تحتاج جميع التطبيقات التي تحمي أجهزة زملائك وبياناتك إلى تحديثات ومزامنة وتنسيق ونُهج والعديد من الإجراءات الأخرى منك. بالإضافة إلى أن التهديدات السيبرانية تتطور باستمرار.
تتكامل برمجية ibm maas360 مع تطبيق الأمن الإلكتروني وإنتاجية الأعمال الرئيسي، بحيث يمكنك الوصول بسهولة إلى المعلومات التي تحتاجها, والتصرف بسرعة وبشكل حاسم، دون الحاجة إلى الترحيل إذا لم تكن بحاجة إلى وقت لترحيل المعلومات.
إذا كانت لديك تراخيص لمنتجات Microsoft و maas360، فلن تحتاج إلى شراء أي إضافات؛ فهي ®Interconnect بسهولة.
وباعتبارها أفضل ما في منصة إدارة نقاط النهاية الموحدة من أمن الأجهزة المحمولة وحلول إدارة نقاط النهاية الموحدة، فإن maas360 تدير وتؤمن أجهزة مايكروسوفت وأنظمة تشغيل ويندوز التالية:
فيما يلي التوصيات التالية هي قدرات التخزين القياسية التي يمكنك استخدامها لإضافة حزم أو حزم maas360:
®IBM الأمان maas360 يمكن أن يتكامل بسلاسة مع منصة Azure للوصول المشروط وسياسات الأمان وغير ذلك الكثير، بما في ذلك:
للحصول على ®IBM Security maas360، ستحتاج إلى شراء ترخيص من IBM عن طريق الاتصال بمديري حساباتك على IBM.
للحصول على ®IBM Security maas360، ستحتاج إلى شراء ترخيص من IBM عن طريق الاتصال بمديري حساباتك على IBM.
إذا كان لديك تراخيص لمنتجات maas360 وغيرها من ®IBM Security، فلن تحتاج إلى شراء أي إضافات؛ فهي سهلة ®الربط البيني.