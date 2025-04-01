استخدام الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال Envizi
عندما ترغب في أن تكون أكثر جدية بشأن إعداد التقارير المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحقيق أهداف الاستدامة لديك
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عدسة على بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك

يُعد IBM® Envizi® ESG Suite حلاً جاهزًا للامتثال لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وسلسلة التوريد. إذ يجمع بين التحليلات القوية وإعداد التقارير وأدوات التخطيط لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية وجهود إزالة الكربون والإفصاحات التنظيمية.
تسهيل جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحولها

احصل على نظام واحد معتمد للتسجيل ومصدر موثوق لبيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الموزعة الخاصة بك لدعم إعداد التقارير وإدارة الأداء.

 
تقليل المخاطر في الإفصاح عن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها 

إجراء تقييمات الجهات الخارجية بكفاءة وثقة مدعومة بعمليات إعداد تقارير مركزية غنية بالأمان وبيانات جاهزة للتدقيق.
مواجهة تحديات حساب بيانات الانبعاثات في النطاق الثالث

تخلَّص من جداول البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لإدارة كميات هائلة من البيانات وأتمتة العمليات الحسابية المعقدة، ما يعزز كفاءة المحاسبة.
تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بك

تعزيز عملية اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال البيانات الثرية والتحليلات الثاقبة وأدوات التخطيط والتنبؤ بإزالة الكربون المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

حقق أهدافك وفقًا للخطة المحددة

تتكون Envizi ESG Suite من مجموعة من الحلول النموذجية، وهي قابلة للتوسع ومرنة مع مجموعة كبيرة من القدرات التي تتكيف مع احتياجات أعمالك المتطورة مع تعزيز أهداف الاستدامة الخاصة بك. وهي تدعم التوسّع الجغرافي والوظيفي لإدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المؤسسة بأكملها.
الرؤى المحاسبة الإفصاحات التحليلات التقييم

صنفت IDC MarketScape شركة IBM كشركة رائدة

IDC MarketScape: يصنف تقييم موردي تطبيقات إدارة كميات الكربون وحسابها في جميع أنحاء العالم شركة IBM في مصاف الشركات الرائدة لعام 2024.

تعرف على مكانة Envizi

ضع تأثيرك في بؤرة الاهتمام بالبيانات

يرفع حلنا الشامل والقابل للتوسع عبء إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها، ما يسرّع من وقت الحصول على المعارف بينما تسعى جاهدًا لتحقيق أهداف الاستدامة.
وضع أساس راسخ لإدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الموحدة

يساعد Envizi على أتمتة جمع المئات من أنواع البيانات وتوحيدها عبر مصادر البيانات المنعزلة في نظام تسجيل واحد قابل للتدقيق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المالية.
فهم تأثير المناخ وتحسينه

يستعين Envizi بحسابات بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمبنية على بروتوكول غازات الاحتباس الحراري - وهو معيار دولي للحساب والانبعاثات - من أجل التحليل وإعداد التقارير الدقيق.
تلبية متطلبات الإفصاح عن الاستدامة وإعداد التقارير

يدعم Envizi الاستجابات لأطر عمل ومعايير وإفصاحات متعددة لإعداد التقارير مع أدوات سير العمل والتحكم في الوصول من أجل إدارة أفضل للاستجابة وإعداد تقارير جاهزة للتدقيق.
حدد أهدافك، ثم ارسم خريطة لكيفية الوصول إليها

يساعدك Envizi على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحديد أولويات الاستثمار لدعم جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بناءً على أدوات التخطيط والتنبؤ الفعّالة.

أكثر من عقد من نجاحات العملاء

تعرّف على كيفية استخدام عملائنا لـ Envizi ESG Suite لإحراز تقدم كبير نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

 اطلع على جميع دراسات حالة Envizi
أكثر من 15 ألف

نوع بيانات فريدة تمكن تكتل Ikano Group متعدد الجنسيات من جمعها وتتبعها لتقارير "توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات" CSRD باستخدام Envizi

 اطلع على قصة Ikano Group ↓45%

انخفاض في معدل الخطأ في تصنيف بيانات النطاق الثالث الذي شهدته Downer Group باستخدام Envizi في جهود تتبع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - حيث ينجز الذكاء الاصطناعي أعمالاً تستغرق شهورًا في غضون ثوانٍ

 اطلع على قصة Downer Group ↓50‏%

تقليل الوقت الذي تستغرقه شركة Growthpoint Properties Australia في الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها باستخدام Envizi لإدارة بيانات الاستدامة الخاصة بها

 اطلع على قصة Growthpoint ↓ الوقت

تقليل الأيام إلى ساعات تحتاجها شركة Melbourne Water لإصدار تقارير الاستدامة، حتى تتمكن من التركيز على حماية إمدادات المياه العمومية

 اطلع على قصة مياه Melbourne Water

قادة الاستدامة يستخدمون Envizi اليوم

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اتخِذ الخطوة التالية

جرب Envizi بنفسك وشاهد كيف يمكن أن يساعدك على حل أكثر التحديات إلحاحًا وتعقيدًا من خلال بيانات ومعارف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويساعدك على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بك.

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