استراتيجية إدارة دورة حياة الأصول: ما النهج الأفضل لأعمالك؟

مهندسة ميكانيكية أمريكية من أصل أفريقي تستخدم جهازًا لوحيًا في خط إنتاج

الأصول هي شريان الحياة لأي عمل تجاري ناجح - بدءًا من البرامج المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسة ووصولاً إلى خط الإنتاج الذي يمتد عبر المحيطات. إن أحد أهم القرارات الإستراتيجية التي يمكن لقائد الأعمال اتخاذها هو كيفية العناية بهذه الأصول على مدار عمرها الافتراضي.

سواء كنت تمثل مؤسسة صغيرة تمتلك أصولاً قليلة فقط أو شركة كبيرة ذات مكاتب تمتد حول العالم، فإن إدارة دورة حياة الأصول، جزء أساسي من العمليات. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبناء استراتيجية ناجحة.

ما المقصود بالأصل؟

أولاً، دعونا نتحدث عن ماهية الأصول ولماذا هي مهمة جدًا؟ تستخدم الشركات الأصول لتحقيق القيمة. هناك العديد من أنواع الأصول المختلفة، سواء مادية أو غير مادية. ومن الأمثلة على الأصول المادية؛ المعدات ومباني المكاتب والمركبات. بينما تشتمل الأصول غير المادية على الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

ما إدارة دورة حياة الأصل؟

يمر كل أصل تكتسبه الشركة بست مراحل رئيسية على مدار حياتها، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا للصيانة وأساليب الإدارة لتزويد أصحابها بعائد استثمار كبير.

وفيما يلي المراحل الست لإدارة دورة حياة الأصول:

  1. التخطيط: في المرحلة الأولى من دورة حياة الأصل، يقيِّم أصحاب المصلحة مدى الحاجة إلى الأصل، وقيمته المتوقعة للمؤسسة وتكلفته الإجمالية.
  2. التقييم: جزء حساس من مرحلة التخطيط هو تقييم القيمة الإجمالية للأصل. يجب على صناع القرار أن يأخذوا في الحسبان العديد من المعلومات المختلفة لقياس ذلك، بما في ذلك طول العمر الإنتاجي المحتمل للأصول، وأدائها المتوقع بمرور الوقت، وتكلفة التخلص منها. إحدى التقنيات التي أصبحت ذات قيمة متزايدة خلال هذه المرحلة هي إنشاء توأم رقمي.
  3. تقنية التوأم الرقمي: التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي لأصل تنوي الشركة الحصول عليه والذي يساعد المؤسسات في عملية صنع القرار لديها. تسمح التوائم الرقمية للشركات بإجراء الاختبارات والتنبؤ بالأداء بناءً على المحاكاة. ومع وجود توأم رقمي جيد، من الممكن التنبؤ بمدى أداء الأصل في ظل الظروف التي سيخضع لها.
  4. المشتريات و التركيب: تتعلق المرحلة التالية من دورة حياة الأصل بالمشتريات ونقله وتركيبه. خلال هذه المرحلة، سيحتاج المشغلون إلى أخذ عدد من العوامل في الاعتبار، منها مدى الأداء المتوقع للأصل الجديد ضمن النظام البنائي العام للأعمال، وكيفية مشاركة بياناته ودمجها في قرارات الأعمال، وكيفية وضع العمليات ودمجها مع الأصول الأخرى التي تملكها الشركة.
  5. الاستخدام: تعتبر هذه المرحلة حاسمة لتحقيق أقصى قدر من الأداء للأصل مع مرور الوقت وإطالة عمره الافتراضي. في الآونة الأخيرة، أصبحت أنظمة إدارة الأصول (EAMs) أداة لا غنى عنها في مساعدة الشركات على إجراء الصيانة التنبؤية وكذلك الصيانة الوقائية حتى تتمكن الشركات من الحفاظ على تشغيل أصولها لفترة أطول وتوليد قيمة أكبر. سنتعمق أكثر في إدارة الأصول، والتقنيات التي تقوم عليها وتداعياتها على الإستراتيجية لإدارة دورة حياة الأصل في قسم آخر.
  6. وقف التشغيل: المرحلة النهائية من دورة حياة الأصل هي وقف تشغيل الأصل. الأصول القيمة قد تكون معقدة والأسواق دائما في تغير، لذا من المهم خلال هذه المرحلة موازنة انخفاض قيمة الأصل مقابل ارتفاع تكلفة صيانته لحساب عائد الاستثمار. سيرغب صناع القرار في أخذ مجموعة متنوعة من العوامل في الاعتبار عند محاولة قياس ذلك، بما في ذلك مدة التشغيل، والعمر المتوقع للوقود وقطع غيار الأصل.

