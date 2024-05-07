من المهم الحصول على رؤية كاملة لما يحدث على شبكتك.

تتكون بيانات الأحداث من أحداث السجل التي تحدث في نقطة زمنية واحدة في بيئة المستخدم، مثل عمليات تسجيل دخول المستخدم والبريد الإلكتروني واتصالات VPN ورفض جدار الحماية واتصالات الوكيل والمزيد.

أما بيانات التدفق فهي معلومات نشاط الشبكة أو معلومات الجلسة بين مضيفين على الشبكة. يعمل QRadar SIEM على ترجمة أو تنسيق البيانات غير المنسقة من عناوين IP والمنافذ وعدد البايتات والحِزَم وغيرها من المعلومات إلى سجلات التدفق. بالإضافة إلى جمع معلومات التدفق الأساسية، هناك التقاط كامل للحزمة باستخدام مكون QRadar Network Insights (QNI) المتوفر على QRadar SIEM.

الفرق الرئيسي بين بيانات الحدث والتدفق هو الفترة الزمنية التي يتمكن كل نوع من أنواع البيانات من تمثيلها. يقع الحدث في وقت محدد ويتم تسجيل الحدث في ذلك الوقت. التدفق هو نشاط شبكة بين مضيفَين يستمر ثواني أو دقائق أو ساعات أو أيام حسب النشاط داخل كل جلسة. وهذا مثل طلب الويب الذي يؤدي إلى تنزيل ملفات متعددة مثل الصور والإعلانات والفيديو الذي يستمر لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ، ومثل المستخدم الذي يشاهد فيلمًا باستخدام خدمة بث.

يوفر QRadar SIEM لمحللي الأمن لديك رؤية كاملة من بداية الحدث ومنتصفه ونهايته.