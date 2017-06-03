IBM Envizi ESG Suite الموارد
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توضيح لمفاهيم الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
الشروع في استخدام الممارسات البيئية وحوكمة الشركات

المقالات التوضيحية لدعم رحلتك المعرفية في مجال المنتجات والخدمات البيئية وحوكمة الشركات الاستدامة والمعرفة.

 ما هي الممارسات البيئية البيئية وحوكمة الشركات المبلغة؟

تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو الإفصاح عن المعلومات حول العمليات التجارية فيما يتعلق بالبيئة, والاجتماعية والحوكمة ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) في مجالات العمل.

 ما هي أطر تقارير إعداد الممارسات البيئية وحوكمة الشركات؟

أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات للإبلاغ علنًا عن الأداء التفصيلي الفرص والمخاطر المتعلقة ببيانات الفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

نوضح في هذا الفيديو ما هي بيانات الشركات البيئية وحوكمة الشركات وما الذي يجعل تكنولوجيا المعلومات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى, وما الذي يجب مراعاته عند التقاط وإدارة وإعداد التقارير حول بيانات الشركات وحوكمة الشركات.

 ما هو حساب كميات الكربون؟

محاسبة غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، عبر النطاقات 1 و2 و3.

 ما هو صافي صفري؟

النقطة التي يتم عندها موازنة غازات الاحتباس الحراري الداخلة إلى الغلاف الجوي بكمية مكافئة يتم إزالتها من الغلاف الجوي.

 ما هي إزالة الكربون؟

طريقة للتخفيف من آثار تغير المناخ تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، بالإضافة إلى إزالتها من الغلاف الجوي.
الكتاب الإلكتروني القابل للتنزيل دليل الاتحاد الأوروبي CSRD

شرح توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد تقارير الاستدامة للشركات، بما في ذلك الامتثال ومتطلبات إعداد التقارير والتواريخ الرئيسية والمزيد.

دليل إعداد تقارير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات

اختيار الممارسات البيئية وحوكمة الشركات إطار العمل لإعداد التقارير وكيفية المقارنة بين كل إطار عمل.

 دليل الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3

كيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق 3 والإبلاغ عنها.

 دليل محاسبة انبعاثات غازات الدفيئة

كيفية إنشاء بيانات على المستوى المالي وأفضل الممارسات لحساب الانبعاثات.

قواعد الممارسات البيئية وحوكمة الشركات وحوكمة الشركات وإطار العمل

CSRD
مقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن قاعدة الإفصاح عن المناخ
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
TCFD
CDP
GRESB
GRI
SECR
SCDDA
نابرز

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ما هو حساب كميات الكربون؟

محاسبة غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، عبر النطاقات 1 و2 و3.
ما هي انبعاثات النطاق 3؟

وتمثل هذه الانبعاثات غالبية انبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية لمجموعة من الشركات وتتطلب من الشركات أن تنظر خارج نطاق البصمة المادية المباشرة.
ما هي أطر تقارير إعداد الممارسات البيئية وحوكمة الشركات؟

أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات للإبلاغ علنًا عن الأداء التفصيلي الفرص والمخاطر المتعلقة ببيانات الفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
دليل الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3

كيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق 3 والإبلاغ عنها.
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إطار العمل المصفوفة

التغطية التفصيلية والمرئية لمختلف الممارسات البيئية وحوكمة الشركات إطار العمل.
إتقان تعقيدات محاسبة غازات الدفيئة

نظرة على كيفية احتساب مشتريات الطاقة المتجددة، وكيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق 3 وما يمكن أن يعنيه النطاق الرابع للانبعاثات.

فيديوهات توضيحية

تقييمات المباني + معيار + معيار
إدارة الانبعاثات الممارسات التجارية الإلكترونية وحوكمة الشركات الإبلاغ إزالة الكربون

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نطاق 1، 2 محاسبة غازات الدفيئة + الإبلاغ عنها
محاسبة غازات الدفيئة من النطاق 3 + الإبلاغ عنها
أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات
تحديد الهدف + التتبع
تقارير سلسلة القيمة + التقييمات
فاتورة مرفق الخدمات التحليلات
ذكاء سلسلة التوريد
تتبع برنامج الاستدامة
تقييمات المباني + معيار + معيار
مقياس التحليلات الفاصلة
جولات المنتجات إعداد التقارير الجاهزة للتقارير المبنية على بيانات قوية

استكشف جولة المنتجات هذه لمتابعة عملية التجميع والمعالجة خطوة بخطوة, والمراجعات الممارسات البيئية وحوكمة الشركات، ثم إعداد واستخراج التقارير المتوافقة مع نظام إدارة السجلات والمحفوظات الإلكترونية لتلبية متطلبات نظام السجلات والمحفوظات الإلكترونية.

