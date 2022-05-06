العلامات
عمليات الأعمال

ما المقصود بإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM)؟

فني في مصنع يراقب لوحة التحكم

مؤلف

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education

ما المقصود بإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات؟

إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) هي عملية تتبع وإدارة شاملة لأصول تكنولوجيا المعلومات لضمان استخدام كل أصل بشكل صحيح وصيانته وترقيته والتخلص منه في نهاية دورة حياته.

تشمل إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات استخدام البيانات المالية والعقدية وبيانات المخزون لتتبع الأصول واتخاذ قرارات إستراتيجية بشأنها. إذ يتمثل الهدف الرئيسي في ضمان استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وفعالية. كما تساعد إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات أيضًا في تحسين التكاليف من خلال تقليل العدد الإجمالي للأصول المستخدمة وإطالة عمر هذه الأصول، ما يجنب الحاجة إلى ترقيات مكلفة. يُعد فهم إجمالي تكلفة الملكية وإيجاد طرق لتحسين استخدام الأصول جزءًا مهمًا من إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

ما المقصود بأصول تكنولوجيا المعلومات؟

أصل تكنولوجيا المعلومات هو أي قطعة من المعلومات أو البرمجيات أو الأجهزة التي تستخدمها المؤسسة في سياق أنشطتها التجارية. تشمل أصول الأجهزة معدات الحوسبة المادية مثل الخوادم المادية في مراكز البيانات، وأجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة ولوحات المفاتيح والطابعات. ومن ناحية أخرى، تشمل أصول البرمجيات التطبيقات التي تُصدر التراخيص لها عادةً لكل مستخدم أو جهاز، بالإضافة إلى أنظمة البرمجيات وقواعد البيانات المبنية باستخدام الموارد مفتوحة المصدر. كما تشمل أصول البرمجيات أيضًا الأصول السحابية، مثل تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS).

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
انتقل إلى الحلقة

نظرة عامة على عملية إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات

عادةً ما تتضمن عملية إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) الخطوات التالية:

  1. تحديد الأصل: الخطوة الأولى في إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات هي إنشاء مخزون مفصل لجميع أصول تكنولوجيا المعلومات. يتيح ذلك سهولة التعرف على الأصول ويضمن تحسين الأصول الزائدة لتحقيق كفاءة أكبر.

  2. التتبع: يتضمن ذلك استخدام أداة أو نظام إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لمراقبة أصول تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر. إذ تشمل المعلومات التي يتم جمعها لتتبع كل أصل البيانات المالية (تكاليف الأصول) والبيانات التعاقدية (الضمانات والتراخيص واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)) وبيانات المخزون (موقع الأصول المادية وحالتها).

  3. الصيانة: يتم الحفاظ على أصول تكنولوجيا المعلومات وفقًا لمرحلة دورة حياتها. تشمل الصيانة إصلاح الأصول وترقيتها واستبدالها. ويتم تسجيل جميع أنشطة الصيانة التي تُجرى على أصل تكنولوجيا المعلومات كجزء من عملية إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، بحيث يمكن استخدام البيانات لتقييم أداء الأصل.

مراحل دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات

لكل أصل من أصول تكنولوجيا المعلومات دورة حياة محدودة. تتعلق إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بإدارة دورة حياة الأصل لضمان أقصى إنتاجية. فبينما قد تحدد كل مؤسسة مراحل دورة حياة مميزة، فإن دورة حياة أصل تكنولوجيا المعلومات عادةً ما تشمل المراحل التالية:

  1. التخطيط: يتضمن ذلك اتخاذ قرارات بشأن الأصول التي تحتاجها المؤسسة والاستخدام المقصود لها وكيفية الحصول عليها. كما تأخذ المؤسسات أيضًا في الحُسبان البدائل التنافسية وتجري تحليلات الجدوى والتكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لجميع الخيارات الممكنة عند التخطيط للحصول على الأصول.

  2. المشتريات/الاستحواذ: يمكن الحصول على الأصول من خلال الشراء (بما في ذلك البرمجيات كخدمة) أو البناء أو الترخيص أو التأجير.

