برنامج إدارة نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة - ibm maas360

القوى العاملة عن بُعد

إدارة Android وiOS وiOS وWindows وiPadOS سواء أكنت تدعم نظام التشغيل iOS أو Android أو Windows أو macOS أو Chrome OS أو الأجهزة المتينة، يمكنك بسهولة إدارة وحماية أجهزتك المحلية والكمبيوتر المحمول المملوكة للشركات والأجهزة الشخصية عن بُعد وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة الحديثة وغيرها - كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً