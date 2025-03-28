ركوب المترو واستئجار دراجة والعبور من فوق نهر تيمز وركوب الحافلة. هناك العديد من الطرق المميزة للتنقل في وسط لندن. وتقع مسؤولية الحفاظ على سير جميع هذه الرحلات بسلاسة على عاتق هيئة واحدة - وهي هيئة النقل في لندن.
يوضح ريتشارد توماس، مدير المنتجات الأول لإدارة الأصول والحلول الهندسية في المؤسسة: ”إن هيئة النقل في لندن في الواقع عبارة عن مجموعة مشتركة من شركات النقل. "كان في السابق لكل واحدة من هذه الشركات حلولها الخاصة لإدارة الأصول، والتي بلغ عددها الإجمالي حوالي 60 شركة."
ويتابع قائلاً: “على سبيل المثال، فيما يتعلق بمترو أنفاق لندن، كانت لدينا مجموعتان مختلفتان للصيانة - لكل منهما منصة صيانة خاصة بها - ما يعني أن عمليات الدعم تختلف باختلاف خط السكك الحديدية". لذا إذا كانت ثمة مشكلة في أحد الخطوط تتطلب الاستبدال، فإنهم يذهبون ويشترون كل شيء جديد، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لدينا مخزن يحتوي على القطعة نفسها في خط مختلف لم يكن فريق الإصلاح على علم بها.“
قامت هيئة النقل في لندن، رغبة منها في تسهيل جهود الصيانة والإصلاح لمترو أنفاق لندن، بتوحيد عملياتها في فريق واحد لعمليات الأصل باستخدام منصة مشتركة. وبناءً على نجاح هذا المجهود المبدئي، قررت المجموعة توسيع جهود التوحيد على أرض الواقع، متطلعة إلى توحيد أنشطة الصيانة والإصلاح في جميع وسائل النقل الخاصة بها.
ويشير نيك هوكر، مدير إستراتيجية الأصول الرئيسية للبيانات الرقمية والتكنولوجيا في هيئة النقل في لندن: ”هناك العديد من الأشياء غير السكك الحديدية التي نحتاج أيضًا إلى إدارتها - الطرق السريعة والطرق وأماكن انتظار الحافلات وتأجير الدراجات والأشجار والشجيرات“. ”وتتم إدارة العديد من هذه العمليات - أي الكثير منها فوق الأرض - من خلال متعاقدين خارجيين يستعين كل منهم بأنظمته المختلفة في مختلف العقود.“
تتحمل هيئة النقل في لندن في النهاية مسؤولية صيانة المعدات والمواد المستخدمة في الدعم:
كانت هيئة النقل في لندن أيضًا حريصة على إيجاد حل من شأنه أن يساعد في جهودها المتعلقة بالاستدامة إلى جانب رغبتها العامة في تحقيق الكفاءة. كما يوضح توماس: "لدينا أهداف مختلفة يتعين علينا تحقيقها لإزالة الكربون، ولكن الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى تحقيق صافي صفري بحلول عام 2040. وكجزء من عملية التوحيد، كنا نحاول أيضًا تحقيق تحسينات في جودة الهواء وانبعاثات الكربون. ولقد كنا بحاجة إلى معلومات أفضل حول أصولنا للتنبؤ بموعد فشلها، حيث يؤدي كل تعطل إلى زيادة بصمتنا الكربونية.
من المتوقع أن يحقق هذا المشروع مدخرات بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني لمترو أنفاق لندن على مدار 10 سنوات
يدعم برنامج IBM Maximo ما يقرب من 10000 فني ميداني والعديد من عقود الصيانة التابعة لجهات خارجية.
وبالنسبة لعملية التوحيد الأولية داخل مترو لندن، قامت هيئة النقل في لندن بتوحيد جهود الدعم الخاصة بها على برنامج ®IBM® Maximo في إطار إستراتيجية ذات جهازين وتطبيق واحد. يحمل الموظفون الميدانيون الآن إما جهاز Apple iPad أو جهاز Apple iPhone معهم، وتتيح هذه الأجهزة إمكانية الوصول إلى البنية التحتية لنظام Maximo. ويمكن للفنيين باستخدام هذه الأدوات سحب أوامر العمل والتحقق من ظروف السلامة والحصول على الاتجاهات إلى موقع عملهم التالي.
لكن أعمال عملية التوحيد لم تتوقف عند هذا الحد.
يوضح توماس: "بدأنا في النظر في جميع أنظمة إدارة الأصول المختلفة الموجودة حول هيئة النقل في لندن لمعرفة الأنظمة التي يمكننا توحيدها تحت إشراف Maximo". ”لقد بدأنا بإدارة عقود الطرق السريعة -والتي كانت تقدَر بمبالغ ضخمة - حوالي 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا. ثم انتقلنا إلى عقود التقنية الخاصة بنا والصيانة الخارجية لإشارات المرور واللافتات والدوائر التلفزيونية المغلقة وغيرها، ثم الانتقال إلى محطات الحافلات وأماكن الانتظار- وكلها مصنوعة من الخشب. سيتم العمل بجميع هذه العقود من خلال حل Maximo الخاص بنا."
ويضيف هوكر: ”يوجد إجمالي حوالي 50 نوعًا مختلفًا من مجموعات الأصول في جميع أنحاء هيئة النقل في لندن". "ربما نكون في منتصف الطريق نحو إدخالها في برنامج Maximo. ولكن هدفنا خلال السنوات القادمة هو أن يستخدمها الجميع من الواجهة الخلفية.“
تعتمد هيئة النقل في لندن حاليًا على منصة IBM Maximo لإدارة جهود الصيانة اليومية لأكثر من 10000 فني داخلي في مترو أنفاق لندن. وفوق الأرض، يتيح البرنامج إمكانية تتبع العديد من العقود المبرمة ودعمها والإشراف عليها مع مقدمي الخدمات الخارجيين.
