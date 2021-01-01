وفقًا لـ IDC الولايات المتحدة Enterprise إدارة مساحة العمل والأمن، يجب على شركة IDC الأمريكية إدارة مساحة العمل والأمن، 2021، حماية جميع نقاطها الأمنية وزيادة بنية الوضع الأمني الخاصة بها لتتوافق مع بنية ثباتية.

توفر حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية الفعّالة في برنامج إدارة البيانات الرئيسية قدرات متطورة لمواكبة التغيرات المستمرة. يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات وقادة الأمن إدارة كمبيوتر كمبيوترول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية وجهاز لوحي, قابل للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT))، للشركات الصغيرة وشركات المؤسسات.

ibm maas360 هو منتج شامل من إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) يساعدك على إدارة أجهزة مجموعة محمول الخاصة بك. عروض تكنولوجيا المعلومات: