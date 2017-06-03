المقالات التوضيحية لدعم رحلتك المعرفية في مجال المنتجات والخدمات البيئية وحوكمة الشركات الاستدامة والمعرفة.

تعلم المادة ما هي الممارسات البيئية البيئية وحوكمة الشركات المبلغة؟ تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو الإفصاح عن المعلومات حول العمليات التجارية فيما يتعلق بالبيئة, والاجتماعية والحوكمة ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) في مجالات العمل.

تعلم المادة ما هي أطر تقارير إعداد الممارسات البيئية وحوكمة الشركات؟ أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات للإبلاغ علنًا عن الأداء التفصيلي الفرص والمخاطر المتعلقة ببيانات الفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

فيديو نوضح في هذا الفيديو ما هي بيانات الشركات البيئية وحوكمة الشركات وما الذي يجعل تكنولوجيا المعلومات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى, وما الذي يجب مراعاته عند التقاط وإدارة وإعداد التقارير حول بيانات الشركات وحوكمة الشركات.

تعلم المادة ما هو حساب كميات الكربون؟ محاسبة غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، عبر النطاقات 1 و2 و3.

تعلم المادة ما هو صافي صفري؟ النقطة التي يتم عندها موازنة غازات الاحتباس الحراري الداخلة إلى الغلاف الجوي بكمية مكافئة يتم إزالتها من الغلاف الجوي.