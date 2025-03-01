حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها

استفد من التحسين الذي تم إدخاله بنسبة وصلت إلى 55% على إجراءات التحقيق في التنبيهات والفرز بفضل استخدام ميزات IBM الابتكارية.1
إن IBM QRadar Suite مجموعة حديثة من التقنيات الأمنية التي تتميز بتجربة موحَّدة للمحلل الأمني مبنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمساعدة المحللين خلال التحقيق في التنبيهات وسير عمل الاستجابة.
استفد من IBM للكشف عن التهديدات والاستجابة لها لتعزيز الأمن لديك وتسريع الكشف عن التهديدات.
حدد أولويات التعامل مع التهديدات ذات التأثير المحتمل ومعالجتها باستخدام أدلة الاستجابة المؤتمتة التي تعمل على تنسيق الاستجابة بين فِرَق الأمن، وتقنيات المعلومات، والمستخدمين النهائيين، والأطراف المعنية.
من خلال جمع البيانات من 150 مليار حدث أمني إلكتروني تديرها IBM يوميًّا لكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم، مع استعلامات التهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا، تعمل تقنيات IBM بسرعة على توليد رؤى مفيدة من خلال تطبيق التعلم الآلي والتحليلات السلوكية على التهديدات المحتملة على نطاق كل المؤسسة.
ينجح أداء الأدوات الأمنية من IBM بفضل استخدام معايير مفتوحة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا. ستلمس بنفسك مدى التحسينات التي طرأت على كشف التهديدات الذي لا يحتاج منك سوى ضبط طفيف للإعدادات أو حتى بدون أي ضبط مسبق، وسيظهر لك التأثير الفوري والقيمة الكبيرة في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
ارفع مستويات أمنك باستخدام مجموعتنا الرائدة لحلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.
تحقيق الاتصال الذكي بين أدواتك. اجعل مركز العمليات الأمنية (SOC) مؤتمتًا. وفِّر الوقت لإنجاز أمور أكثر أهميةً. استكشف QRadar Suite الآن أو حدد موعدًا للتحدث مع أحد الخبراء حول احتياجات أمن تقنيات المعلومات الفريدة لمؤسستك والحماية من التهديدات المجهولة.
* استطلاع عالمي شمل 1,000 متخصص في مراكز العمليات الأمنية، أجرته Morning Consult برعاية شركة IBM، في مارس 2023.
1 استنادًا إلى التحليل الداخلي الذي أجرته IBM لبيانات الأداء المجمَّعة التي تم رصدها من تفاعلات خدمة الأمن المدارة مع أكثر من 400 عميل خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2019، ثبت أن هذه البيانات تعمل حقًّا على تسريع التحقيق في التنبيهات وتصنيفها بنسبة 55% في المتوسط خلال السنة الأولى من استخدامها.