برنامج تكنولوجيا المعلومات إدارة الأصول مع IBM Maximo Application Suite
اكتشف ®قوة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وإدارة المعلومات الإدارية (ITAM) مجتمعة في منصة واحدة
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رسم توضيحي توضيحي يمثل برنامج إدارة الأصول المعلوماتية مع IBM Maximo Application Suite
®عزز أعمالك من خلال تقارب المعلومات/التكنولوجيا/OT

تقليدياً، كان عالم المعلومات التقنية المعلوماتية والتقنية التشغيلية يعيش في مجالين منفصلين. ولكن مع التكامل بين تقنيات إنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات المتقدمة, في العالم الرقمي المزيد من الإحساس بالعالم التشغيلي المادي من خلال التتبع الأصلي في الوقت الفعلي والتحليلات العميقة. وهنا يأتي دور أدوات إدارة الأصول الذكية.

مع برمجية ibm maximo تكنولوجيا المعلومات ITAM وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منصة واحدة, نقطة واحدة لدعم المستخدم وإدارة خدمة المؤسسة في نقطة واحدة لدعم المستخدم وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات/OT الأصل والعمليات. الآن جزء من IBM Maximo Application Suite ، تجمع تكنولوجيا المعلومات بين إدارة الأصول المادية ومكتب المساعدة ووظائف مكتب الخدمة في بيئة قائمة على السحابة. تستخدم الشركات من شركات مثل الطيران والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات ®Maximo تكنولوجيا المعلومات لتبسيط دعم المستخدمين النهائيين وبنيتهم التحتية من خلال واجهة مستخدم موحدة وحديثة. يقلل ®ماكسيمو المعلومات من التكاليف ويوسع دورة الحياة الأصلية ويزيد من الرضا من خلال الخدمة الذاتية, الإدارة الآلية للخدمة والقدرات المكتبية المتكاملة القائمة على أفضل الممارسات.

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شاهد ibm maximo أثناء العمل

سنوضح لك في اجتماع مدته 30 دقيقة كيف يمكن أن يساعدك IBM Maximo Application Suite في الحصول على أكبر قيمة من مؤسستك الأصل.
المزايا
تعزيز بيئات حساس

تحقيق خدمة شاملة متصلة من خلال تجربة سير العمل التكامل عبر فرق العمل والموظفين وفرق العمل.
تحسين الخدمة الذاتية وتجربة المستخدم

تشجيع الخدمة الذاتية من خلال عرض الخدمات المتاحة، وإدراج حلول للمشاكل الشائعة وضمان حل سريع للمشاكل.
تسريع عمليات حل المكالمات الأولى

قم بتحسين تجربة العملاء من خلال تزويد وكلاء الخدمة لديك بمعلومات مثل التذاكر وحل المشكلات وإرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها والنصوص البرمجية الأتمتة.

 انظر كيف ساعدت إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من IBM مطار سخيبول أمستردام في تحديد أولويات حوادث الخدمة
زيادة دفاع النظام

تضمين الأمن من خلال العمليات والبيانات من أجل دفاع أقوى واسترداد سريع في العمليات اليومية لتمكين كل من الوكلاء ومهندسي موثوقية الموقع.
عمليات التكامل بدون جهد

بسلاسة استخدام التكامل وسير العمل عبر المهام والعمليات والقرارات لمنع فترة التعطل.
تمكين التعاون بين تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيل

تحقيق قدر أكبر من الشفافية في سير العمل عبر سير العمل المعلوماتي ومستخدمي التكنولوجيا التشغيلية والعمليات والبنية التحتية.
برنامج تكنولوجيا المعلومات إدارة الأصول
تعظيم استثمارات تكنولوجيا المعلومات للأجهزة والبرمجيات وغيرها من الأمور الأخرى يمكن أن يساعد نظام إدارة المعلومات والاتصالات الفعال لإدارة الأصول في اتخاذ قرارات عمل مستنيرة بشكل أفضل. قم بإدارة ومراقبة وتتبع استخدام ترخيص البرنامج، وحالة الأجهزة الأصلية، والعقود، وغير ذلك باستخدام ®ماكسيمو تكنولوجيا المعلومات إن وجود مصدر واحد للحقيبة يجعل تتبع الأصل أسهل وأكثر كفاءة، مع تأثير إيجابي على إدارة المخزون وإعداد فرق جديدة أيضًا. يجب أن توفر لك عملية ITAM الجيدة بيانات في الوقت الفعلي في الأصل عن حالة جميع أجهزتك وتساعدك على تحسين استخدام الأصل وإنتاجية المستخدم.
برنامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
أتمتة تجربة المستخدم النهائي والارتقاء بها  قم بتوحيد إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لديك للإبلاغ عن المشكلات من خلال إصدار التذاكر وطلب الخدمة وتقديم الدعم عبر الدردشة للمستخدمين النهائيين. وبوجود جميع معلومات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة في مكان واحد، سيكون لدى فرق الخدمة لديك نظام تذاكر أفضل، وتحسين تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة حوادث أكثر استجابة، بالإضافة إلى إدارة أفضل للتهيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مصمم سير العمل على أتمتة الاستجابة للتذاكر والموافقات على إدارة التغيير وحل المشكلات ودعم دورة حياة نظام المعلومات الأصل في نظام تكنولوجيا المعلومات.
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