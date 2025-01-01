يتيح نظام أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (BYOD)) للموظفين استخدام هواتفهم الذكية الشخصية وجهاز لوحي لوحي كمبيوتر محمول وقابل للارتداء للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. للحفاظ على الأمن الإلكتروني، يجب أن توازن مجموعة الأمن الإلكتروني بين القيود المفروضة على بيانات الشركة الحساسة وإنتاجية المستخدم. سيسمح الحل الخاص بأجهزة نظام أحضر جهازك (BYOD) لمسؤولي نظام (BYOD) أو شخص الشركة أو حاوية بالتحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات وإلى أي بيانات، بما في ذلك البيانات الحساسة. مع تزايد عامل عن بعد أكثر من أي وقت مضى, فقد أصبح امتلاك التقنيات المناسبة وسياسة نظام أحضر جهازك (BYOD) وإدارة نظام أحضر جهازك (BYOD) أمرًا ضروريًا للتخفيف من نقاط الضعف المحتملة.
للمحافظة على نظام أمني جيد لنظام أحضر جهازك (BYOD), ستحتاج المجموعة إلى إدارة الأجهزة المملوكة للموظفين من خلال الجمع بين الإدارة الحديثة والتقليدية مع دعم الأجهزة غير القياسية بنفس مستوى الأجهزة القياسية. يجب على أقسام المعلوماتية أيضًا التغلب على مخاطر اختراق الأجهزة المصابة التي تحاول الاتصال بشبكة الشركة, وبيانات الشركة، لأنها يمكن أن تتسبب في اختراق أمن البيانات.
من خلال سياسات أمان نظام أحضر جهازك (BYOD) الصحيحة في نظام (maas360)، يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات ضمان أمان الأجهزة على شبكات الشركة أو شبكة wifi العامة, للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، وذلك من خلال نشر مصادقة العوامل المتعددة العوامل (MFA). يتم وضع تطبيق الأعمال والإنتاجية والمراسلة في حاوية مشفرة، مما يحمي من تسرب البيانات والتهديدات الإلكترونية.
مع برامج نظام أحضر جهازك معك (BYOD) يمكنك أن تقول وداعاً لعمليات الشراء بالجملة للهواتف الذكية أو جهاز لوحي. وبفضل النقل بالحاويات، يتم فصل البيانات الشخصية عن بيانات الشركة ويمكن للموظف الاحتفاظ بمعلوماته الشخصية سليمة بعد مغادرة الشركة، وبالتالي ضمان الحصول على بيانات أمنية عالية.
ولضمان الالتزام بسياسات نظام أحضر جهازك (BYOD)، يحتاج الموظفون إلى معرفة أن استخدامهم الشخصي وخصوصيتهم محميين، وأن المجموعة لديها الأدوات اللازمة لفرض برامج الأمان. تقدم maas360 خدمات النقل بالحاويات التي تسمح بالعمل عن بعد وتساعد على تخفيف أي مخاوف أمنية.
أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. يوفر برنامج إدارة القدرات الرئيسية من ibm maas360 التابع لشركة ibm maas360 سياسات قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، الأتمتة, دعمًا لأنظمة التشغيل مثل iOS و Android و iPadOS و ChromeOS، بالإضافة إلى قواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات. وهذا بمثابة أساس أي نظام أساسي لإدارة الأجهزة المحمولة.
تساعد شركة ibm maas360 إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مديري تكنولوجيا المعلومات على تبني نهج إدارة حديث, تمكين موظف رقمي أفضل للموظفين وتوفير قدرات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. تدير maas360 أنواعًا مختلفة من الأجهزة ومختلف أنواع الأجهزة، وتحمي بيانات المؤسسة من خلال أمن نقطة النهاية المدمجة التي تمنع التهديدات الإلكترونية.
أكثر من أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة القياسية (UEM)، تجلب ibm maas360 إدارة الأمن وإدارة نقطة النهاية في وحدة تحكم واحدة مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي قابل للتنفيذ الرؤى المخاطر, برنامج ضار ضار كشف أصلي والدفاع عن التهديدات على مستوى الشبكة والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والهجمات الإلكترونية على مستوى البيانات قبل وقوعها. سيحصل مدراء تكنولوجيا المعلومات ومدراء أمن المعلومات على أمن الأجهزة المحمولة التي تتناسب مع الاستراتيجية الاستراتيجية للمؤسسة.
تساعدك عروض خدمات التنقل على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في ماس 360 طوال دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). IBM أمن خدمات نجاح التنقل أمن خدمات نجاح التنقل تتدرج ارتباطات مختبرات خبير الأمن من العروض المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع المؤسسات الكبيرة.