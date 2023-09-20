IBM Envizi: Scope 3 GHG Accounting + Reporting
الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتسريع حسابات انبعاثات النطاق 3 لإعداد التقارير والإفصاحات بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
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رسم توضيحي يوضح برنامج IBM Envizi Scope 3 GHG Accounting + Reporting
حساب انبعاثات النطاق 3 بسهولة ودقة

يستفيد برنامج Scope 3 GHG Accounting + Reporting من الذكاء الاصطناعي لضمان جعل حسابات الانبعاثات أكثر كفاءة. ويتضمن أدوات إعداد تقارير مرنة لتقديم رؤى بشأن سلسلة القيم وتبسيط الإفصاحات، كما يقدم مكتبات مدمجة لعوامل الانبعاثات من النطاق الثالث لجعل العمليات الحسابية تستغرق وقتًا أقل.
اقرأ دليل المشتري لبرامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة البيانات
جولة للتعرف على المنتج
الجديدة استنتاج رؤى انبعاثات النطاق 3 باستخدام الذكاء الاصطناعي جولة عبر المنتج تتابع من خلالها محلل استدامة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف بيانات الإنفاق لحسابات النطاق 3. استكشف تجربة المنصة

مميزات الوحدة

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محرك حساب فائق القدرات ملخص دقة الحساب PowerReports
المزايا جرّب Envizi essentials مجانًا لمدة 14 يومًا
الاستعداد لتلبية احتياجات مراجعة الحسابات

إرضاء المدققين من خلال أدوات إدارة البيانات الفعالة المتوافقة مع معيار بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG).
تحديد النقاط الهامة للانبعاثات

تساعدك قدرات Envizi المتقدمة في التقاط البيانات ووضع العلامات عليها وإدارتها لتحديد المكان الذي يجب التركيز فيه على جهود الحد من الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك عمليات التصور القوية ووظائف إعداد التقارير القابلة للتخصيص المدعومة بـنظام PowerBI على إظهار التأثير بوضوح.
الحد من العمل اليدوي الشاق

تبسيط تصنيف البيانات لحسابات الانبعاثات باستخدام نموذج معالجة اللغة الطبيعية  watsonx.ai المضمن.
تقرير مع رؤى واضحة

احصل على رؤى واضحة ومتسقة حول انبعاثات النطاق 3 لدعم إدارة أداء الاستدامة وإعداد التقارير.
أتمتة حسابات الانبعاثات

يقدم Envizi تغطية لجميع فئات النطاق 3 باستخدام محرك حسابات انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) لتطبيق طرق حساب متوافقة مع بروتوكول انبعاثات الغازات الدفيئة مدعومة بنظام إدارة بيانات فعّال. 
إعداد التقارير لأطر العمل والأطراف المعنية

تم تصميم Envizi لتبسيط تقارير الأداء والإفصاحات الخاصة بالنطاق 3، وذلك باستخدام قوالب جاهزة تتوافق مع استبيانات أطر العمل ولوحة معلومات مفصلة تتيح للمستخدمين تصور النتائج ببضع نقرات.

تم إعداده على أساس بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)

بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)

علامة "تم إعداده على أساس بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)" هي اعتراف بالموارد المحاسبية التي تم تطويرها بما يتوافق مع معايير بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG).
مستعد لتحسين حسابات انبعاثات الغازات الدفيئة في مؤسستك؟

تعرّف على IBM Envizi وكيف يمكنه مساعدتك على حساب انبعاثات الغازات الدفيئة وتتبعها والإبلاغ عنها.

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المزيد من الطرق للاستكشاف الأخبار: دمج قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في عرض النطاق 3 من IBM Envizi المقال: ما انبعاثات النطاق 3؟ الكتاب الإلكتروني: دليل إعداد التقارير عن الانبعاثات من النطاق 3