 استكشف جولة منتجات CSRD توليد انبعاثات النطاق 3 الرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي

جولة في المنتج حيث تتبع محلل الاستدامة الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف بيانات الإنفاق لحسابات النطاق 3.

 استكشف جولة في نطاق 3 منتجات إعداد الرؤى الخاصة بالمخاطر المناخية للإفصاح

جولة في المنتج حيث تتبع مدير الاستدامة ومدير المخاطر الذي يستعد للإفصاح عن مخاطر المناخ باستخدام Envizi.

 استكشف جولة منتجات مخاطر المناخ
الدراسات والتقارير تصنيف شركة IBM في فئة الشركات الرائدة من قبل IDC

اقرأ &quot;IDC MarketScape: Worldwide Worldwide حساب كميات الكربون والتطبيق الإداري 2024 تقييم البائعين&quot; لمعرفة موقع Envizi.

 2023 فيردانتيكس جرين كوادرانت 2023: Enterprise برمجيات إدارة الكربون

حدد الحل الأنسب لاحتياجاتك من حيث إزالة الكربون وقياس الانبعاثات الأساسية والإبلاغ عنها. احصل على مقارنة مفصلة وقائمة على الحقائق بين أبرز 19 بائعًا لبرامج إدارة الكربون في السوق.

 2023 فيردانتيكس جرين كوادرانت 2023 الممارسات البيئية وحوكمة الشركات إعداد التقارير وبرنامج إدارة البيانات

عند استعراض قدرات شركة IBM في مجال إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة البيانات، يشير تقرير Verdantix إلى أن شركة IBM لديها نقاط قوة في مراقبة جودة البيانات وتحسينها، وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأداء الاستدامة.

تضمين الممارسات التشغيلية وحوكمة الشركات في القرارات التشغيلية

دراسة عالمية لـ 100 مدير تنفيذي في مجال الاستدامة والعمليات التجارية والعقارات حول أولوياتهم في مجال الممارسات البيئية وحوكمة الشركات والعوامل المؤثرة.
الإعلانات إنفيزي IBM Envizi متوفر الآن بسبع لغات

تعمل شركة IBM Envizi على جعل هذه العملية أكثر سهولة مع هذا الإصدار الأخير من Envizi بسبع لغات. يمكن للعملاء الآن عرض واجهة IBM Envizi ESG Suite باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرازيلية-البرتغالية واليابانية.

البرمجة اللغوية العصبية (معالجة اللغة الطبيعية) القدرات الطبيعية IBM Envizi عرض النطاق 3

تم تصميم أدوات تصنيف النصوص الجديدة للمساعدة في تحقيق قفزة إلى الأمام في الكفاءة والدقة من خلال مساعدة مجموعة يست على ضبط وتنظيم وإدارة بيانات الإنفاق المطلوبة لحسابات الانبعاثات والإفصاحات الخارجية تلقائيًا.

 IBM Envizi تم اختيارها من قبل شركة ديجيتال ريالتي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تقدم التقارير

تُعد Digital Realty واحدة من أكبر المزودين العالميين لحلول السحابة وحلول السحابة والمركز المحايد لشركات الاتصالات وحلول الربط البيني على مستوى العالم. سوف تستخدم تكنولوجيا المعلومات IBM Envizi ESG Suite لجمع, وتحليلها وإعداد تقارير عن مركز البيانات في 27 دولة.
هل أنت جاهز لتحويل تطبيقاتك الإلكترونية وحوكمة الشركات التي تقوم بإعداد التقارير؟

ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك المعلومات على تسريع عملية إعداد التقارير الخاصة بك في مجال المنتجات البيئية وحوكمة الشركات الاستراتيجية وتبسيط عملية إعداد التقارير.

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