في عالمنا المعتمد على الأجهزة المحمولة أولًا وآخرًا، يبدأ يوم عمل الكثير من الموظفين وينتهي على جهاز محمول. أصبحت الأجهزة المحمولة اليوم أدوات أساسية للإنتاجية والتواصل. مع انتقال العديد من المؤسسات إلى بيئات عمل هجينة، تصبح الأجهزة المحمولة هدفًا مغريًا للجهات الخبيثة، إذ غالبًا ما تكون أقل أجهزة المؤسسة حماية وتوفّر منصات لشنّ هجمات الهندسة الاجتماعية.

وعلى عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية، التي تكون محمية في العادة ببرامج مكافحة الفيروسات وبروتوكولات الأمن الإلكتروني، تُترك الأجهزة المحمولة في كثير من الأحيان عرضة للمخاطر بسبب ضعف وعي المستخدمين ونقص الحماية الملائمة.

تتسم الأجهزة المحمولة بثغرات فريدة يستغلها المجرمون الإلكترونيون بشكل متزايد. ومع ذلك، وبسبب قلّة الاهتمام تاريخيًا بأمن الأجهزة المحمولة، لا يدرك معظم المستخدمين وفرق تكنولوجيا المعلومات هذه المخاطر إدراكًا كاملًا. وغالبًا ما ينعكس هذا النقص في الوعي على ضعف الممارسات الصحية في الأمن الإلكتروني، مثل تنفيذ التحديثات في الوقت المناسب وتثبيت برامج الأمان الأساسية، مما يجعل الأجهزة عرضة لعدد متزايد من التهديدات الإلكترونية.