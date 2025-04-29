ما هو تقييم الثغرات الأمنية؟

يمكن العثور على نقاط الضعف هذه (المعروفة باسم الثغرات الأمنية) في البرامج أو الأجهزة أو التكوينات أو العمليات. قد يعرضون الأنظمة للتهديدات السيبرانية بما في ذلك الوصول غير المصرح به أو اختراق أمن البيانات.
تقييمات الثغرات الأمنية هي أساس إدارة الثغرات الأمنية، وهي مجال فرعي لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات يمكّن المؤسسات من اكتشاف الثغرات الأمنية وتحديد أولوياتها وحلها باستمرار داخل بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
لتوضيح المفهوم، تخيل تقييمات الثغرات الأمنية كنماذج فحص روتينية للمباني:
يحتوي المبنى على العديد من الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية ونقاط الوصول—كل منها يمثل عنصرًا من عناصر بيئة تكنولوجيا المعلومات. بينما يمكن أن يحدث اقتحام من خلال أي منها، تساعد عمليات الفحص المنتظمة في تحديد ما إذا كانت آليات الأمان (مثل الأقفال والكاميرات وأجهزة الإنذار) تعمل أو تحتاج إلى اهتمام.
هذا هو جوهر تقييم الثغرات الأمنية: الوعي في الوقت الفعلي بنقاط الضعف الأمنية المحتملة، مدعومًا بالإجراءات.
تواجه المؤسسات، مع تزايد تعقيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات، بنية تحتية شبكية متنامية من نقاط النهاية وتطبيقات الويب والشبكات اللاسلكية والموارد المستندة إلى السحابة. يوفر سطح الهجوم المتسع هذا المزيد من الفرص للمتسللين والمجرمين الإلكترونيين لاكتشاف نقاط الدخول.
يُمكن أن تُساعد تقييمات الثغرات الأمنية الروتينية فِرَق الأمن على تحديد وإدارة هذه الفجوات المحتملة قبل استغلالها، مما قد يؤدي إلى اختراقات البيانات، وكشف معلومات التعريف الشخصية (PII)، وفقدان ثقة العملاء.
العواقب تتجاوز البيانات المسروقة. في عام 2024، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات 4.88 مليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 10% عن العام السابق وأعلى إجمالي تم تسجيله على الإطلاق. من خلال التقييم الاستباقي للأنظمة للكشف عن الثغرات الأمنية للبرامج ومخاطر الأمن الأخرى، يمكن للمؤسسات:
تتضمن المعايير معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) والمنشور الخاص للمعهد الوطني للمعايير والتقنية 800-53 (NIST SP 800-53). تتطلب هذه المعايير صراحةً الفحص المنتظم للثغرات الأمنية وتوثيق الثغرات المحددة. إن تطبيق عملية منظمة لتقييم الثغرات الأمنية يساعد المؤسسات على إثبات الامتثال لمعيار PCI والأطر الأخرى مع تقليل مخاطر العقوبات أو نتائج التدقيق.
تقييمات الثغرات الأمنية عنصر رئيسي لإدارة التهديدات الاستباقية. من خلال تحديد الثغرات الأمنية قبل استغلالها، يمكن للمؤسسات تقليل شدة الهجمات السيبرانية مع تحسين إدارة المخاطر والاستجابة للحوادث. هذا مهم بشكل خاص في البيئات التي تدعم العمل عن بًعد والخدمات السحابية والبنية التحتية المعقدة للشبكة.
يدعم التقييم الفعال للثغرات الأمنية المعالجة في الوقت المناسب عن طريق تغذية الثغرات الأمنية ذات الأولوية مباشرة في سير عمل تكنولوجيا المعلومات. تكاملها مع أنظمة إدارة التصحيحات والتكليف الواضح بمهام المعالجة يسمح لفرق الأمن بسد الثغرات بسرعة—قبل أن تتاح الفرصة لعناصر التهديد لاستغلالها.
يتوقع العملاء والشركاء والجهات التنظيمية من المؤسسات حماية البيانات الحساسة. بالمتابعة والتحسين المستمر للوضع الأمني للمؤسسة، يمكن للشركات إظهار التزامها بحماية المعلومات الحساسة والحفاظ على السلامة التشغيلية.
وعادةً ما تكون التقييمات هي الخطوة الأولى في الاستراتيجية الأوسع لإدارة الثغرات الأمنية. من خلال تحديد التكوينات الخاطئة والأنظمة القديمة ونقاط الوصول غير الآمنة، تعمل تقييمات الثغرات الأمنية على إرساء أساس أقوى للوضع الأمني.
