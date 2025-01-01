لا يجب أن تكون إدارة الأجهزة معقدة. بالنسبة للمبتدئين، لم تعد فرق تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى إدارة أجهزة الأمن الإلكتروني من إدارة منتجات البرمجيات المنفصلة. قد يستخدم العامل اليوم هاتفًا ذكيًا شخصيًا وجهازًا مشتركًا لوحي وجهازًا تصدره الشركة يستخدم نظام التشغيل Chrome OS لمساحة العمل الرقمية الخاصة به. قد تتفاعل أيضًا مع نقطة النهاية غير القياسية، مثل أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) أو إتمام معاملة في الكشك. في كل حالة، يمكن إدارة أجهزتهم من خلال حل واحد من إدارة نقاط النهاية الموحدة، مما يوفر وصولاً أكثر أمانًا, وتقليل المخاطر ضد الثغرات الأمنية وإرضاء المستخدم، ويساعد أقسام تكنولوجيا المعلومات على بناء إستراتيجية ثانوية موثوقة.
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قم بتأمين أجهزة ويندوز كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة HoloLens و Surface Hub من منتج إدارة نقاط النهاية الموحدة المركزي من ibm maas360. نشر أحدث وظائف السياسة المستندة إلى واجهة برمجة إدارة البيانات الرئيسية من Microsoft لإدارة الأجهزة وتكوينها. تحديد وعرض وإعداد تقارير عن الأمن الإلكتروني وحالته. استخدام الإجراءات في الوقت الفعلي على الخدمات لتوفير الدعم لمكتب المساعدة عن بُعد. الجمع بين برنامج إدارة البيانات الرئيسية ووظائف إدارة العميل باستخدام وظائف توزيع التصحيح وإدارة التصحيح والتثبيت المرفق. استخدم كتالوج التطبيق لمنح المستخدمين سير عمل مشترك عبر جميع الأجهزة. يدير maas360 إصدارات Microsoft Windows 10 وويندوز 11.
كشريك ذهبي للأندرويد Enterprise, إن برنامج ibm maas360 SaaS SaaS SaaS من شركة ibm (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) هو برنامج تحقق والموصى به من قِبل Google لتوفير إدارة متقدمة لنقطة النهاية المتقدمة لنظام Android التي توفر إرشادات موثوقة ودعمًا مؤسسيًا. أكثر من أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة القياسية، فإن حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من ibm maas360 هو الحل الذي يضمن أمن يحمي ويدير أجهزتك التي تعمل بنظام أندرويد من التهديدات الإلكترونية بدرجة عالية من الأتمتة وإدارة التطبيقات المدمجة وأمن نقطة النهاية الأصلية. يتم التأهيل والتزويد من خلال عملية تسجيل سهلة الاستخدام.
يدعم نظام التشغيل iOS و iPad OS و macOS، ويتيح maas360 مجموعة من أحدث ميزات Apple, بما في ذلك تسجيل المستخدمين في نظام أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (BYOD)) والتطبيق المخصص للتطبيقات المؤسسية. يُمكِّن برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) فرق العمل في إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من تطبيق تصحيحات نظام التشغيل macOS وتوزيع التطبيق. السياسة الدقيقة، وإجراءات الامتثال التلقائية، والقدرات الأصلية للهوية-من بين وظائف متقدمة أخرى-من بين وظائف أخرى متقدمة-تنشرها Apple، لنظامي iOS وiPadOS وMac.
أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. في حين أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) تقدم مجموعة غنية من أدوات الأمن الإلكتروني والإنتاجية, لا يهم أي منها إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. يوفر برنامج إدارة القدرات الرئيسية لبرنامج إدارة البيانات الرئيسية من ibm maas360 الخاص بـ ibm maas360 سياسة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، والأتمتة، ودعم جميع أنظمة التشغيل وقواعد التوافق وتوزيع التطبيقات التي تشكل أساس أي منصة إدارة الأجهزة المحمولة. تدير ibm maas360 أنظمة تشغيل محمول مثل iOS و Android و iPadOS و ChromeOS.
إن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) هو سياسة مؤسسية تمكّن الموظفين من أن يكونوا أكثر محمولاً - لجعل العالم مكتبهم وتعزيز مساحة العمل الرقمية الخاصة بهم. ببساطة، يشجع نظام أحضر جهازك (BYOD) على استخدام الأجهزة الشخصية (الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول وابل للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. من حاويتك الأصلية إلى المطور مثل تسجيل المستخدم وأندرويد Enterprise ، تدعم ibm maas360 جميع أنواع نظام أحضر جهازك (BYOD), نشر والتحكم عن بعد لإدارة المعلومات التكنولوجية المنتجة.
يحتاج مدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات إلى أدوات وتقنيات تمكّن من توفير وسرعة التجهيز والتسليم المرن للتطبيق والمحتوى والموارد عبر الأجهزة. ويحتاج هؤلاء القادة إلى خيارات لأمن الأجهزة المحمولة التي تتناسب مع حدود الاستراتيجية الاستراتيجية المؤسسية الخاصة بهم. اكتشف كيف أن الذكاء الاصطناعي يقدم زمنًا شبه حقيقي, قابل للتنفيذ قابل للتنفيذ مخاطر الرؤى بينما يراقب برنامج ضار كشف المخاطر الأصلي برنامج ضار كشف عن التطبيق المشبوه ويستجيب الدفاع عن التهديدات للشبكة, والمستخدمين والأجهزة والهجمات السيبرانية على مستوى الشبكة والأجهزة والبيانات قبل أن تضرب. أكثر من مجرد أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) القياسية لإدارة النظام الموحد، حيث توفر شركة ibm maas360 إدارة الأمن وإدارة نقطة النهاية في وحدة تحكم واحدة.
تساعد أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شركة ibm maas360 الإدارات على إدارة الهواتف الذكية وأجهزة لوحي التي يستخدمها العاملون في الخطوط الأمامية, وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، والأجهزة المتينة، والأجهزة الكابينة والأجهزة المصممة خصيصًا لهذا الغرض التي يقوم بها مختلف المزودين، مع ضمان الأمن الإلكتروني والتحكم السريع في الوصول. يمكن للخطوط الأمامية الوصول إلى التطبيق المحدد بسهولة بغض النظر عن مكان وجودهم، بينما يتأكد مسؤولو المعلومات في تكنولوجيا المعلومات من وجود قواعد إدارة التطبيق المحددة وسياسات الأمان. من خلال استخدام حل واحد لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) ووحدة تحكم واحدة لجميع نقاط النهاية في مجموعة البيانات الخاصة بهم, تكنولوجيا المعلومات تقوم الإدارات بحماية بيانات الشركة، وضمان وضع أمني عالي المستوى، وتعزيز سلاسة سير العمل في العمليات المعلوماتية.
من خلال عروض ينسق والتعاقدات المخصصة, IBM صُممت مختبرات أمان خدمات نجاح التنقل لخدمات نجاح التنقل لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في شركة ibm maas360 خلال كل خطوة من دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).