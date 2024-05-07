حلول الكشف عن الشبكات والاستجابة لها (NDR)
ثمة تهديدات خفية مختبئة في شبكاتك. تمكَّن من اكتشافها، قبل فوات الأوان، باستخدام رؤية الشبكة والتحليلات المتقدمة.
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رسم توضيحي لشاشات مختلفة لتحليلات الشبكة واكتشاف التهديدات في برنامج IBM Security QRadar NDR
لماذا تُعدُّ NDR مهمة جدًا

تُعَد الشبكات الأساس لعالمنا المتصل اليوم، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا للمهاجمين الإلكترونيين الذين يتطلعون إلى التسبب في الاضطرابات ومصدرًا رئيسيًا للبيانات اللازمة لاكتشاف التهديدات وتحليلها.

يساعد IBM QRadar Network Detection and Response (NDR) فِرَقك الأمنية من خلال تحليل نشاط الشبكة في الوقت الفعلي. كما يوفر رؤية شاملة وعميقة مع بيانات وتحليلات عالية الجودة، مما يوفر معارف قابلة للتنفيذ والاستجابة الفعّالة.

 اقرأ ملخص الحل
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.

الميزات
التخلص من النقاط محجوبة الرؤية

احصل على رؤية شاملة في الوقت الفعلي لتحسين اكتشاف الشبكات والاستجابة لها من خلال الجمع بين بيانات الحدث والتدفق في البيئات المحلية والسحابية.
اكتشاف التهديدات بشكل أسرع

استخدِم التحليلات القائمة على التعلم الآلي للمساعدة على تحديد خط الأساس لنشاط الشبكة الطبيعي لتحديد السلوك المريب فورًا وبسرعة قبل تسبُّب المهاجمين في حدوث خلل.
استخدام الاستثمارات الحالية

يفيد تمكين رؤية التهديدات الواسعة واكتشافها والاستجابة لها باستخدام حل موحَّد في التخلص من الحاجة إلى التنقل بين الأدوات مع تحسين استثمارات الأمن وتوسيع نطاقها.

كيفية الاستخدام

كشف التنقل غير المباشر إيقاف النقل غير المصرَّح به للبيانات اكتشاف الأجهزة المخترقة تنفيذ اصطياد التهديدات
المزايا تدفقات QRadar

تختبئ التهديدات داخل حجم حركة المرور العادية على شبكتك. احصل على رؤية واسعة للشبكة عبر مجموعة واسعة من أجهزة الشبكة.  

 تعرف على المزيد QRadar Network Insights

تحليل بيانات الشبكة وربطها في الوقت الفعلي. تقدِّم Network Insights إمكانية إعادة بناء الجلسة، والتقاط الحزمة الكاملة، واستخراج البيانات الوصفية الرئيسية وتحليل التطبيق. 

 تعرف على المزيد QRadar Network Threat Analytics

اكتشاف التغييرات الطفيفة في سلوك المستخدم أو النظام والتي ربما لم تتم ملاحظتها من خلال تحديد خط الأساس لنشاط الشبكة الطبيعي، والبحث عن حالات الخلل وتحديد السلوك المريب.

 تعرف على المزيد تطبيق Qradar DNS Analyzer

احصل على رؤى حول حركة مرور DNS المحلية لديك من خلال تحديد النشاط الضار وتمكين فريق الأمن الخاص بك من اكتشاف خوارزمية إنشاء المجال (DGA) أو الأنفاق أو المجالات المستغلة التي يتم الوصول إليها من داخل شبكتك.

 تعرف على المزيد QRadar Incident Forensics

تتبَّع الإجراءات التي اتخذها مجرمو الإنترنت خطوة بخطوة من خلال إعادة بناء البيانات وتتبُّع الإجراءات. تعمل Incident Forensics على التقاط سلسلة الحد بأكملها وإعادة بنائها وإعادة تشغيلها.  

 تعرف على المزيد QRadar Network Packet Capture

استخدِم جهازًا اختياريًا لتخزين وإدارة البيانات المستخدمة بواسطة QRadar Incident Forensics عند عدم نشر أي جهاز آخر لالتقاط حزم الشبكة (Network PCAP).  

 تعرف على المزيد
الموارد آلية الكشف عن الشبكة والاستجابة لها (NDR)

تستخدم أدوات الكشف عن الشبكة والاستجابة لها (NDR) التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات السلوكية لاكتشاف الأنشطة الضارة على شبكة المؤسسة والاستجابة لها.

 التكامل بين QRadar SIEM وQRadar SOAR

تعرَّف على كيفية دمج هذَين المنتجين معًا لتسريع أوقات الاستجابة وتقليل أعباء العمل.

 تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
استكشاف QRadar Suite بأكملها

يمكنك اكتشاف التهديدات والقضاء عليها بسرعة أكبر باستخدام مجموعة منتجات حديثة مصممة لتوحيد تجربة محللي الأمن.

﻿IBM QRadar EDR﻿

يوفر QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، للمحللين الأمنيين رؤية متعمقة عبر النظام البنائي لنقاط النهاية. يمكنك دمج QRadar EDR مع QRadar SIEM دون أن يؤثِّر ذلك في عدد الأحداث في الثانية (EPS).

IBM QRadar SaaS

يساعد QRadar SaaS على تقليل عبء العمل على المحللين الأمنيين عبر تقديم حل لإدارة السجلات وقابلية ملاحظة الأداء الأمني في السحابة الأصلية يمكنه التعامل مع أعباء العمل على مستوى المؤسسات.

IBM QRadar SOAR

يوجِّه QRadar SOAR ويدير الاستجابات للتنبيهات عالية الدقة التي يحددها SIEM ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ حول معالجة التهديدات.

IBM QRadar SIEM

يُتيح لك QRadar SIEM إدارة أعمالك في البيئات السحابية والمحلية باستخدام تحليلات الرؤية والأمن المصممة للتحقيق بسرعة في التهديدات الحرجة ومنحها الأولوية.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد حول كيفية مساهمة IBM QRadar Network Detection and Response في توفير تحليلات وأمن إلكتروني محسَّن لفريقك؟

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم المجتمع الشركاء الموارد المدونة أكاديمية تعليمية