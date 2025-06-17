حلول الاستدامة من IBM

في ظل الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات والاستهلاك والآثار البيئية، كل شيء مطروح للنقاش. تتطلع الشركات عبر القطاعات إلى تحويل نماذج أعمالها من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة في عملياتها الأساسية وتلبية المتطلبات المتزايدة للأطراف المعنية والعملاء الواعين.

لكن المؤسسات لا تستطيع فعل هذا بمفردها. لا يمكن أن يبدأ السعي لتحقيق صافٍ صفري إلا عندما تكون المؤسسة قادرة على مراقبة، وتتبع، وإعداد التقارير عن بصمتها الكربونية وأهداف تحول الطاقة والبيانات البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG).

تحتاج الشركات التي تريد إحداث تأثير إيجابي في الكوكب مع ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل إلى المزيج الصحيح من الشراكات الاستراتيجية والتقنية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لوضع أهداف الأعمال المستدامة الخاصة بها.

ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.