وفقًا لـ IDC الولايات المتحدة Enterprise إدارة مساحة العمل والأمن، يجب على شركة IDC الأمريكية إدارة مساحة العمل والأمن، 2021، حماية جميع نقاطها الأمنية وزيادة بنية الوضع الأمني الخاصة بها لتتوافق مع بنية ثباتية.
توفر حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية الفعّالة في برنامج إدارة البيانات الرئيسية قدرات متطورة لمواكبة التغيرات المستمرة. يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات وقادة الأمن إدارة كمبيوتر كمبيوترول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية وجهاز لوحي, قابل للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT))، للشركات الصغيرة وشركات المؤسسات.
ibm maas360 هو منتج شامل من إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) يساعدك على إدارة أجهزة مجموعة محمول الخاصة بك. عروض تكنولوجيا المعلومات:
مصممة لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في نظام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من خلال كل خطوة من خطوات دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)
يوفر برنامج إدارة البيانات الرئيسية وإدارة الجناحي (إدارة الطيران المحلي) Inventory Visibility الأجهزة والتطبيقات والمحتوى وبيانات الشركة. تحمي إدارة التنقل المؤسسي بالحاويات وأمان الأجهزة بالحاويات وميزة أمن الأجهزة، سواءً للبرامج المملوكة للشركات أو أحضر جهازك معك (أحضر جهازك معك (BYOD)).
إدارة أنواع الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة، بما في ذلك Android وiOS وiPadOS وChrome OS وInternet الأشياء (IOT), والأجهزة المتينة، من حل واحد من إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية). يتم مساعدة مدراء تكنولوجيا المعلومات مدعومون بالذكاء الاصطناعي تنبيهات في الوقت الحقيقي ونُهج الأمان.
استخدم تسجيل الجهاز عبر الأثير (OTA) لإجراءات الإدارة عن بُعد. يمكنك تبسيط عملية الإعداد لأجهزة Apple باستخدام مدير أعمال Apple. استخدم التسجيل بدون لمس بنظام Android للحصول على تجربة إعداد جهاز الموظف الغنية بالأمان. كل ذلك على وحدة تحكم maas360.
نظام أحضر جهازك (BYOD) هي سياسة مؤسسية تمكّن الموظفين من استخدام أجهزتهم الشخصية (الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول و قابل للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. من حاوية أصلية إلى مطور IBM يدعم نظام أحضر جهازك (BYOD) الأصلي يدعم نظام MaaS60 جميع أنواع نظام أحضر جهازك (BYOD) ونشره والتحكم عن بعد لإدارة المعلومات الإنتاجية.
تساعد شركة ibm maas360 إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مديري المعلومات في تكنولوجيا المعلومات على اتباع نهج الإدارة الذي يتيح تجربة رقمية أفضل للإدارة ويوفر قدرات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. تدير maas360 بشكل أساسي جميع أنواع الأجهزة والأجهزة المتنوعة، وتحمي بيانات المؤسسة من خلال أمن نقطة النهاية المدمجة التي تمنع التهديدات الإلكترونية.
أكثر من مجرد أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة القياسية (UEM)، توفر ibm maas360 إدارة الأمن وإدارة نقطة النهاية في وحدة تحكم واحدة مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي قابل للتنفيذ الرؤى المخاطر, برنامج ضار ضار كشف أصلي ودفاع ضد التهديدات على مستوى الشبكة والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل أن تضرب. سيحصل مدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات على أمن الأجهزة المحمولة التي تتناسب مع الاستراتيجية الاستراتيجية للمؤسسة.
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