بينما تركز مرحلة التقييم الأولية على اكتشاف وتحليل نقاط الضعف الأمنية، تمتد دورة الحياة الكاملة إلى تحديد الأولويات، والحل، والتحقق، وإعداد التقارير.
تتضمن دورة حياة إدارة الثغرات الأمنية النموذجية المراحل التالية:
تبدأ العملية بتحديد أصول تكنولوجيا المعلومات—مثل محطات العمل ونقاط النهاية والتطبيقات—لتحديد ما يحتاج إلى تأمين. بمجرد الانتهاء من تعيين الخرائط، تستخدم فرق الأمن أدوات آلية أو أداة فحص للبحث عن الثغرات الأمنية مثل الواجهات المكشوفة أو أنظمة التشغيل القديمة.
يتم تحليل لثغرات الأمنية المحددة لتحديد تأثيرها المحتمل وأهميتها وقابليتها للاستغلال. يمكن لممارسي الأمن الاستفادة من قواعد بيانات الثغرات الأمنية، ومعلومات المصادر المفتوحة، وموجزات استعلامات التهديدات، التي توفر بيانات في الوقت الفعلي عن أنماط الهجوم المعروفة وعناصر التهديد النشطة.
تعمل فرق الأمن السيبراني جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات لحل الثغرات الأمنية باستخدام أحد الأساليب الثلاثة: العلاج أو التخفيف أو القبول. قد تتضمن المعالجة إدارة التصحيحات أو تحديثات التكوين. إذا لم يكن الإصلاح الفوري ممكنًا، فإن استراتيجيات التخفيف—مثل نشر جدران الحماية أو عزل الأنظمة المتضررة - يمكن أن تقلل المخاطر. في حالات المخاطر المنخفضة، قد تقوم المؤسسات بتوثيق المشكلة وقبولها كجزء من برنامج إدارة المخاطر الأوسع.
بعد التخفيف أو المعالجة، تجري فرق الاستجابة اختبارات الثغرات الأمنية للتأكد من الإصلاحات وتقييم الوضع الأمني. تساعد المراقبة المستمرة في اكتشاف الثغرات الأمنية الجديدة وانحراف التكوين، مما يتيح الاستجابات في الوقت الفعلي مع تطور البيئات.
تقوم فرق الأمن بتوثيق النتائج من خلال التقارير التي تتضمن أدوات المسح المستخدمة، والثغرات الأمنية المحددة، والنتائج، والمخاطر المتبقية. المقاييس الرئيسية قد تتضمن متوسط وقت الاكتشاف (MTTD) ومتوسط وقت الاستجابة (MTTR)، والتي يمكن مشاركتها مع الأطراف المعنية لتوجيه قرارات إدارة المخاطر المستقبلية.
هناك عدة أنواع من تقييمات الثغرات الأمنية التي تختلف بناء على تركيز التقييم:
تستخدم تقييمات الثغرات الأمنية الفعالة مزيجًا من الأدوات الآلية، واستعلامات التهديدات، والتحليل البشري. وفي حين تعمل الأتمتة على تسريع عملية الاكتشاف، تلعب فرق الأمن الماهرة دورًا رئيسيًا في تفسير النتائج، وتصفية الإيجابيات الخاطئة، وضمان جهود المعالجة الدقيقة.
في صميم معظم التقييمات توجد برامج فحص الثغرات الأمنية — أدوات تقيّم الأنظمة بحثًا عن الثغرات الأمنية المعروفة. تستخرج أدوات الفحص البيانات من قواعد بيانات الثغرات الأمنية المحدثة. كما أنها تستخدم تقنيات مثل التحليل السلوكي وفحص التكوينات للكشف عن المشكلات عبر نقاط النهاية والتطبيقات وأنظمة التشغيل والبنية التحتية للشبكة.
تعتمد المؤسسات غالبًا على مزيج من الأدوات مفتوحة المصدر والأدوات المخصصة للمؤسسات، إما داخليًا أو من موفري الطرف الثالث، اعتمادًا على مدى تعقيد بيئتهم.
تتضمن بعض الأدوات والمنصات المستخدمة على نطاق واسع ما يلي:
تستخدم أدوات إدارة التصحيح لأتمتة المعالجة، وتطبق التحديثات أو تصحيحات الأمان عبر الأنظمة الموزعة. عند دمجها مع أدوات تقييم الثغرات الأمنية مثل منصات اكتشاف الأصل، فإنها تساعد في ضمان معالجة الأنظمة عالية المخاطر أولاً بناءً على منطق تحديد الأولويات.
صُممت لتطبيقات الويب، تحاكي هذه الأدوات هجمات مثل حقن SQL أو XSS للكشف عن الثغرات القابلة للاستغلال. يدعم العديد منها أيضا اختبار المصادقة والتحقق من صحة جلسة العمل وفحوصات التكوين لواجهات برمجة التطبيق (APIs).
