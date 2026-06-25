نقدم لكم Maximo Application Suite 9.2: ذكاء اصطناعي مصمم لإدارة الأصول لضمان استمرارية العمليات

تعلن IBM عن إطلاق Maximo Application Suite 9.2، وهو إصدار يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على الأصول مباشرةً في سير العمل اليومي لفرق الموثوقية، والصيانة، والخدمة الميدانية، والسلامة، والعمليات.
مع انتقال المؤسسات إلى ما هو أبعد من مجرد تجربة الذكاء الاصطناعي، يكمن التحدي التالي في كيفية تشغيل الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى جزء فعّال من العمليات اليومية. كيفية تطبيق الذكاء في قلب بيئة العمل، وربط الرؤى التحليلية بالتنفيذ، وتنسيق العمليات عبر الفرق والأنظمة، كل ذلك مع ضمان الثقة والتحكم اللازمين للبيئات ذات الأهمية القصوى. بالنسبة للمؤسسات ذات الأصول المكثفة، يتجسد نموذج التشغيل هذا في مجال عمليات الأصول المادية.
يُعزز Maximo Application Suite 9.2 هذا التحول من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في المهام اليومية لإدارة الأصول، والفرق، والسلامة، والعمليات. بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كطبقة منفصلة، يقوم Maximo 9.2 بتطبيقه في صميم بيئة العمل، مما يساعد الفرق على تحديد المشكلات في وقت مبكر، واتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع، والتنفيذ بمزيد من الاتساق في الميدان.
يوسّع Maximo 9.2 نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل رؤى الموثوقية، وعمليات التنفيذ الميداني، وسير عمل السلامة والامتثال، واستخراج المعلومات المستندة إلى الوثائق، والتنسيق بين الأنظمة المختلفة. كما يقدم سير عمل قائم على الوكلاء مُصمم للمساعدة في توجيه القرارات ودفع العمل قُدمًا عبر هذه العمليات بطرق عملية ومرتكزة على الجانب التشغيلي.
تمتلك المؤسسات بالفعل وصولاً إلى كميات كبيرة من البيانات التشغيلية، ولكن يظل استخدام تلك البيانات بشكل متسق عبر الفرق والعمليات المختلفة يمثل تحدياً. تحتاج فرق الموثوقية إلى رصد التغييرات قبل أن تتحول إلى أعطال. يحتاج الفنيون إلى الوصول إلى المعلومات في موقع العمل. يحتاج قادة السلامة إلى طرق أفضل للربط بين إعداد التقارير والإجراءات التصحيحية. تحتاج فرق العمليات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنظمة تعمل معاً دون تنسيق يدوي مستمر.
لطالما وفر Maximo أساسًا لإدارة هذا التعقيد. يعمل Maximo Application Suite 9.2 على تعزيز هذا الأساس من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في سير العمل الأساسي، مما يساعد المؤسسات على تطبيق الذكاء الاصطناعي بطرق عملية وفورية، مع تمهيد الطريق لاعتماده بشكل أوسع بمرور الوقت.
أحد أهم التطورات في هذا الإصدار هو القدرة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد فرق الموثوقية وأداء الأصول على الانتقال من مرحلة البيانات إلى مرحلة التنفيذ.
يجمع Maximo Condition Insight بين أوامر العمل، وعمليات الفحص، وقراءات العدادات، واستراتيجيات الموثوقية؛ وذلك لتحديد الأنماط في سلوك الأصول والتوصية بالإجراءات التي يجب اتخاذها. يساعد ذلك الفرق على تشخيص المشكلات في وقت مبكر، واتخاذ قرارات أكثر اتساقًا، وتقليل الاعتماد على الأنظمة المجزأة أو الخبرة الفردية وحدها. تتطلب الصيانة القائمة على الحالة تقليديًا تحليلًا مكثفًا للبيانات من قبل متخصصين ذوي خبرة، ولكن Maximo يساعد الآن في تبسيط هذا التحليل وتوسيع نطاقه، مما يقلل من التعقيد والجهد المطلوب لتفسير كميات كبيرة من بيانات الأصول.
بدلاً من إضاعة الوقت في تجميع معلومات غير مترابطة، يمكن لفرق الموثوقية التركيز بشكل أسرع على الإجراءات الأكثر فاعلية لحماية وقت التشغيل وأداء الأصول.
يُقدم Maximo 9.2 ذكاءً اصطناعياً متطوراً لإدارة الخدمات الميدانية (FSM)، مما يضمن تنفيذ العمل المناسب بواسطة الفني المناسب في الوقت المناسب.
يساعد Maximo Assistant على الأجهزة المحمولة الفنيين في استخدام اللغة الطبيعية للعثور على معلومات الأصول، ومراجعة سجلاتها، وإنجاز الأعمال بكفاءة أثناء التواجد في الميدان، بينما يتيح Maximo Visual Inspection إجراء الفحص البصري القائم على الذكاء الاصطناعي مع معالجة البيانات محلياً مباشرة على الجهاز. في الوقت نفسه، تُمكّن أدوات الجدولة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات تحليل "ماذا لو"، المخططين ومسؤولي الجدولة ومديري الخدمات الميدانية من استكشاف التغييرات مثل زيادة القدرة الإنتاجية أو إعطاء الأولوية للأعمال الحيوية باستخدام لغة طبيعية بسيطة. كما تتيح لهم تحسين المهام بناءً على الظروف اللحظية، والقيود، وتوافر الموارد، وذلك بفضل رؤى أسرع ومبنية على البيانات. معا، تعزز هذه القدرات التنسيق بين الميدان والمكتب الخلفي. يمكن للفنيين الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها بشكل أسرع، بينما يمكن للمخططين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتكيفًا مع تغير الأولويات.
