المقالات التوضيحية لدعم رحلتك المعرفية في مجال المنتجات والخدمات البيئية وحوكمة الشركات الاستدامة والمعرفة.
تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو الإفصاح عن المعلومات حول العمليات التجارية فيما يتعلق بالبيئة, والاجتماعية والحوكمة ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) في مجالات العمل.
أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات للإبلاغ علنًا عن الأداء التفصيلي الفرص والمخاطر المتعلقة ببيانات الفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
نوضح في هذا الفيديو ما هي بيانات الشركات البيئية وحوكمة الشركات وما الذي يجعل تكنولوجيا المعلومات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى, وما الذي يجب مراعاته عند التقاط وإدارة وإعداد التقارير حول بيانات الشركات وحوكمة الشركات.
محاسبة غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، عبر النطاقات 1 و2 و3.
النقطة التي يتم عندها موازنة غازات الاحتباس الحراري الداخلة إلى الغلاف الجوي بكمية مكافئة يتم إزالتها من الغلاف الجوي.
طريقة للتخفيف من آثار تغير المناخ تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، بالإضافة إلى إزالتها من الغلاف الجوي.
شرح توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد تقارير الاستدامة للشركات، بما في ذلك الامتثال ومتطلبات إعداد التقارير والتواريخ الرئيسية والمزيد.
اختيار الممارسات البيئية وحوكمة الشركات إطار العمل لإعداد التقارير وكيفية المقارنة بين كل إطار عمل.
كيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق 3 والإبلاغ عنها.
كيفية إنشاء بيانات على المستوى المالي وأفضل الممارسات لحساب الانبعاثات.
محاسبة غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، عبر النطاقات 1 و2 و3.
وتمثل هذه الانبعاثات غالبية انبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية لمجموعة من الشركات وتتطلب من الشركات أن تنظر خارج نطاق البصمة المادية المباشرة.
أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات للإبلاغ علنًا عن الأداء التفصيلي الفرص والمخاطر المتعلقة ببيانات الفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
كيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق 3 والإبلاغ عنها.
التغطية التفصيلية والمرئية لمختلف الممارسات البيئية وحوكمة الشركات إطار العمل.
نظرة على كيفية احتساب مشتريات الطاقة المتجددة، وكيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق 3 وما يمكن أن يعنيه النطاق الرابع للانبعاثات.
استكشف جولة المنتجات هذه لمتابعة عملية التجميع والمعالجة خطوة بخطوة, والمراجعات الممارسات البيئية وحوكمة الشركات، ثم إعداد واستخراج التقارير المتوافقة مع نظام إدارة السجلات والمحفوظات الإلكترونية لتلبية متطلبات نظام السجلات والمحفوظات الإلكترونية.
جولة في المنتج حيث تتبع محلل الاستدامة الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف بيانات الإنفاق لحسابات النطاق 3.
جولة في المنتج حيث تتبع مدير الاستدامة ومدير المخاطر الذي يستعد للإفصاح عن مخاطر المناخ باستخدام Envizi.
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عند استعراض قدرات شركة IBM في مجال إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة البيانات، يشير تقرير Verdantix إلى أن شركة IBM لديها نقاط قوة في مراقبة جودة البيانات وتحسينها، وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأداء الاستدامة.
دراسة عالمية لـ 100 مدير تنفيذي في مجال الاستدامة والعمليات التجارية والعقارات حول أولوياتهم في مجال الممارسات البيئية وحوكمة الشركات والعوامل المؤثرة.
تعمل شركة IBM Envizi على جعل هذه العملية أكثر سهولة مع هذا الإصدار الأخير من Envizi بسبع لغات. يمكن للعملاء الآن عرض واجهة IBM Envizi ESG Suite باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرازيلية-البرتغالية واليابانية.
تم تصميم أدوات تصنيف النصوص الجديدة للمساعدة في تحقيق قفزة إلى الأمام في الكفاءة والدقة من خلال مساعدة مجموعة يست على ضبط وتنظيم وإدارة بيانات الإنفاق المطلوبة لحسابات الانبعاثات والإفصاحات الخارجية تلقائيًا.
تُعد Digital Realty واحدة من أكبر المزودين العالميين لحلول السحابة وحلول السحابة والمركز المحايد لشركات الاتصالات وحلول الربط البيني على مستوى العالم. سوف تستخدم تكنولوجيا المعلومات IBM Envizi ESG Suite لجمع, وتحليلها وإعداد تقارير عن مركز البيانات في 27 دولة.