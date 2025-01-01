حلول أمن الأجهزة المحمولة
أوقف التهديدات الأمنية على أي جهاز
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الندوة الإلكترونية: نظام حماية الأجهزة المحمولة من التهديدات بحل IBM MaaS360 يوفر أفضل حماية للأجهزة المحمولة

انضم إلينا يوم 14 يناير لتتعرف على كيفية تبسيط عملية تأمين نقاط النهاية باستخدام نظام حماية الأجهزة المحمولة من التهديدات بحل MaaS360.

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لمحة عامة

لقد أصبح اليوم بإمكان الناس العمل من أي مكان. يحتاج المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات وفرقهم إلى تأمين القوى العاملة عن بُعد، بما في ذلك ما يلي:

  • حلول أمن الأجهزة المحمولة بالمؤسسة والتي تتيح نشر التطبيقات بمرونة
  • المحتوى والموارد عبر الأجهزة
  • ضمان سلامة الوضع الأمني الإلكتروني

وسواء كان هؤلاء القادة يدعمون نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) أو نظام "اختر جهازك الخاص" (CYOD) أو أي بيئة تقنية مسؤولة عنها الشركة، فإنهم يحتاجون إلى خيارات إستراتيجية لمواجهة تهديدات أمن الأجهزة المحمولة والحماية منها، وذلك للحماية من التهديدات المتقدمة مثل برامج طلب الفدية والتصيد الاحتيالي ولمعالجة أي ثغرات أمنية بكفاءة. 

وتتضمن مثل هذه الخيارات رؤى بشأن المخاطر والتحليل السلوكي والسياسات الأمنية وحاويات الموارد المهمة. في عالمنا الحديث، ينبغي للمؤسسات ما يلي:

  • توفير إدارة مركزية لنقاط النهاية والنظام الأمني مع الحفاظ على كفاءة خبراء تقنية المعلومات لديهم
  • تقديم تجارب سلسة للمستخدمين
  • الحد من التهديدات الإلكترونية
  • الحفاظ على انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)
جرب تقييم خطة Maas360
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توفر خدمات نجاح التنقل مزيدًا من الأمن والإنتاجية للمؤسسات
المزايا
إجراء تقييمات المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل شبه فوري

تستخدم أداة IBM MaaS360® Advisor الذكاء الاصطناعي لمساعدة مديري تقنية المعلومات على اكتساب معارف بشأن المخاطر، ما يضمن سلامة الوضع الأمني. تعمل وظيفة "إدارة مخاطر المستخدم" على تحديد مستوى المخاطر لكل مستخدم مسجل وتحديثه باستمرار.

 تعرف على المزيد عن إدارة مخاطر المستخدمين
حماية البيانات والتطبيقات الحساسة باستخدام سياسة الحاويات

يتضمن حل MaaS360 تطبيق الحاويات المناسب للمهمة، حيث يمنع تسريب البيانات الحساسة وهجمات التصيد الاحتيالي وغيرها من الهجمات الإلكترونية من خلال منع فقدان البيانات (DLP). 

 تعرّف على المزيد عن تطبيق حاويات MaaS360
اتخذ إجراءات مباشرة باستخدام وظيفة الدفاع ضد التهديدات المحمولة

توفر إدارة تهديدات الأجهزة المحمولة (MTM) Zimperium بحل IBM MaaS360 تأمينًا شاملاً للأجهزة المحمولة بالمؤسسات. وبفضل تركيزها على الأجهزة المحمولة، تتمكن Zimperium MTD من اكتشاف جميع فئات التهديدات الأربع – اختراقات الأجهزة، وهجمات الشبكات، والتصيد الاحتيالي والمحتوى الضار، والتطبيقات الخبيثة.

 اقرأ عن الشراكة بين MaaS360 وZimperium
المنصة
منصة لأمن الأجهزة المحمولة وتتعرض الشركات لضغوط لضخ الاستثمارات وإجراء تعديلات في سياساتها واستراتيجياتها من خلال استخدام حلول أمن الأجهزة المحمولة. حيث يمكن إدارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وإنترنت الأشياء (IOT) والأجهزة غير القياسية تمامًا مثل نظيراتها المحمولة. ويجب على منصات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المجهزة بتحليلات التهديدات وآليات معالجتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشجيع أي محادثات تتعلق بأمن نقطة النهاية، وهو ما يساعد أيضًا مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في جهودهم لإدارة الثغرات الأمنية. استكشف IBM MaaS360
الحلول
إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)

إن الأساس في أي عملية نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). وتوفر قدرات إدارة الأجهزة المحمولة من IBM MaaS360 السياسات والأتمتة والدعم المستندين إلى واجهة برمجة التطبيقات، وذلك لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS وAndroid وiPadOS وChromeOS، فضلًا عن قواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات. ويُعَد هذا بمثابة الأساس لأي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة.

سياسة "أحضر جهازك معك" (BYOD)

سياسة &quot;أحضر جهازك معك&quot; (BYOD) هي سياسة مؤسسية الهدف منها تمكين الموظفين من استخدام أجهزتهم الشخصية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. فبداية من الحاويات الأصلية وحتى ميزات المطورين، يدعم IBM MaaS360 جميع أنظمة سياسة &quot;أحضر جهازك معك&quot; (BYOD)، ونشرها والتحكم فيها عن بعد من أجل إدارة لتكنولوجيا المعلومات عالية الإنتاجية.
إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)

تساعد إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من IBM MaaS360 مديري تكنولوجيا المعلومات على تبني نهج إداري حديث يتيح تجربة رقمية أفضل للموظفين وتوفير قدرات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. ويدير MaaS360 بشكل أساسي كل أنواع الأجهزة وحالات الاستخدام المتنوعة في المجالات المختلفة، وعلى نحو يحمي بيانات المؤسسة من خلال أمن نقطة النهاية المضمّن الذي يمنع التهديدات الإلكترونية.

دراسة حالة
تحقق Credico USA الامتثال لسياسة الأجهزة اللوحية بنسبة 100%  بفضل حل MaaS360، تمكنت شركة Credico من تعزيز امتثالها وإمكاناتها في إعداد التقارير، فضلًا عن مزايا بوابة الخدمة الذاتية الخاصة بها، من أجل تحقيق الامتثال الكامل للسياسات والتعرف السريع على المخاطر الأمنية ومعالجتها وخفض التكاليف إلى حد كبير. اقرأ دراسة الحالة
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للنظام دفع وتطوير الاحتياجات الخاصة لأعمالك.

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