تتمثل النتيجة في تحسين معدلات الإصلاح من المرة الأولى، وأداء أفضل لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، وتقليل زمن تعيين المهام، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفنيين.
بالنسبة للمؤسسات التي تركز على السلامة والامتثال، يساعد Maximo 9.2 في ربط هذه المسؤوليات بشكل أكثر مباشرة بالعمليات اليومية.
"تعمل القدرات الموسعة في مجالات إدارة النفايات المرتكزة على الأصول، والإشراف على سلامة المقاولين، وسير عمل السلامة المعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، على تسهيل إدارة الامتثال، وتتبع المخاطر، واتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي. يمكن لفرق العمل الميداني تسجيل الحوادث، وإكمال عمليات التفتيش، وبدء إجراءات "تصاريح العمل" مباشرة عبر الأجهزة المحمولة، مما يساهم في تحسين دقة البيانات وسرعة الاستجابة، مع تقليل الاعتماد على العمليات اليدوية أو غير المترابطة. في الوقت نفسه، تُساعد عملية تصنيف الحوادث بمساعدة الذكاء الاصطناعي على تحسين اتساق التقارير واكتمالها، وذلك من خلال اقتراح فئات وتحديد الأحداث المشابهة، مما يُسهل كشف الأنماط وتعزيز جودة البيانات بشكل عام.
كل هذا مهم لأن السلامة تكون أكثر فعالية عندما تصبح جزءاً من العمليات اليومية، بدلاً من التعامل معها كعملية منفصلة. من خلال دمج عمليات رصد الحوادث، وتتبع النفايات، والإشراف على المقاولين، وإجراءات المتابعة في نظام واحد، يساعد Maximo 9.2 المؤسسات على تعزيز الامتثال، مع دعم استجابات أسرع وأكثر اتساقاً عبر مهام سير العمل المتعلقة بالسلامة والبيئة.
كما يعمل Maximo 9.2 على توسيع نطاق قدرة المؤسسات على استخدام المعلومات التي كان يصعب الوصول إليها وتحليلها في السابق.
بفضل خاصية استخلاص بيانات عقود الإيجار في Maximo لإدارة العقارات والمرافق، يمكن لتقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) المساعدة في استخراج المعلومات الأساسية من العقود وجعلها قابلة للاستخدام بشكل أسرع. تُسهم هذه العملية في تقليل الوقت المستغرق في قراءة المستندات الطويلة وإدخال البيانات يدوياً في الأنظمة، وهي عملية قد تستهلك جزءاً كبيراً من يوم العمل. من خلال تبسيط طرق جمع البيانات غير المنظمة وتوظيفها، يمكن للمؤسسات تقليل الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات ومعالجتها، وتخصيص المزيد من الوقت للتركيز على خدمة العملاء وتحقيق النتائج التشغيلية. بشكل أوسع، سيستمر استخلاص المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في التوسع إلى ما هو أبعد من عقود الإيجار ليشمل أنواعاً أخرى من المستندات، مثل أدلة صيانة المُصنِّعين الأصليين (OEM)، وإجراءات الفحص، واتفاقيات ترخيص البرامج، والوثائق الفنية.
يمثل هذا نقطة الانطلاق لكيفية تطبيق Maximo لتقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) عبر مجموعة برامجه، مع القدرة على كشف المعلومات من نطاق أوسع من الوثائق وتفعيلها بمرور الوقت.
مع توسع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يعد التحدي مجرد بناء نماذج أو توليد رؤى. بل ربط هذه القدرات عبر الأنظمة وضمان تطبيقها بشكل متسق في العمليات اليومية.
يساعد Maximo 9.2 في معالجة ذلك من خلال تعزيز كيفية ربط البيانات وسير العمل ووكلاء الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة. بفضل إمكانات مثل خادم MCP، يمكن للمؤسسات جلب وكلائها الخاصين ودمجهم مباشرة مع واجهات برمجة تطبيقات Maximo Manage، مما يتيح للذكاء الاصطناعي المشاركة بسلاسة أكبر في العمليات التشغيلية الحالية، دون الحاجة إلى الاعتماد على التنسيق اليدوي بين الأدوات غير المترابطة. يُقرّ هذا النهج بأن المؤسسات تستخدم مجموعة متنوعة من حلول الذكاء الاصطناعي، ويوفر طريقة متسقة لربطها بسير العمل المعتمد على Maximo.
يمنح هذا قادة تكنولوجيا المعلومات والعمليات تحكماً أكبر في كيفية نشر الذكاء الاصطناعي، وإدارته، وتوسيع نطاقه. كما أنها تتيح للفرق إنجاز العمل بكفاءة أكبر عبر أنظمة EAM، و ERP، و IoT، وغيرها من المنصات. من خلال تبني نهج أكثر توحيداً للبيانات والتنفيذ، يساعد Maximo 9.2 المؤسسات على تجاوز حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المنفصلة، وبناء أساس لعمليات أكثر شمولاً وترابطاً.
يعكس Maximo Application Suite 9.2 تركيز IBM المستمر على توفير ذكاء اصطناعي عملي يضع الأصول في المقام الأول، وذلك للمؤسسات التي تسعى إلى تحسين الموثوقية والسلامة وكفاءة التنفيذ دون إضافة أي تعقيدات غير ضرورية.
من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل، يساعد هذا الإصدار المؤسسات على البدء بحالات استخدام مستهدفة، وتحقيق القيمة بشكل أسرع، وبناء أساس للتحول الأوسع بمرور الوقت.
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