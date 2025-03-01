تُنشئ تحليلات سلوك المستخدم باستخدام IBM QRadar SIEM خط أساس لأنماط السلوك لموظفيك، حتى تتمكن من اكتشاف التهديدات التي تتعرض لها مؤسستك بأفضل شكل ممكن. حيث تستخدم البيانات الموجودة في QRadar SIEM لتوليد رؤى جديدة حول المستخدمين والمخاطر.

ومن خلال إنشاء ملفات تعريف المخاطر للمستخدمين داخل شبكتك، يمكنك الاستجابة بشكل أسرع للأنشطة المشبوهة، سواء من سرقة الهوية أو الاختراق أو التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة.