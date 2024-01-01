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الموارد دليل المشتري دليل الممارسات البيئية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير وبرامج إدارة البيانات، الذي يغطي السمة الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار الحل.