  3. النشر: قد تتضمن عملية نشر الأصول التثبيت والتكامل مع أدوات أخرى وتوفير الوصول للمستخدم وتقديم الدعم الفني.

  4. الصيانة: بمجرد نشر الأصول، يجب وضع ترتيبات للصيانة الدورية والترقيات والإصلاحات لتحسين استخدامها وتحقيق أقصى قيمة منها. حيث سيؤدي ذلك إلى إطالة عمرها الافتراضي وخفض التكاليف والحد من المخاطر.

  5. إيقاف العمل: يتم إيقاف الأصل عن العمل عندما يبدأ الاستهلاك وتصبح الصيانة غير ممكنة. أي أن أصل تكنولوجيا المعلومات يصل إلى نهاية دورة حياته عندما تصبح الصيانة أكثر تكرارًا وتبدأ المؤسسة في إنفاق موارد أكثر مما كانت عليه في السابق. كما يمكن للمؤسسة أيضًا أن تقرر إيقاف عمل الأصل إذا كانت هناك بدائل أفضل في السوق. تشمل عملية إيقاف عمل الأصول التخلص من الأصول القديمة وتحديث معلومات الأصول وإنهاء اتفاقيات الدعم والترخيص ووضع خطط للانتقال إلى الأصول الجديدة.

فوائد إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات

يمكن أن تساعد إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات الفعالة (ITAM) المؤسسات على اتخاذ قرارات عمل أفضل. تتضمن بعض الميزات الرئيسية ما يلي:

  • قاعدة بيانات الأصول المركزية/المخزون: تكون الأصول صعبة الإدارة عندما يتم تتبعها في أماكن مختلفة. وقد ينشأ عدم الدقة والفوضى، ما يؤدي إلى عدم الكفاءة واتخاذ قرارات أعمال سيئة. يؤدي وجود مصدر واحد للحقيقة إلى جعل تتبع الأصول أسهل وأكثر كفاءة. إذ يمكن للمؤسسة رؤية كل الأصول في مكان واحد ومعرفة أي الأصول بحاجة إلى التخلص منها أو ترقيتها أو تحسينها لتحقيق أقصى إنتاجية.

  • الاستخدام الأمثل للأصول: تؤدي إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات إلى الاستخدام الفعال للموارد وتخفيف المخاطر وتقليل الهدر وخفض التكاليف. فمن خلال إنشاء عملية إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، تحصل المؤسسة على بيانات لحظية حول حالة جميع أصولها، ويمكنها اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدام الأصول.

  • الامتثال لترخيص البرمجيات: غالبًا ما تضطر المؤسسات التي ترخص برمجيات الجهات الخارجية إلى الخضوع لتدقيقات برمجية من قِبل مزودي البرمجيات الذين يرغبون في التأكد من التزام هذه المؤسسات بشروط الترخيص وأحكامه. قد يؤدي التقصير في الالتزام بالاتفاقيات إلى فرض غرامات مالية جسيمة. لذا، تستخدم المؤسسات برمجيات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لمراقبة جميع البرمجيات المثبتة على جميع أجهزة الحاسوب في شبكاتها تلقائيًا وضمان امتثالها لاتفاقيات الترخيص ذات الصلة.

  • اتخاذ القرارات المستنيرة: تساعد بيانات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات على تقييم عمليات الشراء والنشر السابقة، ما يوجه بعد ذلك الإجراءات اللاحقة. يمكن أن تحسن إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات عمليات شراء أصول تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال.

برمجيات لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات

مع نمو أصول تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، تصبح إدارتها عبر أنظمة يدوية أو قائمة على الورق أو جداول البيانات أمرًا مرهقًا. برنامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات هو تطبيق مركزي يُستخدم لإدارة دورة حياة الأصول وتتبعها.