ويشير توماس قائلاً: ”ضع في حسبانك الصيانة الوقائية للطرق السريعة“. "سيقوم المتعاقدون الخارجيون لدينا بجدولة هذه الأنشطة في نظام Maximo شهريًا، ثم ننظر بعد ذلك في تلك الخطط وإقرارها. يتم إصدار تقرير الإنجاز من خلال Maximo عند إتمام أمر العمل. تتم الموافقة على السداد من خلال نظام Maximo. ويمكن بعد ذلك تدقيق تحديثات بيانات العمل والأصول من جانب مفتشينا باستخدام Maximo. لقد قمنا بتوحيد كل شيء تحت منصة واحدة.“
بينما تبدأ عملية التوحيد ليس فقط في السيطرة على العمليات ولكن أيضًا على بيانات الأصول والأداء المرتبطة بها، تتحول هيئة النقل العام من الإدارة القائمة على الاستجابة إلى نهج أكثر استباقية - وهو نهج سيساعد على تعزيز الأداء والاستدامة على حد سواء.
يوضح توماس: "لا يزال لدينا مجال للازدهار عندما يتعلق الأمر بتجربتنا مع Maximo". ”سنقوم في السنوات القليلة المقبلة باستكشاف قدرات المراقبة الصحية والطبيعة التنبؤية للبيانات التي نجمعها لتوجيه القرارات التي نريد اتخاذها. هذه هي الطريقة التي نطوّر بها أعمالنا لكي نتفادى الإخفاقات قبل حدوثها. والطريقة التي نتطور بها للوصول إلى صافي صفري".
ويضيف هوكر: "ستتيح لنا البيانات معرفة تأثير القرارات قبل اتخاذها". "يمكننا بهذه المعرفة تجنب الخيارات المهدرة أو غير الفعالة. وسيعلمنا ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في إجراء المزيد من الصيانة لقطعة من المعدات أو إذا كان يجب علينا إجراء تجديد أو تحسين".
ومن خلال توقع الأعطال والانقطاعات والانهيارات المحتملة وحلها قبل حدوثها، ستتمكن هيئة النقل في لندن من إطالة عمر المعدات الحالية، ما يقلل من الحاجة إلى عمليات الشراء المستقبلية. في الوقت نفسه، ستعمل خيارات النقل العام هذه بشكل أكثر اعتمادية وسلاسة، ما يجعل الركاب أكثر سعادة ويساعد على تحويل حركة المرور المحلية إلى بدائل أكثر كفاءة في استخدام الكربون.
تتوقّع هيئة النقل في لندن أن تحقق مدخرات تزيد قيمتها عن 21 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات العشر القادمة لتغطية مسؤولياتها في مترو أنفاق لندن فقط، وذلك من خلال إطالة مدة صلاحية الأصول الحالية وتقليل الحاجة إلى قطع الغيار والحد من مخاطر الأعطال الكارثية. وستزداد قيمة هذه المدخرات باستمرار تحول العمليات الظاهرية للمجموعة إلى برنامج Maximo.
يضيف توماس: "تتيح لنا منصة Maximo الموحدة مشاركة الأفكار الجديدة والكشف عن طرق عمل وكفاءات جديدة". ”تمنحنا الوظائف المبتكرة المرونة في إنشاء مفاهيم جديدة وسرعة التصرف بسرعة أكبر من أي وقت مضى. ويتيح لنا ذلك العثور على هذا التآزر المثالي بين بيانات المؤسسة وبيانات الأداء لدينا لإنتاج خطط استثمارية ذكية ومستنيرة إلى جانب القرارات الذكية والمدروسة.“
تساعد هذه الخيارات بدورها على تحسين الخدمات للمسافرين في جميع أنحاء لندن - بينما تكتسب كفاءات جديدة وتقلل من البصمة الكربونية للمجموعة. وفي الوقت نفسه، تساعد عمليات الصيانة الموحدة الفنيين أيضًا على تحديد واجباتهم والبقاء آمنين أثناء وجودهم في الميدان.
ويختتم توماس قائلاً: ”تحفز التقنية الأعمال على التغيير وتدعمها“. ”ويوفر نظام Maximo الكثير من الوظائف، مما يجعله مثاليًا لمساعدتنا على تغيير الطريقة التي تتعامل بها شركة النقل في لندن مع الصيانة والسلامة وسلاسل التوريد والتكيف مع التغيرات المناخية.“
تأسست هيئة النقل في لندن في عام 2000، (الرابط موجود خارج ibm.com) وهي الهيئة الحكومية المحلية المسؤولة عن إدارة العمليات اليومية لشبكة النقل العام والطرق الرئيسية في لندن. وتوظف المجموعة حاليًا ما يقرب من 28000 عامل، وتعمل من خلال شبكة تضم أكثر من 60 شركة تابعة وأصحاب امتياز وشركة مرخص لها.
مراقبة الأصول وإدارتها والصيانة التنبؤية وتخطيط الموثوقية -الكل في حزمة واحدة. تعمل IBM Maximo Application Suite على إضفاء الطابع الرسمي على عملية اتخاذ القرار من خلال بيانات الأداء الواقعية، ما يمكّنك من تمديد دورات الحياة وإزالة المشاكل والحفاظ على سير أعمالك.
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