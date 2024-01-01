إدارة بيانات الشركات بثقة والإبلاغ عن بياناتك الخاصة بالتطبيقات العملية وحوكمة الشركات بموجب معايير الاستدامة الأوروبية للإبلاغ (ESRS) بدعم من خبير خبير من IBM Envizi
يبسط IBM Envizi ESG Suite عملية جمع البيانات ومراجعتها على نطاق واسع, والإبلاغ عن بيانات الممارسات التجارية وحوكمة الشركات لتلبية متطلبات الإفصاح المتنوعة بموجب المعايير الأوروبية للإبلاغ عن الممارسات التجارية وحوكمة الشركات (ESRS) في إطار العمل.
Envizi يدعم مجموعة كبيرة من تقارير الاستدامة على نطاق واسع، مما يتيح لك تبسيط جميع تقارير الشركات الخاصة بك عن الممارسات البيئية وحوكمة الشركات على منصة واحدة. وبالإضافة إلى نظام معايير المحاسبة البيئية والمالية، يدعم البرنامج بشكل كامل المعايير الرئيسية الرئيسية مثل مجلس معايير المحاسبة (SASB)، وفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ومبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)، مما يساعدك على تلبية متطلبات إعداد التقارير المتنوعة بسهولة.
الاستعداد بالكتاب الإلكتروني CSRD
واجهة واحدة تدمج بين تقارير التقييم، وتقارير التقييم، وتقارير التقييم، وتقارير التقييم النهائي، وإرشادات Envizi، بحيث يمكنك التقاط بيانات الإجابة مباشرةً إلى جانب كل سؤال على حدة.
تسجيل بيانات الشركات وتحويلها (بما في ذلك حسابات انبعاثات غازات الدفيئة) في نظام تسجيل واحد. استخدام أدوات إدارة البيانات مثل عمليات التحقق من سلامة البيانات، والتطبيع الشهري، والتطبيع الشهري، والتحليل والتحليل الشهري.
إدارة جميع الأسئلة والأجوبة والوثائق الداعمة المطلوبة بشكل منهجي لتتماشى مع إطار العمل الخارجي لإعداد التقارير الخارجية وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي.
تقديم التقارير إلى الاستدامة الأوروبية Standard هي عملية خطوة بخطوة. Envizi يساعدك على تبسيط عملية جمع وإدارة بيانات البيانات المبعثرة الخاصة بالبيانات البيئية المبعثرة وحوكمة الشركات لإعداد تقارير فعالة وقابلة للتدقيق تتماشى مع متطلبات CSRD.
قم بإجراء تقييم مزدوج للأهمية المادية (DMA) لتحديد متطلبات نظام التقارير البيئية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بمجموعتك. حدد أسئلة الإفصاح اللازمة من مكتبة Envizi وأنشئ الهيكل العظمي لتقريرك.
إجراء تحليل فجوة البيانات لتقييم مدى توفر البيانات وجاهزيتها.
Envizi يتيح لك طرقًا مرنة لالتقاط البيانات، مما يتيح لك الاستفادة من إدارة الاستجابة المتكاملة سير العمل وأدوات التعاون.
استخلاص المقاييس من الممارسات العملية وحوكمة الشركات مستودع البيانات في Envizi والأنظمة الأخرى, اكتمال بيانات المراجعة، وتحديد مشكلات جودة البيانات مع ما قبل البناء لمساعدتك في تلبية متطلبات إعداد تقارير تقارير قاعدة بيانات المراجعة المركزية.
تأكد من أن إجاباتك كاملة. Envizi تمكّنك من تتبع جميع التغييرات والمراحل المراجعات والموافقات والتعليقات والوثائق الداعمة وتزويد المدققين بإمكانية الوصول الآمن إلى المنصة.
بعد الموافقة على جميع الردود وتأكيدها، قم بتجميع مجموعة البيانات النهائية وتصديرها بتنسيقات مرنة جاهزة للتنسيق ووضع العلامات.
البنوك الكبيرة المدرجة في البورصة، وشركات التأمين والشركات الكبيرة التي تقدم تقاريرها بالفعل بموجب التوجيهات الخاصة بالإبلاغ غير المالي (NRFD).
جميع الشركات والشركات التابعة لها المدرجة في الأسواق الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي.
شركات الاتحاد الأوروبي الخاصة الكبيرة.
الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي لها أعمال كبيرة في الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة لبعض الشركات، تبدأ متطلبات الإفصاح في وقت مبكر من السنة المالية 2024.
يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات مالية وإدارية.
تبدأ إفصاحات الممارسات البيئية وحوكمة الشركات في وقت مبكر من السنة المالية 2024 لبعض الشركات. وقد تم تصميم هذه الموارد لمساعدة الشركات على الاستعداد اليوم، قبل متطلبات الامتثال القادمة لوثيقة CSRD.
استمع إلى مجموعة Ikano Group وهي تصف رحلتهم في التحضير لإعداد تقارير CSRD، بدءًا من إنشاء هياكل حوكمة متينة إلى بناء أساس قوي للبيانات لإعداد التقارير.
قم بتنزيل هذا الدليل من شركة Verdantix، وهي شركة أبحاث مستقلة، بتكليف من IBM ، لمعرفة كيف يمكن لـ 400 مدير تنفيذي في شركة الاستدامة و350 من قادة صافي صفري العنوان الذي أصدرته لجنة الاستشارات المالية والإدارية.
نوضح في هذا الفيديو ما هي بيانات الشركات البيئية وحوكمة الشركات وما الذي يجعل تكنولوجيا المعلومات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى, وما الذي يجب مراعاته عند التقاط وإدارة وإعداد التقارير حول بيانات الشركات وحوكمة الشركات.
مقال يشرح لماذا تم تقديم اتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث، ومتطلبات الامتثال، واتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث مقابل اتفاقية عدم التلوث، والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال.
تحدث إلينا عن الاستراتيجية المخطط لها لإعداد تقارير CSRD، وكيف يمكن لبرنامج إعداد تقارير CSRD مساعدتك في تحقيق متطلبات الإفصاح القادمة. استكشف باقة التسعير القياسية والمتميزة أدناه.