ميزات برمجيات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات

عادةً ما تتضمن حلول برامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ميزات تمنح المؤسسات تحكمًا أفضل في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وتمكنها من تتبع الأصول داخل المنشأة وفي السحابة:

  • الكشف المؤتمت: تكشف معظم أنظمة إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بشكل مؤتمت عن جميع الأجهزة والبرمجيات المثبتة على شبكة أجهزة الحاسوب الخاصة بالمؤسسة.

  • إدارة التراخيص: يخزن برنامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات تراخيص أصول تكنولوجيا المعلومات. ثم تتم مقارنتها ببيانات المخزون ذات الصلة لتنبيه المؤسسة إذا كانت تستخدم تراخيص أقل من المطلوب وتواجه خطر خرق اتفاقية الترخيص، أو إذا كانت لديها تراخيص زائدة وتكتسب برمجيات لا تستخدمها أو نادرًا ما تستخدمها وتتيح هذه الخاصية أيضًا تتبع تواريخ انتهاء صلاحية اتفاقيات الترخيص وإبلاغ المؤسسة بذلك.

  • إدارة الإصدارات والتصحيح: يتتبع برنامج إدارة الأصول نشر التصحيحات والإصدارات الجديدة من البرمجيات للحفاظ على أمان مجموعة أجهزة الحاسوب في المؤسسة وتحديثها وتشغيلها بسلاسة.
  • إدارة الطلبات: يمكن أن تتبع بعض برمجيات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات جميع طلبات أصول تكنولوجيا المعلومات وتُمكن المؤسسات من تحديد سير عمل لطلبات الأصول. وتقيم متطلبات الترخيص لهذه الأصول ويديرون عملية الحصول عليها ونشرها.

  • إدارة المخزون: تحتفظ أدوات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بسجل لجميع الأصول المستخدمة من جانب المؤسسة. ويسجل المخزون بيانات الأصول مثل الاسم ونوع اتفاقية الترخيص والإصدار

  • قاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB): قاعدة بيانات إدارة التكوين هي قاعدة بيانات مركزية تخزن معلومات حول أصول تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة والعلاقات بين هذه الأصول.
  • إدارة الأصول الثابتة: تمتلك معظم أدوات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات مستودعًا مخصصًا لإدارة بيانات الأصول الثابتة. تشمل الأصول الثابتة بشكل رئيسي الأجهزة.

  • إدارة الأصول الرقمية: تتضمن هذه الميزة في برمجيات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات إدارة الحقوق الرقمية والوسائط الغنية (مثل المحتوى متعدد الوسائط كالفيديوهات والموسيقى والصور).

العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار برمجيات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات أو حل لإدارة الأصول

  •  
 

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار برمجيات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات

  • الغرض: يجب أن تمتلك المؤسسة فكرة واضحة عن سبب حاجتها إلى برمجيات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات والأهداف التي تأمل في تحقيقها من خلال الرقمنة في إدارة الأصول. وإذا أمكن، فيجب على الإدارة عقد اجتماعات مع جميع أقسام تكنولوجيا المعلومات المعنية للحصول على آرائهم.

  • التكلفة: عندما تحدد المؤسسة حزم البرمجيات التي تلبي أهدافها وتوقعاتها، تكون الخطوة التالية هي مقارنة الأسعار مع ميزانيتها. فقد يكون من المفيد فهم ما يقدمه كل برنامج وما لا يقدمه بالسعر المحدد. انظر في الاستفادة من فترة تجربة مجانية قبل اتخاذ قرار الشراء.

  • الدعم الفني: يجب على المؤسسات اختيار مزود برمجيات يقدم الدعم الفني عند الحاجة. ويمكن أن يأتي هذا الدعم في شكل منصة خدمة ذاتية، أو مجتمع إلكتروني من المستخدمين، أو دردشة داخل التطبيق أو عبر الويب مع روبوت، أو دعم هاتفي، أو دردشة مع مساعد خدمة العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

  • التقييمات والمراجعات: يمكن أن تساعد قراءة تقييمات المستخدمين الحاليين والسابقين لحزمة البرمجيات على مواقع الجهات الخارجية (مثل متاجر التطبيقات ووكالات تقييم البرمجيات) المؤسسة على اتخاذ قرار مناسب.

