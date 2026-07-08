إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عمليات الصيانة والتنفيذ الميداني والموثوقية والتخطيط؛ لتقديم الرؤى والتوصيات والإجراءات المناسبة لكل مستخدم.
تواجه المؤسسات الصناعية تحديات تتمثل في تحسين الموثوقية وتقليل فترات التعطل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع إدارة التعقيد المتزايد ونقص الكفاءات والأنظمة المنفصلة. وفي كثير من الأحيان، تظل البيانات التشغيلية والخبرات والقرارات معزولة بين الفِرق والتطبيقات، ما يؤدي إلى إبطاء التنفيذ والحد من الإنتاجية.
يوفر IBM Maximo الذكاء الاصطناعي والوكلاء مباشرةً ضمن مهام سير عمل الصيانة والموثوقية والتنفيذ الميداني والتخطيط. وبفضل قدراته المدمجة والقابلة للتوسعة، يساعد Maximo الفِرق على الوصول إلى الرؤى المناسبة وأتمتة الإجراءات ودعم اتخاذ قرارات أفضل في سير العمل، ما يمكِّن المؤسسات من العمل بكفاءة وموثوقية أعلى وعلى نطاق واسع.
منح كل عامل إمكانية الوصول إلى معارف أفضل الفنيين ووثائقك وسجل أصولك، حتى تتمكن الفِرق الميدانية من تشخيص المشكلات وتوثيق الأعمال وإنجازها بثقة أكبر. يمكنك الوصول إلى سجل الأصول وأنماط الأعطال وسجل الأعمال السابقة باستخدام اللغة الطبيعية ومساعدة الموظفين الجُدُد على العمل بثقة تُضاهي خبرة الفِرق الأكثر خبرة.
ربط المراقبة واكتشاف الحالات الشاذة ورؤى الفحص واستراتيجية الموثوقية، حتى تتمكن الفِرق من فهم ما يحدث وتحديد الأولويات والانتقال مباشرةً إلى العمل المناسب. اطَّلِع على تفسيرات واضحة للسلوك غير الطبيعي واكتشِف المشكلات الناشئة مبكرًا بفضل اكتشاف الحالات الشاذة وذكاء حالة الأصول.
تزويد الفِرق بالمعلومات التي تحتاج إليها لتحديد الأولويات وتخصيص الموارد والحفاظ على استمرارية العمليات. يجمع Maximo بين بيانات الأعمال والأصول والعمليات التشغيلية؛ لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أسرع والتركيز على الأنشطة الأعلى قيمة وتقليل التأخير. كما يساعد على مواءمة الموارد مع الأولويات وتحسين الجداول الزمنية وضمان إنجاز الأعمال الحيوية بكفاءة مع زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء العام.
غالبًا ما تبقى المعلومات المهمة الخاصة بالعقارات والمرافق حبيسة المستندات، ما يتطلب مراجعة يدوية وإدخالًا للبيانات قبل الاستفادة منها. يستخدم Maximo تقنية استخراج بيانات عقود الإيجار المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات المهمة وتنظيمها، وتحويل المستندات إلى ذكاء تشغيلي يعزز الكفاءة والدقة والامتثال واتخاذ القرار في عمليات المرافق والعقارات.
تجمع فِرق السلامة بيانات الحوادث يوميًا، لكن اكتشاف الأنماط عبر آلاف السجلات غالبًا ما يكون عملية يدوية وتستغرق وقتًا طويلًا. يستخدم IBM Maximo الذكاء الاصطناعي لتصنيف الحوادث وإظهار الأحداث المشابهة ومساعدة الفِرق على اكتشاف المخاطر المتكررة بسرعة أكبر وتحسين التحقيقات وتعزيز دقة التقارير واتخاذ الإجراءات قبل أن تتحول الحوادث البسيطة إلى أحداث كبيرة.
الانتقال إلى ما هو أبعد من الرؤى المنفصلة. يساعد Maximo الفِرق على تنسيق الموافقات ومهام سير العمل والأدوات المتصلة، بحيث يُسهم الذكاء الاصطناعي في دفع العمل عبر مختلف العمليات مع الحفاظ على الحوكمة والتحكم. كما يمكنك توسيع إمكانات Maximo من خلال حلول IBM وشركائها، وتنسيق مهام سير العمل بين الفِرق والأدوات والأنظمة.
