IBM Envizi: Target Setting + Tracking
قم بتعيين وتتبع الأداء في تحقيق أهدافك المتعلقة بخفض الاستهلاك والطاقة والانبعاثات للمساعدة في تسريع تحقيق أهدافك في خفض الكربون
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رسم توضيحي بياني يمثل تحديد هدف IBM Envizi وتتبعه
تتبع عملية إزالة الكربون بأقل جهد ممكن

IBM Envizi:: يعمل تحديد الأهداف وتتبعها على تبسيط وأتمتة عملية التقاط وتتبع غازات الدفيئة مقابل الأهداف على مستويات مختلفة من مجموعة الأهداف. مع توفر جميع بيانات انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بك في مكان واحد، يمكن لمجموعة أن تحدد بسهولة أنواعًا مختلفة من الأهداف، بما في ذلك الطاقة أو التكلفة أو الانبعاثات أو الكثافة.

تساعدك معلومات اللوحة البديهية على تحديد فرص الحد من انبعاثات الكربون، وتطوير استراتيجية إدارة الكربون وتتبع تأثير مشاريعك الاستدامة المتنوعة.

 

الوحدة النمطية ميزة

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تحليل المعدل لوحة المعلومات الأداء لوحة المعلومات
ميزة إضافية

تحميل البيانات بالجملة

إنشاء البيانات المستهدفة وتحريرها بالجملة باستخدام قوالب Excel فارغة أو مملوءة مسبقًا.

باور ريبورتس

قارن بسهولة بين المشاريع عبر محفظتك و سلسلة التوريدات مع Microsoft ®Power BI المضمنة في Envizi PowerReports.
المزايا
أسرع الرؤى الرؤى

التخلص من جدول بيانات البيانات والعمليات اليدوية لتحديد فرص الحد من غازات الدفيئة بشكل أسرع.
دقة محسّنة

تتبع الأداء بدقة أكبر والوصول إلى النتائج متى وكيفما احتجت إليها.
زيادة المشاركة

تساعد الأدوات المدمجة في إشراك طرف معني وتحسين المساءلة عن النتائج على جميع مستويات المجموعة.
هل أنت جاهز لتحقيق أهدافك في التطبيقات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تسريع عملية إزالة الكربون من البيئة.

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