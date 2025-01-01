IBM Envizi:: يعمل تحديد الأهداف وتتبعها على تبسيط وأتمتة عملية التقاط وتتبع غازات الدفيئة مقابل الأهداف على مستويات مختلفة من مجموعة الأهداف. مع توفر جميع بيانات انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بك في مكان واحد، يمكن لمجموعة أن تحدد بسهولة أنواعًا مختلفة من الأهداف، بما في ذلك الطاقة أو التكلفة أو الانبعاثات أو الكثافة.
تساعدك معلومات اللوحة البديهية على تحديد فرص الحد من انبعاثات الكربون، وتطوير استراتيجية إدارة الكربون وتتبع تأثير مشاريعك الاستدامة المتنوعة.
تحميل البيانات بالجملة
إنشاء البيانات المستهدفة وتحريرها بالجملة باستخدام قوالب Excel فارغة أو مملوءة مسبقًا.
باور ريبورتس
قارن بسهولة بين المشاريع عبر محفظتك و سلسلة التوريدات مع Microsoft ®Power BI المضمنة في Envizi PowerReports.
التخلص من جدول بيانات البيانات والعمليات اليدوية لتحديد فرص الحد من غازات الدفيئة بشكل أسرع.
تتبع الأداء بدقة أكبر والوصول إلى النتائج متى وكيفما احتجت إليها.
تساعد الأدوات المدمجة في إشراك طرف معني وتحسين المساءلة عن النتائج على جميع مستويات المجموعة.
ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تسريع عملية إزالة الكربون من البيئة.