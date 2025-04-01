يُعد IBM® Envizi® ESG Suite حلاً جاهزًا للامتثال لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وسلسلة التوريد. إذ يجمع بين التحليلات القوية وإعداد التقارير وأدوات التخطيط لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية وجهود إزالة الكربون والإفصاحات التنظيمية.
احصل على نظام واحد معتمد للتسجيل ومصدر موثوق لبيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الموزعة الخاصة بك لدعم إعداد التقارير وإدارة الأداء.
إجراء تقييمات الجهات الخارجية بكفاءة وثقة مدعومة بعمليات إعداد تقارير مركزية غنية بالأمان وبيانات جاهزة للتدقيق.
تخلَّص من جداول البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لإدارة كميات هائلة من البيانات وأتمتة العمليات الحسابية المعقدة، ما يعزز كفاءة المحاسبة.
تعزيز عملية اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال البيانات الثرية والتحليلات الثاقبة وأدوات التخطيط والتنبؤ بإزالة الكربون المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تتكون Envizi ESG Suite من مجموعة من الحلول النموذجية، وهي قابلة للتوسع ومرنة مع مجموعة كبيرة من القدرات التي تتكيف مع احتياجات أعمالك المتطورة مع تعزيز أهداف الاستدامة الخاصة بك. وهي تدعم التوسّع الجغرافي والوظيفي لإدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المؤسسة بأكملها.
أتمتة بيانات ومعارف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
تعمل Envizi على تنظيم عملية جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتباينة وتحويلها وتوحيدها في مصدر واحد للحقيقة وتقديم معارف قابلة للتنفيذ.
حساب بيانات غازات الاحتباس الحراري المدعومة بالذكاء الاصطناعي
يُمكِّن Envizi مؤسستك من إجراء وظائف حساب انبعاثات الكربون من النطاق الأول والثاني والثالث مدعومة بمساعد الذكاء الاصطناعي لتصنيف بيانات النطاق الثالث.
الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشانها
يتيح Envizi إمكانية تقديم التقارير عبر العديد من أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مصدر بيانات واحد مع وضع علامات على البيانات وأدوات سير العمل وأسئلة إطار العمل المضمنة لتبسيط العملية.
التخطيط للاستدامة والتنبؤ بها
يوفر Envizi أدوات التحليلات والتنبؤ والتخطيط ونمذجة السيناريوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم جهود خفض الانبعاثات وتتبع الأداء مقابل الالتزامات.
إدارة بيانات الموردين
يقوم Envizi بتجميع بيانات المعاملات على مستوى الموردين والمنتجات، وأتمتة حسابات الانبعاثات لتقييم أداء الموردين في مجال الانبعاثات وتلبية متطلبات إعداد التقارير.
يرفع حلنا الشامل والقابل للتوسع عبء إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها، ما يسرّع من وقت الحصول على المعارف بينما تسعى جاهدًا لتحقيق أهداف الاستدامة.
يساعد Envizi على أتمتة جمع المئات من أنواع البيانات وتوحيدها عبر مصادر البيانات المنعزلة في نظام تسجيل واحد قابل للتدقيق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المالية.
يستعين Envizi بحسابات بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمبنية على بروتوكول غازات الاحتباس الحراري - وهو معيار دولي للحساب والانبعاثات - من أجل التحليل وإعداد التقارير الدقيق.
يدعم Envizi الاستجابات لأطر عمل ومعايير وإفصاحات متعددة لإعداد التقارير مع أدوات سير العمل والتحكم في الوصول من أجل إدارة أفضل للاستجابة وإعداد تقارير جاهزة للتدقيق.
يساعدك Envizi على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحديد أولويات الاستثمار لدعم جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بناءً على أدوات التخطيط والتنبؤ الفعّالة.
تعرّف على كيفية استخدام عملائنا لـ Envizi ESG Suite لإحراز تقدم كبير نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.
نوع بيانات فريدة تمكن تكتل Ikano Group متعدد الجنسيات من جمعها وتتبعها لتقارير "توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات" CSRD باستخدام Envizi
انخفاض في معدل الخطأ في تصنيف بيانات النطاق الثالث الذي شهدته Downer Group باستخدام Envizi في جهود تتبع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - حيث ينجز الذكاء الاصطناعي أعمالاً تستغرق شهورًا في غضون ثوانٍ
تقليل الوقت الذي تستغرقه شركة Growthpoint Properties Australia في الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها باستخدام Envizi لإدارة بيانات الاستدامة الخاصة بها
تقليل الأيام إلى ساعات تحتاجها شركة Melbourne Water لإصدار تقارير الاستدامة، حتى تتمكن من التركيز على حماية إمدادات المياه العمومية
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