فهي تعتمد بشكل أساسي على ظروف جوية مواتية لتوليد الكهرباء بكفاءة. ومع بدء دول العالم في التحوّل نحو سياسة طاقة تحقق صافيًا صفريًّا من الانبعاثات - أو الحياد الكربوني - فإنها تحتاج إلى دعم هذه المصادر المتجددة المعتمدة على الطقس بمصادر أكثر استقرارًا.

إن سدّ هذه الفجوة يُعد محورًا أساسيًا لعمل شركة VPI، وهي واحدة من أكبر مزوّدي الطاقة من محطات التوربينات الغازية ذات الدورة المركّبة (CCGT) في المملكة المتحدة. وتعتمد تقنية CCGT على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بكفاءة أعلى بكثير من الأساليب التقليدية، إذ تستفيد أيضًا من الحرارة الناتجة عن التوربينات عبر التقاطها وإعادة استخدامها.

يقول نيل بورهام، مهندس التخطيط في VPI: نحن ندرك أننا بحاجة إلى اتّخاذ خطوات لتحسين البيئة، ومع انتقال المملكة المتحدة بعيدًا عن مصادر الغاز الطبيعي نحو تقنيات الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتسعى VPI إلى المساهمة في توفير الدعم غير المتجدد المحدود الذي ستظل البلاد بحاجة إليه لتلبية طلبات الطاقة اليومية البالغة 35-45 جيجاوات. ومن خلال محطات CCGT، نحن نساعد البلاد على الاقتراب من هدف صافي الانبعاثات الصفري، لذا فإن أي خطوة يمكن أن نتخذها لرفع كفاءة محطاتنا وإدارة أصولنا بطريقة موثوق بها ستُسهم في تقليل تأثيرنا البيئي."

وكانت هذه العملية الفعالة والموثوق بها، من منظور إدارة الصيانة، هي التي ركزت عليها VPI بشكل خاص لمواقع CCGT الأربعة. في غضون بضع سنوات فقط، تمت عمليتا استحواذ على هذه المواقع، لتصبح جزءًا من محفظة الطاقة الخاصة بشركة VPI في أوائل عام 2021.