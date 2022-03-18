ما المقصود بتقارير الطاقة والكربون المبسّطة؟

تشير SECR إلى تقارير الطاقة والكربون المبسّطة (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com)، وهو إطار لتقديم تقارير الاستدامة يُعد إلزاميًا للمؤسسات الكبيرة في المملكة المتحدة. إذ لا يقتصر الأمر على دراسة انبعاثات الغازات الدفيئة التي تنتجها المؤسسات فحسب، بل يشمل أيضًا الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة.
يهدف إطار تقارير الطاقة والكربون المبسّطة (SECR) إلى تعزيز الشفافية للأطراف المعنية حول استخدام المؤسسات للطاقة والكربون، مع تشجيع توفير التكاليف وتقليل الانبعاثات. فبدلاً من الاكتفاء بإعداد تقارير عن الطاقة والانبعاثات بشكل منفصل، يضع إطار تقارير الطاقة والكربون المبسّطة انبعاثات المؤسسة في سياقها الصحيح، من خلال مطالبة المؤسسات بتقديم سرد توضيحي للجهود المبذولة، ومنهجية (تعتمد على معيار مستقل مثل معايير إعداد تقارير الغازات الدفيئة (الرابط متوفر خارج ibm.com)—الخاصة بالشركات) ونسبة الكثافة (مقارنة بيانات الانبعاثات مع مقياس أعمال معين).
دخلت سياسة تقارير الطاقة والكربون المبسّطة حيز التنفيذ في 1 أبريل 2019، مع بدء تطبيق لوائح الشركات وتقارير الطاقة والكربون لعام 2018، لتوفير إطار شامل للامتثال والشفافية. وتزامن طرح تقارير الطاقة والكربون المبسّطة أيضًا مع انتهاء برنامج الالتزام بخفض الكربون (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com) (CRC) الخاص بكفاءة الطاقة.
كان إطار إعداد التقارير الخاص بـ CRC معقدًا، ولم يؤثر إلا في نحو 2,000 مؤسسة فقط. كما استُخدم في إعداد تقارير الضرائب ولم يَتَمَاشَ مع أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات العالمية الموحدة الأخرى.
كما جاء تقديم إطار تقارير الطاقة والكربون المبسّطة متوافقًا مع توصيات فريق عمل مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com)، لدعم المؤسسات في تحسين استدامتها، مع تزويد المستثمرين والأطراف المعنية بالمعلومات اللازمة.
بالنسبة إلى أكثر من 11,900 مؤسسة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تُعدّ تقارير الطاقة والكربون المبسّطة متطلبًا إلزاميًا للتقارير السنوية. فإنه شرط لـ:
وفقًا لقانون الشركات لعام 2006، تُعد الشركات "كبيرة" إذا كانت تستوفي معيارين على الأقل من المعايير التالية:
ومع ذلك، هناك استثناءات. المؤسسات التي تستهلك مستوى منخفضًا من الطاقة (40 ميغاواط ساعة أو أقل خلال فترة إعداد التقرير) ليست ملزمة بالامتثال لتقارير الطاقة والكربون المبسّطة. والمؤسسات في القطاع العام وتلك التي تقوم بأنشطة عامة، مثل الجمعيات الخيرية والجامعات والمستشفيات والأكاديميات، ليست ملزمة بتقديم تقارير الطاقة والكربون المبسّطة. ومع ذلك، يُشجِّعها على إعداد تقرير عن استهلاكها للطاقة وانبعاثاتها الكربونية بطريقة مماثلة.
عند قياس عتبة 40 ميغاواط/ساعة، يجب على المؤسسة أن تأخذ في الحسبان جميع استهلاكها من الغاز والكهرباء ووقود النقل في المملكة المتحدة والتي تتحمل مسؤوليتها.
على الرغم من أن العديد من المؤسسات معفاة حاليًا من الإبلاغ الإلزامي لأنها لا تندرج ضمن نطاق المتطلبات، فإن الحكومة تشجّع على المشاركة الطوعية لدعم إعداد تقارير شفافة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
تختلف متطلبات تقارير الطاقة والكربون المبسطة حسب نوع المؤسسة. وعلى الأقل، ستحتاج المؤسسة إلى إعداد تقارير عن:
لا يُعد تقرير انبعاثات النطاق 3، الذي يتعلق بسلسلة التوريد الأولية والنهائية وأي شيء خارج نطاق السيطرة التشغيلية أو المالية للمؤسسة، عنصرًا إلزاميًا حاليًا. ومع ذلك، فهو أمر طوعي ويجب أخذه في الحسبان للحصول على أدق صورة لتأثير المؤسسة.