فوائد إستراتيجية إدارة دورة حياة الأصل

عندما تستثمر رأسمالك الذي كسبته بشق الأنفس في اقتناء الأصول، من المهم أن تحافظ على تشغيلها بأعلى مستوياتها لأطول فترة ممكنة. يمكن أن يؤدي تنظيم وتنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة الأصول إلى إنتاج مجموعة واسعة من الفوائد لمجموعة، بما في ذلك ما يلي:

  • قابلية توسع أفضل الممارسات: تستخدم استراتيجيات إدارة دورة حياة الأصل اليوم أحدث التقنيات إلى جانب أساليب صارمة ومنهجية للتنبؤ بجدولة وتحسين جميع مهام الصيانة اليومية واحتياجات الإصلاح طويلة الأمد.
  • عمليات وصيانة مبسطة: قلل من احتمالية تعطل المعدات، وتوقع الأعطال، وقم بإجراء الصيانة الوقائية عندما يكون ذلك ممكنًا. في الوقت الراهن، تتمثل أفضل أنظمة إدارة أصول الشركات (EAMs) في تحسين قدرات صناعة القرار للمديرين والمشغلين وفنيي الصيانة بشكل كبير من خلال منحهم رؤية فورية لحالة المعدات وسير العمل.
  • خفض تكاليف الصيانة والحد من فترة التعطل: مراقبة الأصول في الوقت الحقيقي، بغض النظر عن مدى تعقيدها. من خلال دمج معلومات الأصل (بفضل إنترنت الأشياء) مع قدرات التحليلات الفعالة، يمكن للشركات الآن إجراء الصيانة الوقائية الفعالة من حيث التكلفة، والتدخل قبل فشل الأصل الحساس ومنع فترات التعطل المكلفة.
  • المزيد من التوافق بين وحدات الأعمال: تحسين عمليات الإدارة وفقًا لمجموعة متنوعة من العوامل تتجاوز مجرد حالة أحد الأجهزة. يمكن أن تشمل هذه العوامل الموارد المتاحة (مثل رأس المال والقوى العاملة)، وفترة التعطل المتوقعة وتداعياتها على العمل، وسلامة العمال، وأي مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بالإصلاح.
  • تحسين الامتثال: الامتثال للقوانين المتعلقة بإدارة العمليات والأصول، بغض النظر عن موقعها. تختلف متطلبات إدارة وتخزين البيانات بشكل كبير من دولة إلى أخرى وتتطور باستمرار. تجنب العقوبات المكلفة من خلال مراقبة الأصول بطريقة إستراتيجية ومنهجية تضمن الامتثال—بغض النظر عن مكان تخزين البيانات.

كيفية بناء استراتيجية فعالة لإدارة الأصول

نظرًا للتعقيد المتزايد لصيانة الأصول والتقنيات المطلوبة لبناء إستراتيجية صيانة فعالة، تستخدم العديد من الشركات إدارة أصول المؤسسة، إلى جانب نظام إدارة محوسب فعال (CMMS) والقدرات المتقدمة لتتبع الأصول لإدارة أصولها الأكثر قيمة.

أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAMs)

تعد أنظمة المؤسسات في إدارة الأصول (EAMs) أحد مكونات استراتيجية إدارة دورة حياة الأصل التي تجمع بين برمجيات وأنظمة وخدمات إدارة الأصول من جهة وبين برامج وأنظمة وخدمات إدارة الأصول من جهة أخرى لإطالة عمر الأصل وزيادة الإنتاجية. يعتمد الكثيرون على نظام إدارة صيانة محوسبة (CMMS) لمراقبة الأصول في الوقت الحقيقي والتوصية بالصيانة عند الحاجة. من خلال أنظمة إدارة الأصول عالية الأداء، تجري مراقبة الأداء و تحتفظ بسجل تاريخي للنشاط الحساس، مثل وقت شراء الأصل، ومتى تم إصلاحه آخر مرة، وكم كلف هذا الأصل المجموعة على مر الزمن.

أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)

أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) هي أنظمة برمجية تحافظ على قاعدة بيانات للعمليات في مجموعة وتساعد في تمديد عمر الأصل. تعتمد العديد من الصناعات على CMMS كأحد مكونات EAM، بما في ذلك التصنيع، وإنتاج النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والبناء، والنقل. واحدة من أهم ميزات أنظمة CMMS هي قدرتها على اكتشاف الفرص التي تتيح للشركات إجراء الصيانة الوقائية المنتظمة على أصولها الأكثر قيمة.

الصيانة الوقائية

تساعد الصيانة الوقائية على الوقاية من الفشل المفاجئ للأصل من خلال التوصية بأنشطة الصيانة وفقًا للسجل التاريخي ومقاييس الأداء الحالية. ببساطة، يتعلق الأمر بإصلاح الأشياء قبل أن تتعطل. من خلال التعلم الآلي، وتحليلات البيانات التشغيلية، والمراقبة التنبئية لسلامة الأصول، تعمل إستراتيجيات إدارة دورة حياة الأصول عالية الأداء اليوم على تحسين الصيانة وتقليل مخاطر الموثوقية في عمليات المصنع أو الأعمال. يمكن أن تساعد أنظمة إدارة أصول المؤسسة EAM ونظام إدارة الصيانة عبر الكمبيوتر CMMS المصمم لدعم الصيانة الوقائية على إنتاج عمليات مستقرة وضمان الامتثال، وحل المشكلات التي تؤثر في الإنتاج—قبل حدوثها.

تتبُّع الأصول

تتبع الأصل هو عنصر مهم آخر في إستراتيجية إدارة دورة حياة الأصل. مثل EAM وCMMS، تحسنت قدرات تتبع الأصل أيضًا في السنوات الأخيرة بسبب التطورات التكنولوجية. فيما يلي بعض التقنيات الأكثر فعالية المتاحة اليوم لتتبع الأصول.

  • وسوم تعريف الترددات الراديوية (RFID): تبث وسوم RFID معلومات عن الأصل الذي ترتبط به باستخدام إشارات ترددات راديوية وتقنية البلوتوث. ويمكنها نقل مجموعة واسعة من المعلومات المهمة، بما في ذلك موقع الأصل ودرجة الحرارة وحتى رطوبة البيئة التي يقع فيها الأصل.
  • تتبع مفعل عبر الواي فاي: على غرار وسوم RFID، تراقب أجهزة التتبع المدعومة بالواي فاي بضع معلومات مفيدة عن الأصل، لكنها لا تعمل إلا إذا كان الأصل ضمن نطاق شبكة الواي فاي.
  • رموز الاستجابة السريعة: مثل سابقتها، الباركود العالمي، توفر رموز الاستجابة السريعة معلومات الأصل بسرعة ودقة. ولكن على عكس الباركود، فهي ثنائية الأبعاد ويمكن قراءتها بسهولة باستخدام الهاتف الذكي من أي زاوية.
  • الأقمار الصناعية العالمية لتحديد المواقع (GPS): مع نظام GPS، يتم وضع متتبع على الأصل الذي ينقل المعلومات إلى شبكة نظام الملاحة العالمي للأقمار الصناعية (GNSS). من خلال إرسال إشارة إلى قمر صناعي، يتيح النظام للمديرين إمكانية تتبع الأصل في أي مكان على الكرة الأرضية، وفي الوقت الحقيقي.

حلول إستراتيجية إدارة دورة حياة الأصل

تستفيد العديد من حلول إدارة دورة حياة الأصل (ALM) اليوم من التكنولوجية المتطورة مثل البيانات في الوقت الفعلي التي يتم تسليمها عبر إنترنت الأشياء (IOT)، والتحليلات المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والقدرات المستندة إلى السحابة، والأتمتة القوية التي تساعد على تبسيط مهام سير العمل. تساعد إدارة الأصول المؤسسية (EAM) مع IBM Maximo Application Suite الشركات على تحسين أداء الأصول، وإطالة عمر الأصول، وتقليل فترة التعطل وخفض التكاليف. إنها منصة متكاملة تمامًا تستخدم أدوات التحليلات المتقدمة وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) لتحسين التوفر التشغيلي واكتشاف الفرص لإجراء الصيانة الوقائية.

 

