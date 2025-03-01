حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها

من خلال جمع البيانات من 150 مليار حدث أمني إلكتروني تديرها IBM يوميًّا لكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم، مع استعلامات التهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا، تعمل تقنيات IBM بسرعة على توليد رؤى مفيدة من خلال تطبيق التعلم الآلي والتحليلات السلوكية على التهديدات المحتملة على نطاق كل المؤسسة.