ما هي إدارة المرافق؟ يُمكنك تقديم تجربة أفضل في مكان العمل من خلال ضمان الأداء الوظيفي، والراحة، وسلامة المرافق وبيئة العمل.

ما إدارة الأصول الرقمية؟ اجمع بين حلول البرمجيات والأنظمة لتخزين أصولك الرقمية، وتنظيمها، وإدارتها، واسترجاعها، وتوزيعها بكفاءة.

ما إدارة الخدمة الميدانية (FSM)؟ تعرّف على كيفية التنسيق الفعال بين الموارد، والموظفين، والمعدات في أنشطة العمل والعمليات خارج مقار الشركة.

ما الفحص البصري؟ افحص المعدات للكشف عن العيوب شخصيًّا وعن بُعد باستخدام الصور الرقمية للحفاظ على معايير الجودة والسلامة.

ما موثوقية الأصول؟ تعرّف على سبب حاجتك إلى المراقبة الآنية لحالة أصولك، وإلى خطة للحفاظ على تشغيلها بسلاسة عند حدوث أي أعطال.

استراتيجية إدارة دورة حياة الأصول: ما النهج الأفضل لأعمالك؟ تعرّف على سبب وكيفية بناء استراتيجية فعالة لإدارة دورة حياة الأصول لتحقيق الكفاءة التشغيلية والفعالية من حيث التكلفة.

ما تحليل الاهتزازات وكيف يُمكن أن يساعد في تحسين الصيانة التنبؤية؟ تعلّم أساسيات تحليل الاهتزازات وكيف يساعد في تحديد الأعطال الميكانيكية وفترة التعطل المكلفة، ومراقبتها، ومنعها.