تساعدك قدرات Envizi المتقدمة في التقاط البيانات ووضع العلامات عليها وإدارتها لتحديد المكان الذي يجب التركيز فيه على جهود الحد من الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك عمليات التصور القوية ووظائف إعداد التقارير القابلة للتخصيص المدعومة بـنظام PowerBI على إظهار التأثير بوضوح.