروري دمج حلول الأتمتة في خطة الاستجابة والمعالجة الخاصة بالمنظمة.
تعرّف على سبب الحاجة إلى اتباع نهج أكثر استباقية في مجال الأمن الإلكتروني يستخدم الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة.
QRadar EDR هو أحد الحلول المخصصة لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)، حيث يجمع بين الأتمتة ولوحات المعلومات سهلة الاستخدام لتقليل أعباء العمل على المحللين، واكتشاف السلوكيات الشاذة على النقاط النهاية، ومعالجة التهديدات في زمن شبه حقيقي.
أصبحت أدوات الأمن الإلكتروني، مثل حلول اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها، أكثر أهمية للشركات التي تسعى لتعزيز دفاعاتها ضد المتسللين.
اكتشف كيف يحمي QRadar EDR نقاط النهاية من الهجمات الإلكترونية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة، حيث يكشف عن السلوكيات الشاذة ويستجيب للهجمات في زمن شبه حقيقي.
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لعام 2024 لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
تعرّف على سبب الحاجة إلى اتباع نهج أكثر استباقية في مجال الأمن الإلكتروني يستخدم الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة.