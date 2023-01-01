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في عام 2023، شهدت مجموعة جيتكس ارتفاعاً بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن الهويات المستترة. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة أفضل السبل لحماية الهويات.
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تعرّف على الفرق بين برنامج إدارة البيانات الرئيسية وإدارة التنقل المؤسسي وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، واكتشف كيف تعزز أمن نقطة النهاية.
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يتطور سوق التكنولوجيا التقنية بوتيرة سريعة، وكذلك تتطور إدارة نقاط النهاية الموحدة . اقرأ مدونتنا الأمنية للتعرف على أحدث الاتجاهات ووجهات النظر.
تعرّف كيف يضمن الجمع بين إدارة التهديدات وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) الحماية من الهجمات الإلكترونية.