صُممت بعض جوانب إطار تقارير الطاقة والكربون المبسّطة بمرونة لضمان البساطة وتحفيز الالتزام بسهولة. فعلى سبيل المثال، رغم أنه لا يُشترط اتباع منهجية محددة لإطار تقارير الطاقة والكربون المبسّطة، يجب الكشف عن جميع المنهجيات المستخدمة، مع التأكد من أنها عمليات قوية ومعتمدة لقياس استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.
مثال آخر هو متطلبات نسبة الكثافة. فقد تنظر إحدى المؤسسات إلى أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) لكل إيرادات المبيعات، بينما قد تقيس مؤسسة أخرى أطنان CO2e لكل متر مربع من مساحة الأرضيات. ونِسَب الكثافة غير محددة بشكل إلزامي، بل تُترك مفتوحة بحيث يتم الإفصاح عن المؤشر الأكثر ملاءمة لتوفير السياق المناسب.
بدءًا من عامي 2020-2021، يُشترط أيضًا الإفصاح عن أرقام السنة السابقة لأغراض المقارنة.
ينبغي أن تكون إفصاحات تقارير الطاقة والكربون المبسّطة متاحة للأطراف المعنية وسهلة الفهم. كما ينبغي تضمين هذه المعلومات في تقرير "المديرين" للشركة أو "التقرير الإستراتيجي" أو ما يعادله لكل سنة مالية.
يُعدّ تجميع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) من مصادر مختلفة وضمان دقتها عملية شاقة للعديد من المؤسسات، لا سيما تلك التي هي حديثة العهد بمتطلبات تقارير الطاقة والكربون المبسّطة (SECR) والمُلزَمة بالإفصاح عن بصمتها.
يسهّل برنامج الاستدامة هذه العملية بشكل كبير، من خلال جمع معلومات الانبعاثات والطاقة في منصة واحدة، بالإضافة إلى حساب انبعاثات الغازات الدفيئة. فعلى سبيل المثال، تؤدي برامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من Envizi هذه المهام الثقيلة نيابةً عن المؤسسات، وتُتابَع الأهداف سنويًا على منصة قابلة للتدقيق، لدعم الدقة والامتثال وإدارة البيانات بسهولة.
يدعم Envizi أيضًا إطار عمل تقارير الطاقة والكربون المبسّطة من خلال معلومات لوحة معلومات PowerReport المرئية. ويتيح هذا التقرير للمستخدمين استخراج بيانات الاستخدام الكمية المطلوبة من Envizi، ومطابقتها مع المتطلبات الموضحة في بيانات تقارير الطاقة والكربون المبسّطة.
جاء إطلاق تقارير الطاقة والكربون المبسّطة بالتزامن مع انتهاء برنامج الالتزام بخفض الكربون لتعزيز كفاءة الطاقة، ما يعكس مرحلة جديدة من الامتثال والاستدامة.
اتخذت حكومة المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة خطوات إضافية لتحفيز إعداد التقارير عن الانبعاثات وخفضها. على سبيل المثال، في منتصف عام 2021 تم الإعلان عن خطة إزالة الكربون في قطاع النقل (الرابط خارج موقع ibm.com) بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية في القطاع. في نوفمبر 2021، تم تقديم تشريع جديد لجعل نقاط شحن المركبات الكهربائية (EV) إلزامية (الرابط خارج موقع ibm.com) في المنازل والمباني الجديدة. وتشير هذه الخطوات إلى أن إعداد التقارير عن انبعاثات النطاق 3، المتعلقة بالانبعاثات خارج نطاق السيطرة التشغيلية أو المالية للشركة، سيصبح جزءًا أساسيًا من تقارير الطاقة والكربون المبسّطة بدلاً من أن يكون إدراجًا طوعيًا.
بينما تركز تقارير الطاقة والكربون المبسّطة حاليًا على إعداد التقارير عن النتائج وتحديد المعايير عبر نسب الكثافة والمقارنات السنوية، فمن المرجح أن يتم توسيع نطاقها لتشمل تحديد الأهداف المستقبلية. حددت الحكومة أهدافًا طموحة (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com) لتحقيق خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية. ولمساعدة المؤسسات على تحقيق هذه الأهداف، من المرجح أن ينصب التركيز الأكبر على القطاع الخاص، حيث سيتم تشجيع الشركات على تحسين أثرها البيئي بدلاً من الاكتفاء بإعداد التقارير عن بصمتها الكربونية.
