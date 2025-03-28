ركوب المترو واستئجار دراجة والعبور من فوق نهر تيمز وركوب الحافلة. هناك العديد من الطرق المميزة للتنقل في وسط لندن. وتقع مسؤولية الحفاظ على سير جميع هذه الرحلات بسلاسة على عاتق هيئة واحدة - وهي هيئة النقل في لندن.

يوضح ريتشارد توماس، مدير المنتجات الأول لإدارة الأصول والحلول الهندسية في المؤسسة: ”إن هيئة النقل في لندن في الواقع عبارة عن مجموعة مشتركة من شركات النقل. "كان في السابق لكل واحدة من هذه الشركات حلولها الخاصة لإدارة الأصول، والتي بلغ عددها الإجمالي حوالي 60 شركة."

ويتابع قائلاً: “على سبيل المثال، فيما يتعلق بمترو أنفاق لندن، كانت لدينا مجموعتان مختلفتان للصيانة - لكل منهما منصة صيانة خاصة بها - ما يعني أن عمليات الدعم تختلف باختلاف خط السكك الحديدية". لذا إذا كانت ثمة مشكلة في أحد الخطوط تتطلب الاستبدال، فإنهم يذهبون ويشترون كل شيء جديد، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لدينا مخزن يحتوي على القطعة نفسها في خط مختلف لم يكن فريق الإصلاح على علم بها.“

قامت هيئة النقل في لندن، رغبة منها في تسهيل جهود الصيانة والإصلاح لمترو أنفاق لندن، بتوحيد عملياتها في فريق واحد لعمليات الأصل باستخدام منصة مشتركة. وبناءً على نجاح هذا المجهود المبدئي، قررت المجموعة توسيع جهود التوحيد على أرض الواقع، متطلعة إلى توحيد أنشطة الصيانة والإصلاح في جميع وسائل النقل الخاصة بها.

ويشير نيك هوكر، مدير إستراتيجية الأصول الرئيسية للبيانات الرقمية والتكنولوجيا في هيئة النقل في لندن: ”هناك العديد من الأشياء غير السكك الحديدية التي نحتاج أيضًا إلى إدارتها - الطرق السريعة والطرق وأماكن انتظار الحافلات وتأجير الدراجات والأشجار والشجيرات“. ”وتتم إدارة العديد من هذه العمليات - أي الكثير منها فوق الأرض - من خلال متعاقدين خارجيين يستعين كل منهم بأنظمته المختلفة في مختلف العقود.“

تتحمل هيئة النقل في لندن في النهاية مسؤولية صيانة المعدات والمواد المستخدمة في الدعم:

402 كم من السكك الحديدية

427 محطة سكة حديد (فوق الأرض وتحتها)

590 كم من الطريق

675 مسارًا للحافلات

كانت هيئة النقل في لندن أيضًا حريصة على إيجاد حل من شأنه أن يساعد في جهودها المتعلقة بالاستدامة إلى جانب رغبتها العامة في تحقيق الكفاءة. كما يوضح توماس: "لدينا أهداف مختلفة يتعين علينا تحقيقها لإزالة الكربون، ولكن الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى تحقيق صافي صفري بحلول عام 2040. وكجزء من عملية التوحيد، كنا نحاول أيضًا تحقيق تحسينات في جودة الهواء وانبعاثات الكربون. ولقد كنا بحاجة إلى معلومات أفضل حول أصولنا للتنبؤ بموعد فشلها، حيث يؤدي كل تعطل إلى زيادة بصمتنا الكربونية.