ما المقصود بالاستجابة للحوادث؟

يتمثل الهدف من الاستجابة للحوادث في منع الهجمات الإلكترونية قبل حدوثها وتقليل التكلفة والحد من تعطيل الأعمال الناتج عن أي هجمات إلكترونية تحدث. الاستجابة للحوادث هي الجزء التقني من إدارة الحوادث التي تشمل أيضًا الإدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية والإدارة القانونية لحادث خطير.

يُفضل أن تحدد المؤسسة إجراءات الاستجابة للحوادث وتقنياتها في خطة الاستجابة الرسمية للحوادث (IRP) التي توضح كيفية التعرف على الأنواع المختلفة من الهجمات الإلكترونية واحتوائها وحلها.

يمكن أن تساعد خطة الاستجابة الفعالة للحوادث فرق الاستجابة للحوادث الإلكترونية على كشف التهديدات الإلكترونية واحتوائها واستعادة الأنظمة المتضررة وتقليل الخسائر في الإيرادات والغرامات التنظيمية وغيرها من التكاليف.

أشار تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM أن وجود فريق الاستجابة للحوادث وخطط استجابة رسمية للحوادث يتيح للمؤسسات تقليل تكلفة الاختراق بنحو نصف مليون دولار أمريكي (473706 دولار أمريكي) في المتوسط.