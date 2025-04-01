يقوم التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات والعمليات الآلية بنقل البيانات من Envizi إلى قاعدة بيانات متعددة الأبعاد جاهزة للاستخدام في Planning Analytics. يوفر هذا الحل المدمج وظائف أكثر شيوعًا في أدوات التخطيط المالي, جعل بيانات الاستدامة في متناول طرف معني متعدد الوظائف وتعريف المتخصصين في التخطيط بمحرك تخطيط رائد.