يستفيد برنامج Scope 3 GHG Accounting + Reporting من الذكاء الاصطناعي لضمان جعل حسابات الانبعاثات أكثر كفاءة. ويتضمن أدوات إعداد تقارير مرنة لتقديم رؤى بشأن سلسلة القيم وتبسيط الإفصاحات، كما يقدم مكتبات مدمجة لعوامل الانبعاثات من النطاق الثالث لجعل العمليات الحسابية تستغرق وقتًا أقل.
إرضاء المدققين من خلال أدوات إدارة البيانات الفعالة المتوافقة مع معيار بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG).
تساعدك قدرات Envizi المتقدمة في التقاط البيانات ووضع العلامات عليها وإدارتها لتحديد المكان الذي يجب التركيز فيه على جهود الحد من الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك عمليات التصور القوية ووظائف إعداد التقارير القابلة للتخصيص المدعومة بـنظام PowerBI على إظهار التأثير بوضوح.
تبسيط تصنيف البيانات لحسابات الانبعاثات باستخدام نموذج معالجة اللغة الطبيعية watsonx.ai المضمن.
احصل على رؤى واضحة ومتسقة حول انبعاثات النطاق 3 لدعم إدارة أداء الاستدامة وإعداد التقارير.
يقدم Envizi تغطية لجميع فئات النطاق 3 باستخدام محرك حسابات انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) لتطبيق طرق حساب متوافقة مع بروتوكول انبعاثات الغازات الدفيئة مدعومة بنظام إدارة بيانات فعّال.
تم تصميم Envizi لتبسيط تقارير الأداء والإفصاحات الخاصة بالنطاق 3، وذلك باستخدام قوالب جاهزة تتوافق مع استبيانات أطر العمل ولوحة معلومات مفصلة تتيح للمستخدمين تصور النتائج ببضع نقرات.
تعرّف على IBM Envizi وكيف يمكنه مساعدتك على حساب انبعاثات الغازات الدفيئة وتتبعها والإبلاغ عنها.