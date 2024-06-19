ما خدمة الكشف والاستجابة المدارة؟

تاريخ النشر: 20 يونيو 2024
المساهمون: Matthew Finio, Amanda Downie
خدمة الكشف والاستجابة المدارة هي خدمة أمن إلكتروني تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تراقب التهديدات وتكتشفها وتستجيب لها في الوقت الفعلي. هي خدمة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتحليل الخبراء لحماية المؤسسات والدفاع عنها بشكل استباقي من الهجمات الإلكترونية.
الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) هي خدمة أمن إلكتروني تدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة البشرية لتوفير قدرات شاملة للكشف عن وصيد التهديدات والاستجابة لها.
وتتضمن المراقبة المستمرة لشبكة المؤسسة ونقاط النهاية والبيئات السحابية لتحديد التهديدات المحتملة والتخفيف من حدتها على نحو سريع. تتجاوز خدمة الكشف والاستجابة المدارة التدابير الأمنية التقليدية عن طريق تحديد الهجمات المستمرة ومنع تكرارها، ما يعزز الوضع الأمني العام للمؤسسة.
أحد المزايا الأساسية لخدمة الكشف والاستجابة المدارة هي توفير إمكانية الوصول الدائم إلى مركز عمليات الأمان الذي يعمل لديه متخصصون خبراء في مجال الأمن. يقوم هؤلاء الخبراء بصيد التهديدات، ومراقبة التهديدات، والاستجابة لها، من خلال استخدام معارفهم واستعلامات التهديدات المتقدمة لتحديد أحدث التهديدات واحتوائها بشكل أكثر فعالية. إن هذا العنصر البشري أمر بالغ الأهمية، لأنه يسمح بالتحليل الدقيق واتخاذ القرارات السريعة اللازمة لمعالجة الحوادث الأمنية المعقدة.
تُفيد خدمات الكشف والاستجابة المدارة المؤسسات التي تفتقر إلى الموارد الداخلية أو الخبرة اللازمة لإدارة أدوات الأمان المتطورة مثل أداة كشف نقطة النهاية والاستجابة لها. من خلال الاستعانة بمزود خدمة الكشف والاستجابة المدارة خارجي لأداء هذه الوظائف، تضمن المؤسسات حماية قوية من دون الحاجة إلى توظيف إضافي بتكاليف مرتفعة، وإدارة أعباء الأعمال الأمنية لديها بفعالية.
يراقب فريق الأمان التابع لمزود خدمة الكشف والاستجابة المدارة من الباحثين والمهندسين الشبكات باستمرار ويحلل الحوادث ويستجيب للحالات الأمنية، ويعمل بشكل فعال كامتداد لمنصة الأمان لدى المؤسسة.
كما تساعد الطبيعة الاستباقية لخدمة الكشف والاستجابة المدارة أيضًا المؤسسات على تحسين عملياتها الأمنية بمرور الوقت. من خلال تحليل الحوادث السابقة واستخدام المكافحة الذكية المتقدمة للتهديدات الأمنية، تساعد خدمات الكشف والاستجابة المدارة على منع تكرار نفس أنواع الهجمات من خلال معالجة سببها الجذري. تعزز دورة التحسين المستمر هذه قدرات الاستجابة الفورية للتهديدات وتقوي إدارة التهديدات وإستراتيجيات الأمن طويلة الأمد.
توفر خدمة الكشف والاستجابة المدارة حلاً فعّالاً وقابلاً للتطوير لتحديات الأمن الإلكتروني الحديثة. من خلال الجمع بين المراقبة على مدار الساعة وتحليل الخبراء وتقنيات الكشف عن التهديدات وتقنيات الاستجابة لها، تساعد خدمة الكشف والاستجابة المدارة المؤسسات على الحد من المخاطر والقضاء على الهجمات وتحسين فعالية العمليات الأمنية الشاملة لديها. يضمن هذا النهج الشامل أن المؤسسات تبقى مواكبة للتهديدات المتطورة والحفاظ على دفاعات قوية ضد الهجمات الإلكترونية.
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يقدم موفرو خدمة الكشف والاستجابة المدارة عادةً مجموعة من الخدمات والمميزات المصممة لتوفير قدرات شاملة للكشف عن التهديدات ومراقبتها والاستجابة لها. ويشمل ذلك:
المراقبة المستمرة: تراقب خدمات الكشف والاستجابة المدارة باستمرار شبكة المؤسسة ونقاط النهاية والبيئات السحابية لديها بحثاً عن التهديدات المحتملة. ويشمل ذلك المراقبة في الوقت الفعلي لتحديد أي أنشطة مشبوهة أو حالات شاذة.
دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: توفر خدمات الكشف والاستجابة المدارة عادًة المراقبة والدعم على مدار الساعة، ما يضمن معالجة التهديدات على الفور بغض النظر عن وقت حدوثها. ويشمل ذلك الوصول إلى فريق متخصص من خبراء الأمن الذين يستطيعون تقديم التوجيه والمساعدة حسب الحاجة.
البحث الاستباقي عن التهديدات: تبحث خدمات الكشف والاستجابة المدارة بشكل استباقي في شبكة المؤسسة وأنظمتها عن علامات الهجمات المستمرة، باستخدام صائدي التهديدات البشرية لتحديد التهديدات الخفية والمراوغة التي تتهرب من أنظمة الكشف الآلي والتنبيه بشأنها.
الكشف عن التهديدات: باستخدام التقنيات المتقدمة مثل التعلم الآلي والتحليل السلوكي واستعلامات التهديدات، تكشف خدمات MDR عن التهديدات الأمنية المحتملة وتحددها. يساعد هذا في التعرف على كل من التهديدات المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك البرامج الضارة وبرامج الفدية ومحاولات التصيّد الاحتيالي واختراقات أمن البيانات والتهديدات الداخلية.
كشف نقطة النهاية والاستجابة لها (EDR): تتضمن العديد من خدمات MDR إمكانات اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها، مما يسمح بالمراقبة التفصيلية والاستجابة على مستوى نقطة النهاية. يساعد ذلك في اكتشاف التهديدات التي تستهدف الأجهزة الفردية داخل شبكة المؤسسة والتخفيف من حدتها.
الاستجابة للحوادث: توفر خدمات الكشف والاستجابة المدارة استجابة سريعة للحد من من التهديدات المكتشفة واحتوائها. تتضمن إدارة الحوادث هذه عزل الأنظمة المتأثرة بالتهديدات وإزالة البرامج الضارة وتنفيذ التصحيحات أو تدابير الأمان الأخرى لمنع المزيد من الضرر وضمان التخفيف المناسب.
التحقيق في الحوادث وفرز التنبيهات: يحقق مزودو خدمة الكشف والاستجابة المدارة في التنبيهات باستخدام تحليلات البيانات والتعلم الآلي والتحقيق البشري لتحديد مدى صحتها. ينظمون الأحداث الأمنية بناءً على الأولوية، مع تحديد مؤشرات الاختراق وتقليل الانشغالات الناتجة عن الإنذارات الكاذبة، ما يضمن أن الحوادث الخطرة تلقى اهتمامًا فوريًا. يوفر مقدمو الخدمات استجابة موجهة مع نصائح قابلة للتنفيذ بشأن احتواء تهديدات محددة ومعالجتها، وتقليل الاضطراب والضرر
المعالجة المُدارة: توفر حلول الكشف والاستجابة المدارة إمكانات المعالجة المُدارة لاستعادة نقاط النهاية إلى حالة جيدة معروفة بعد وقوع حادث أمني. يحدث ذلك عن طريق إزالة البرامج الضارة بسرعة وتنظيف السجل والقضاء على آليات الاستمرارية للحد من الاضطرابات ومنع المزيد من الاختراق.
زيادة الموارد والخبرات: توفر خدمات الكشف والاستجابة المدارة إمكانية الوصول إلى الخبراء الأمنيين وأفضل الممارسات التشغيلية، ما يضمن التغطية المستمرة والخبرة في المجالات الحساسة مثل صيد التهديدات والتحقيق الجنائي والاستجابة للحوادث، ما يعزز الوضع الأمني والمرونة.
توفر خدمات MDR العديد من المزايا التي تعزز بشكل كبير من وضع الأمن الإلكتروني للمؤسسة، بما في ذلك:
تحديد التهديدات المتقدمة: يستخدم مزودو خدمات الكشف والاستجابة المدارة تقنيات البحث الاستباقي عن التهديدات للكشف عن التهديدات المعقدة، بما في ذلك التهديدات المستمرة المتقدمة التي غالبًا ما تغفلها التدابير التقليدية. باستخدام التقنيات المتقدمة واستعلامات التهديدات المجمعة، تعمل خدمات الكشف والاستجابة المدارة على تسريع أوقات الكشف والاستجابة، ومعالجة التهديدات الخفية بسرعة والحد من الضرر.