مقارنة بين إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

بينما تتعلق إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بمهام إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات طوال دورة حياتها، تتعلق إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتقديمها.

إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات هي عملية إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. وتشمل العديد من المكونات، بدءًا من تخطيط خدمات تكنولوجيا المعلومات وتنفيذها وحتى مراقبتها وتدقيقها للتأكد من أنها تعمل بسلاسة وكفاءة كما تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات دعم مكتب المساعدة ومكتب الخدمة (مثل إرشاد المستخدم حول كيفية تغيير كلمة المرور) وإجراءات إدارة التغيير، والتي تتعلق بالتعامل الفعال مع التغييرات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

يتمثل الهدف من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات موثوقة وعالية الجودة تلبي احتياجات العمل والمستخدمين النهائيين، بما في ذلك العملاء والموظفون والشركاء التجاريون. وتهدف إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى تحسين تجربة المستخدم وجودة الخدمة.

تُعد مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أفضل نهج لتقديم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. فهي مكتبة توفر أفضل الممارسات والأطر اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) بكفاءة. ويتألف أحدث إصدار من مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهو ITIL 4، من خمسة مجلدات وهي: إستراتيجية الخدمة وتصميمها وانتقالها وتشغيلها وإجراء التحسين المستمر لها، والتي تُفصَل 34 ممارسة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM).

بطريقة ما، تشمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات. تُعد إدارة الأصول والتكوين من بين العديد من عمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتُعد قاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB)، وهي الأداة المخصصة لهذه العملية، مستودعًا مركزيًا لأصول تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة والعلاقات بينها.

الموارد

سحابة هجينة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تصميم بنية تحتية لتحقيق النجاح في المستقبل

اكتشف كيف يمكن للسحابة الهجينة أن تدعم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك. تعلّم من خبراء IBM كيفية تحويل التقنية الحالية إلى نظام مرن جاهز للذكاء الاصطناعي، ما يعزز الابتكار والكفاءة في جميع عمليات الأعمال.
حلول السحابة الهجينة للتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استكشف إلى أي مدى يمكن للسحابة الهجينة تحسين عمليات الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تعلّم من دراسات الحالة والحلول المميزة لترَ كيف تستخدم الشركات السحابة الهجينة من IBM لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة وقابلية التوسع والأمان.

فهم البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS): اختيار الحل السحابي المناسب

تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف كيف يوفر كل نموذج سحابي مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
فهم التكاليف الحقيقية للذكاء الاصطناعي التوليدي

اكتشف التكاليف الخفية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم من الخبراء كيفية جعل استثماراتك في الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وتأثيرًا.
ما المقصود بإدارة تكنولوجيا المعلومات؟

تعرّف على أساسيات إدارة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك سبب أهميتها للمؤسسات الحديثة والميزات الرئيسية التي تضمن سلاسة العمليات وكفاءتها عبر أنظمة التقنية.
استكشف البرامج التعليمية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومواردها

اكتشف مجموعة من البرامج التعليمية والموارد لمساعدتك على إدارة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ودعمها، بدءًا من إدارة الخوادم وحتى تكامل السحابة وأنظمة التخزين وأمن الشبكات.

حلول ذات صلة
برنامج لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات

اكتشف الإدارة المتكاملة لخدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات مع حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite.

 استكشف برنامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات
خدمات الاستشارات في مجال العمليات

حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.

         استكشف خدمات الاستشارات في مجال العمليات
    برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول (ALM)

    استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.

         استكشاف حلول ALM
    اتخِذ الخطوة التالية

    يمكنك تخفيض التكاليف، وإطالة دورة حياة الأصول، وتعزيز رضا المستخدمين من خلال الخدمة الذاتية، وإدارة الخدمة الآلية، وقدرات مكتب خدمة متكاملة قائمة على أفضل الممارسات.

         استكشف Maximo Application Suite ألقِ نظرة على قدرات المنتج