تُشير البيانات إلى أن 68% من مشغِّلي المرافق والفنيين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا. ومع تقاعد أصحاب الخبرات وتراجع المعرفة المتراكمة داخل المؤسسات، أصبحت الحاجة ملحَّة لتمكين الموظفين الجُدُد من الوصول إلى مستوى أداء الخبراء في وقت قياسي.1
يعاني 85% من المشغِّلين من ضعف جودة البيانات وتشتتها. ويقضي العاملون ما يقرب من ثلث يومهم في البحث عن المعلومات، ما يؤدي إلى إهدار وقت ثمين وإبطاء عملية اتخاذ القرار وتقليل الثقة فيه.2
يتراوح متوسط وقت العمل الفعلي باستخدام الأدوات لدى المواقع بين 25% و35%. ويضيع جزء كبير من وقت الفنيين في أنشطة غير إنتاجية، مثل البحث والتوثيق والتصعيد. كما تتوزع المؤشرات والسجلات والأدلة والخطط والقرارات بين أنظمة وأدوار متعددة. فالوقت الضائع في البحث هو وقت ضائع في اتخاذ الإجراءات.3
قد تخسر المؤسسات ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها بسبب التنقل المستمر بين السياقات، حيث ينتقل الموظفون باستمرار بين منصات وأنظمة ومهام سير عمل متعددة.4
ابدأ بتحقيق قيمة منذ اليوم الأول، دون الحاجة إلى تدريب النماذج أو المستخدمين في معظم حالات الاستخدام.
الاستفادة من الوصول القائم على أدوار المستخدمين إلى البيانات والسجلات ومهام سير العمل، بحيث يحصل كل عضو في الفريق على المعلومات التي يحتاج إليها بالطريقة التي تمكِّنه من اتخاذ الإجراء المناسب.
يحافظ Maximo على الأمان والأذونات وضوابط الوصول من خلال التصميم. ويرث الذكاء الاصطناعي الإطار نفسه من الحوكمة الذي تعتمد عليه عملياتك بالفعل.
اجعل الذكاء الاصطناعي يعتمد على سجل الأصول وسجل الأعمال والإجراءات والسياق التشغيلي. وبذلك تعكس الإجابات والتوصيات الطريقة الفعلية التي تعمل بها عملياتك.
مساعدة الفِرق الميدانية وفِرق الصيانة وقادة الموثوقية على التشخيص بسرعة أكبر والاستجابة في وقت أقصر وإدارة البنية التحتية الحيوية بمزيد من الاتساق.
التقليل من المعالجة الطارئة للأعطال عبر تحويل بيانات الحالة وسجل الأعمال والمعرفة الإجرائية إلى تشخيصات أوضح وجداول زمنية أكثر كفاءة وإجراءات أكثر ذكاءً.
تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عمليات الاستكشاف والإنتاج وإدارة الأصول. تحسين السلامة وتسريع اتخاذ القرارات والاستفادة من عقود من البيانات التشغيلية.
تحسين عمليات الأساطيل والخدمات اللوجستية وإدارة أصول النقل من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز السلامة وتسريع اتخاذ القرار وتستفيد من عقود من البيانات التشغيلية وبيانات التنقل.
1) "معالجة نقص العمالة في إدارة المرافق (FM): كيف يمكن للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة تقديم المساعدة"، IFMA، نوفمبر 2025.
2) "التحول الرقمي في عمليات المباني: توحيد البيانات لاستخلاص الرؤى وتحسين عمليات المرافق"، Autodesk.
3) م. رحمن، "استراتيجيات تحسين كفاءة الصيانة وموثوقيتها من خلال تحسين وقت استخدام الأدوات"، Journal of Industrial Intelligence، المجلد 3، العدد 4، الصفحات من 172 إلى 188، 2024.
4) "المؤسسات تعتمد على الأرقام لمضاعفة الإنتاجية"، Deloitte، يناير 2025.