الإدارة الفعالة للمواهب: تواجه صناعة الأمن الإلكتروني نقصًا كبيرًا في المواهب، ما يجعل من الصعب والمكلف على المؤسسات ملء الأدوار الأمنية المهمة داخليًا. توفر خدمات الكشف والاستجابة المدارة الوصول إلى متخصصي الأمن الخارجيين، وسد فجوات التوظيف وتقديم الخبرة في مجالات مثل الاستجابة للحوادث وتحليل البرامج الضارة، ما يتيح حلول أمنية فعالة من دون الحاجة للبحث عن المواهب النادرة.
الخبرة الأمنية المعززة: يتم تزويد خدمات الكشف والاستجابة المدارة بمتخصصين متمرسين في مجال الأمن الإلكتروني يقومون بتحليل التهديدات وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ والاستجابة للحوادث. يرفع هذا الوصول إلى المعرفة المتخصصة من قدرة المؤسسة على التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة وتحسين الإستراتيجيات.
استجابة أسرع وأكثر كفاءة: تعمل خدمات MDR على تسريع الوقت اللازم للكشف عن التهديدات المتقدمة والاستجابة لها، مما يقلل من متوسط الوقت اللازم للكشف (MTTD) ومتوسط الوقت اللازم للاستجابة (MTTR) باستخدام التقنيات المتقدمة والتحليلات المتخصصة لتحديد التهديدات والتخفيف من حدتها بسرعة.
كفاءة أكبر من حيث التكلفة: يساعد الاستعانة بمصادر خارجية للكشف عن التهديدات والاستجابة لها من قِبل مزود خدمة الكشف عن التهديدات والاستجابة لها على تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة ببناء مركز عمليات أمنية داخلي (SOC) وصيانته. توفر MDR قدرات أمنية متقدمة دون تحمل العبء المالي الكبير لتطوير هذه الموارد داخلياً.
وضع الأمان المحسّن: يساعد التحليل المستمر لبيانات الأمان والحوادث السابقة المؤسسات على التعلم من الهجمات السابقة وتعزيز دفاعاتها. يعمل هذا التحسين المستمر على تعزيز القدرة على منع التهديدات المستقبلية والاستجابة لها وتحسين تكوينات الأمان والقضاء على الأنظمة المارقة.
دعم الامتثال المتكامل: تساعد خدمات الكشف والاستجابة المدارة المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي من خلال ضمان وجود ضوابط أمنية قوية وفعّالة. ويُعد هذا الدعم أمرًا بالغ الأهمية للمجالات ذات اللوائح التنظيمية الصارمة، ويوفر الوثائق اللازمة ويحد من مخاطر العقوبات.
راحة البال: إن معرفة أن فريقًا متخصصًا من الخبراء يراقب الأصول ويحميها باستمرار يوفر راحة البال لقادة الأعمال. تسمح لهم خدمات الكشف والاستجابة المدارة بالتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية، واثقين من أن احتياجات الأمن الإلكتروني الخاصة بهم تتم إدارتها بفعالية.
النضج الأمني السريع: تمكّن خدمات MDR المؤسسات من نشر برنامج أمني شامل بسرعة مع مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقاسم التكاليف عبر قاعدة عملاء المزود. هذا يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) ويساعد المؤسسات على تحقيق مستوى عالٍ من النضج في مجال الأمن الإلكتروني بسرعة أكبر من محاولة التطوير الداخلي.
تقليل إجهاد التنبيه: تساعد MDR في إدارة التنبيهات الأمنية وتحديد أولوياتها، مما يقلل من العبء على الفرق الداخلية. تعمل المراقبة المستمرة والتحليل التفصيلي للتهديدات على تعزيز عملية صنع القرار والقدرة على مواجهة الهجمات، مما يمنع التنبيهات الإيجابية الكاذبة أو ذات الأولوية المنخفضة من إرباك الفرق الأمنية.
يمكن أن يكون التنقل في مشهد الأمن الإلكتروني والتهديدات الإلكترونية أمراً صعباً، خاصةً عند التمييز بين الحلول المختلفة. فيما يلي تحليل يقارن بين الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) وعروض الأمن الإلكتروني الرئيسية الأخرى:
مقارنة نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) مع نظام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) (تحديد نقطة النهاية والاستجابة لها): يركز كل من نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) و نظام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) على كشف التهديدات والاستجابة لها ولكنهما يختلفان في النطاق والنهج. نظام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) هو أداة برمجية تركز على حماية نقطة النهاية ومراقبة التهديدات على الأجهزة الفردية والاستجابة لها.
نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) هو خدمة، عادة ما تتم الاستعانة بمصادر خارجية فيها، توفر تغطية أوسع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تمتد عبر نقاط النهاية والشبكات والبيئات السحابية. يدمج نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) الخبرة البشرية للتحليل والاستجابة، بينما يعتمد نظام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) بشكل أكبر على الآليات المؤتمتة. تستخدم خدمات نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) تقنية نظام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) لتعزيز أمن نقطة النهاية وقدرات الكشف عن التهديدات.
مقارنة نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) مع نظام الكشف والاستجابة الموسعة (XDR): مثل نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR)، فإن نظام الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) هو أداة للأمن الإلكتروني وليس خدمة. يدمج نظام الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) بيانات الأمان من مصادر مختلفة—مثل النقاط النهائية والشبكات وبيئات السحابة—لتوفير نهج موحد ومبسط لكشف التهديدات والاستجابة لها. وفي المقابل، نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) هو خدمة توفر مراقبة شاملة واكتشاف واستجابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر مجالات متعددة. وغالبًا ما يتضمن نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) تقنيات نظام الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) (ونظام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)) لتعزيز قدراته.
مقارنة نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) مع نظام الكشف والاستجابة الموسعة المدارة (MXDR): يوفر كل من نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) ونظام الكشف والاستجابة الموسعة المدارة (MXDR) إمكانات الكشف والاستجابة الموسعة ولكنهما يختلفان في تقديم الخدمة. نظام الكشف والاستجابة الموسعة المدارة (MXDR) هو حل مدار بالكامل، يوفر المراقبة والدعم المستمرين بالإضافة إلى مجموعة التقنيات. يركز نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) عادةً على التقنيات والخبرة دون إدارة كاملة.
مقارنة نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) مع مقدمي خدمات الأمان المدارة (MSSP): نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) ومقدمو خدمات الأمان المدارة (MSSP) هي خدمات أمنية مدارة، ولكن نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) يركز بشكل خاص على كشف التهديدات والاستجابة لها. يقدم مقدمو خدمات الأمان المدارة (MSSP) في المقام الأول التنبيه وإدارة الأمان والمراقبة، مع ترك إجراءات الاستجابة للعميل. يجمع نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) بين الأنشطة التفاعلية (المراقبة المستمرة) والأنشطة الاستباقية، بما في ذلك البحث عن التهديدات في الوقت الفعلي من قبل الخبراء البشريين.
في حين أن مقدمي خدمات الأمان المدارة (MSSP) مؤتمتين للغاية، يوفر نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) خدمات شاملة لفرز الإنذارات والتحقيق بشأنها ومعالجتها. غالبًا ما تعتمد المؤسسات على مقدمي خدمات الأمان المدارة (MSSP) لإدارة التدابير الأمنية المحيطة مثل جدران الحماية وعناصر التحكم في الوصول إلى الشبكة. يعمل نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) على توسيع قدراته لحماية نقطة النهاية والاستجابة للحوادث عبر جميع طبقات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
مقارنة نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) مع معلومات الأمان وإدارة الأحداث (SIEM) المدارة: تهدف كل من نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) ومعلومات الأمان وإدارة الأحداث (SIEM) المدارة إلى تعزيز الأمن ولكنهما يختلفان في النهج. يجمع نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) بين الكشف المتقدم عن التهديدات والخبرة البشرية للاستجابة في الوقت الفعلي. تعتمد معلومات الأمان وإدارة الأحداث (SIEM) المدارة بشكل كبير على تحليل السجل والأحداث لتحديد الحوادث الأمنية. يقدم نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) تقنيات البحث الاستباقي عن التهديدات، بينما تركز معلومات الأمان وإدارة الأحداث (SIEM) المدارة على تحليل بيانات الأحداث.
مقارنة خدمات نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) للمورد مع خدمات نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) لمقدم الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP): تعتمد خدمات نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) للمورد على تقنية خاصة، حيث تقدم حلاً كاملاً يتضمن كل من المنتج والخدمة من مورد واحد. وعلى النقيض من ذلك، تشمل خدمات نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) لمقدم الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) مجموعة أوسع من الخدمات المُدارة، بما في ذلك الخدمات التقنية متعددة الموردين والخدمات المتخصصة. بينما تقدم خدمات نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) للمورد فهمًا عميقًا لتقنياتهم، توفر خدمات نظام الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) لمقدم الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) مجموعة واسعة من العروض والخبرة المتخصصة
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