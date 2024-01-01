يبسط IBM Envizi ESG Suite عملية جمع البيانات ومراجعتها على نطاق واسع, والإبلاغ عن بيانات الممارسات التجارية وحوكمة الشركات لتلبية متطلبات الإفصاح المتنوعة بموجب المعايير الأوروبية للإبلاغ عن الممارسات التجارية وحوكمة الشركات (ESRS) في إطار العمل.

Envizi يدعم مجموعة كبيرة من تقارير الاستدامة على نطاق واسع، مما يتيح لك تبسيط جميع تقارير الشركات الخاصة بك عن الممارسات البيئية وحوكمة الشركات على منصة واحدة. وبالإضافة إلى نظام معايير المحاسبة البيئية والمالية، يدعم البرنامج بشكل كامل المعايير الرئيسية الرئيسية مثل مجلس معايير المحاسبة (SASB)، وفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ومبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)، مما يساعدك على تلبية متطلبات إعداد التقارير المتنوعة بسهولة.