لقد أصبح اليوم بإمكان الناس العمل من أي مكان. يحتاج المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات وفرقهم إلى تأمين القوى العاملة عن بُعد، بما في ذلك ما يلي:

حلول أمن الأجهزة المحمولة بالمؤسسة والتي تتيح نشر التطبيقات بمرونة

المحتوى والموارد عبر الأجهزة

ضمان سلامة الوضع الأمني الإلكتروني

وسواء كان هؤلاء القادة يدعمون نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) أو نظام "اختر جهازك الخاص" (CYOD) أو أي بيئة تقنية مسؤولة عنها الشركة، فإنهم يحتاجون إلى خيارات إستراتيجية لمواجهة تهديدات أمن الأجهزة المحمولة والحماية منها، وذلك للحماية من التهديدات المتقدمة مثل برامج طلب الفدية والتصيد الاحتيالي ولمعالجة أي ثغرات أمنية بكفاءة.

وتتضمن مثل هذه الخيارات رؤى بشأن المخاطر والتحليل السلوكي والسياسات الأمنية وحاويات الموارد المهمة. في عالمنا الحديث، ينبغي للمؤسسات ما يلي: