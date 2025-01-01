تقليدياً، كان عالم المعلومات التقنية المعلوماتية والتقنية التشغيلية يعيش في مجالين منفصلين. ولكن مع التكامل بين تقنيات إنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات المتقدمة, في العالم الرقمي المزيد من الإحساس بالعالم التشغيلي المادي من خلال التتبع الأصلي في الوقت الفعلي والتحليلات العميقة. وهنا يأتي دور أدوات إدارة الأصول الذكية.

مع برمجية ibm maximo تكنولوجيا المعلومات ITAM وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منصة واحدة, نقطة واحدة لدعم المستخدم وإدارة خدمة المؤسسة في نقطة واحدة لدعم المستخدم وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات/OT الأصل والعمليات. الآن جزء من IBM Maximo Application Suite ، تجمع تكنولوجيا المعلومات بين إدارة الأصول المادية ومكتب المساعدة ووظائف مكتب الخدمة في بيئة قائمة على السحابة. تستخدم الشركات من شركات مثل الطيران والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات ®Maximo تكنولوجيا المعلومات لتبسيط دعم المستخدمين النهائيين وبنيتهم التحتية من خلال واجهة مستخدم موحدة وحديثة. يقلل ®ماكسيمو المعلومات من التكاليف ويوسع دورة الحياة الأصلية ويزيد من الرضا من خلال الخدمة الذاتية, الإدارة الآلية للخدمة والقدرات المكتبية المتكاملة القائمة على أفضل الممارسات.