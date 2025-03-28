تقرير حالة جاهزية الاستدامة لعام 2024
تعرَّف على كيفية سد الفجوة بين الطموح والعمل حتى تتمكن من الاستثمار بحكمة لتحقيق التقدم في أهداف الاستدامة.
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مجموعة تتضمن ثلاث صور مستديرة: منظر جوي لخطوط الكهرباء، وصورة مقربة لشريحة سيليكون، ولقطة لزملاء عمل.

تُعَد القدرة على التكيف مع المناخ هي التحدي الأكبر للاستدامة الذي تواجهه المؤسسات. ومع ذلك، يشعر نصف القادة فقط بأنهم مستعدون تمامًا للتعامل مع مخاطر المناخ.

يكشف تقرير State of Sustainability Readiness عن نقص في الثقة في قدرات القياس، وشلل في استخدام الذكاء الاصطناعي، وفجوة في التصور بين المسؤولين التنفيذيين.

باختصار: هناك فجوة كبيرة بين ما تريده المؤسسات وما تحتاج إلى فعله، وما تقوم به بالفعل.
شلل الذكاء الاصطناعي

يتفق 9 من كل 10 قادة تنفيذيين على أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم، لكن أكثر من نصفهم لا يستخدمونه بعد لتحقيق الاستدامة.

%90

يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثِّر بشكل إيجابي في أهداف الاستدامة

 %56

لا يستخدمون حاليًا الذكاء الاصطناعي في مجال الاستدامة

 %40

من قادة الأعمال يقولون إن الخبرة في الذكاء الاصطناعي هي المهارة الأكثر طلبًا في مجال الاستدامة.

%88 من القادة يخططون لزيادة الاستثمارات

من المتوقع أن ينمو الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاستدامة عبر الأسواق العالمية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
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يوفِّر تقرير State of Sustainability Readiness لعام 2024 الرؤى التي تحتاجها لزيادة معدل استخدام تكنولوجيا المعلومات في استثمارات الاستدامة ودفع أهداف الاستدامة لمؤسستك إلى الأمام.
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