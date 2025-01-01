IBM Envizi: Sustainability Program Trackingوهو برنامج قوي لإدارة برنامج الاستدامة، يقوم بإنشاء والتقاط وتتبع بيانات البرنامج مثل البرامج البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبرنامج الاستدامة, والجداول الزمنية والتدفق النقدي والأهداف والمنجزات في نظام مركزي.
تتيح أداة نمذجة السيناريوهات Envizi التخطيط على مستوى المبتدئين والتخطيط. لمزيد من متطلبات التخطيط المتقدمة، يُرجى الاطلاع Envizi على Planning Analytics وحدة الخاصة بـ' .
حسابات الأثر المالي
توليد المقاييس المالية للمشروع مثل معدل العائد الداخلي (IRR) وصافي القيمة الحالية (NPV).
تتبع البرامج المستندة إلى الموقع
مراقبة المواقع أو مجموعة المواقع التي تحقق أداءً جيدًا عند مقارنتها بمعالم مبادرات الاستدامة الخاصة بها وأيها قد يتطلب التدخل.
بديهية لوحة المعلومات
يمكنك تصور وتتبع مبادرات الاستدامة الخاصة بك باستخدام PowerReport (Microsoft ®Power BI المدمج في Microsoft ®Power BI) وتطبيق عوامل التصفية لإنشاء التقرير الذي تحتاجه - كل ذلك داخل النظام الأساسي IBM Envizi .
اجمع البيانات عبر جميع مبادرات الاستدامة في نظام مركزي لتتبع التقدم المحرز وتأثير برامج الاستدامة وبرامج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبرامج الاستدامة.
تتبع التقدم المحرز وتقييم الوفورات المحققة وافتراضات دراسة الجدوى لضمان محاسبة جميع المعنيين.
قارن بين المشاريع البيئية وحوكمة الشركات وحوكمة الشركات الاستدامة عبر مجموعة المشاريع الخاصة بك لتقييم و تحديد أولويات المشاريع الأكثر تأثيرًا التي تدعم أهدافك في مجال التخطيط الاستراتيجي.
ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تسريع عملية إزالة الكربون من البيئة.