توفر هذه المنصات سياقًا قيمًا من خلال ربط الثغرات الأمنية المحددة بالاستغلالات النشطة التي يستخدمها عناصر التهديد أو حملات التصيد الاحتيالي. ونتيجة لذلك، تكتسب الفرق فهماً أفضل للتهديدات التي تشكل الخطر الأكثر إلحاحاً.
تحافظ الأدوات مثل منصات إدارة سطح الهجوم الخارجي (EASM) على الرؤية المستمرة للأصول المواجهة للخارج. من خلال الإبلاغ عن نقاط الوصول أو التطبيقات أو الخدمات المستندة إلى السحابة التي تقع خارج دورات الفحص المجدولة، فإنها توفر رؤية في الوقت الفعلي للمخاطر الأمنية المتطورة.
تُقدم الأدوات مفتوحة المصدر، خفيفة الوزن والقابلة للتخصيص، مرونة لإجراء عمليات فحص متخصصة، وتحليل أعمق للثغرات الأمنية، أو عمليات دمج مخصصة. على الرغم من أنها فعالة من حيث التكلفة، إلا أنها غالبًا ما تتطلب مزيدًا من الجهد اليدوي للصيانة والتكوين.
تُعد تقييمات الثغرات الأمنية واختبار الاختراق جزءًا لا يتجزأ من اختبار الأمان، على الرغم من أنهما يخدمان أغراضًا مختلفة. بالعودة إلى التشبيه السابق، تُعد تقييمات الثغرات الأمنية بمثابة عمليات فحص روتينية للمبنى، حيث تحدد المؤسسات الثغرات الأمنية الموجودة وتصنفها. يقدم ها النهج رؤية واسعة ومستمرة للمخاطر الأمنية للشركة.
من ناحية أخرى، يعد اختبار الاختراق أكثر استهدافًا. إنه مثل توظيف خبير أقفال ليحاول بنشاط اقتحام المبنى. فهو يحاكي هجومًا في العالم الحقيقي لاستغلال الثغرات الأمنية وتقييم فعالية ضوابط الأمان.
في الواقع، يمكن للمؤسسات استخدام تقييمات الثغرات الأمنية كجزء منتظم من برنامجها الأوسع لإدارة الثغرات الأمنية. يمكنهم بعد ذلك جدولة اختبار الاختراق على فترات رئيسية — مثل قبل إطلاق المنتجات أو بعد تغييرات الأنظمة الرئيسية — للتحقق من الدفاعات وكشف المخاطر الأعمق.
غالبًا ما تواجه المؤسسات تحديات تشغيلية وتقنية تحد من فعالية تقييمات الثغرات الأمنية، بما في ذلك:
في البيئات الكبيرة أو المعقدة، غالبًا ما تحدد فحوصات الثغرات الأمنية آلاف الثغرات الأمنية، والتي قد يكون العديد منها منخفض المخاطر، أو مكررًا، أو تم تخفيفه بالفعل من خلال ضوابط أخرى. بدون نظام واضح لترتيب الأولويات، يمكن أن تصبح فرق الأمن مشغولة—مما يؤدي إلى تأخير المعالجة أو التغاضي عن التهديدات الحساسة.
غالبًا ما تشير الأدوات الآلية إلى مشكلات لا تشكل خطرًا حقيقيًا أو تشكل خطرًا ضئيلًا في العالم الواقعي. تساهم هذه الإيجابيات الكاذبة في إجهاد التنبيه، مما يستنزف الوقت الثمين ويقوض الثقة في عملية التقييم. نظرًا لأن الفرق تبذل المزيد من الجهد للتحقق من صحة النتائج، يتبقى عدد أقل من الموارد للتخفيف الفعلي.
تقييمات الثغرات الأمنية تعتمد على جرد الأصول الشامل. للأسف، قد لا يشمل الفحص المنتظم لتقنية المعلومات الظلية ونقاط النهاية غير المدارة وتطبيقات الطرف الثالث، مما يترك فجوات في الرؤية. يمكن أن تصبح هذه النقاط العمياء أهدافًا مثالية لعناصر التهديد، خاصة عندما تظل نقاط الوصول دون ملاحظة لفترات طويلة.
حتى الثغرات الأمنية المحددة بوضوح يمكن أن تشهد تأخيرات في المعالجة بسبب عدم ترابط فرق الأمن وعمليات تكنولوجيا المعلومات. عندما تعتمد التحديثات على فرق تعمل بمعزل عن بعضها البعض، يمكن أن تستمر المخاطر لفترة أطول من الضروري.
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