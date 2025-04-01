مع ارتفاع تكلفة اختراق أمن البيانات وتعقيد الهجمات الإلكترونية، باتت أدوار محللي مراكز العمليات الأمنية (SOC) أكثر أهمية من أي وقت مضى. يُعتبر IBM QRadar SIEM أكثر من مجرد أداة؛ إنه شريك لمحللي SOC- يوفر لهم ذكاء اصطناعيًا متقدمًا، واستعلامات تهديدات قوية، ووصولاً إلى أحدث محتويات الكشف.

يستخدم QRadar SIEM عدة طبقات من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز إثراء التنبيهات، وتحديد أولويات التهديدات، وتنسيق الحوادث- يعرض النظام التنبيهات ذات الصلة بشكل متكامل ضمن لوحة معلومات موحدة، ما يقلل الضوضاء ويوفر الوقت. كما يعزز QRadar SIEM إنتاجية فريق الأمان لديك من خلال تقديم تجربة موحدة وشاملة عبر جميع أدوات SOC، بفضل قدراته المتطورة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة.