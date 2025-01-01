حلول الدفاع ضد التهديدات على الأجهزة المحمولة (MTD)

إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) تُعد إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) أساس أي عملية نشر للإدارة الموحدة لنقاط النهاية (UEM). توفر إمكانات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) بحل MaaS360 سياسات قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، والأتمتة، ودعم أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS و Android و iPadOS و ChromeOS، فضلاً عن قوانين الامتثال وتوزيع التطبيقات. ويُعَد هذا بمثابة الأساس لأي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة.

إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) يجمع حل MaaS360 بين الأمن وإدارة نقاط النهاية في وحدة تحكم واحدة، أكثر من أدوات الإدارة الموحدة لنقاط النهاية (UEM) القياسية، بالإضافة إلى توفير معارف عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بشأن المخاطر، والكشف عن البرامج الخبيثة الأصلية، ونظام حماية الأجهزة المحمولة من التهديدات (MTD) الذي يستجيب للهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكة والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل وقوعها. سيحصل المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات على نظام أمني للأجهزة المحمولة يتماشى مع إستراتيجية مؤسساتهم.