IBM Envizi: ESG Reporting Frameworks تبسيط إدارة تجميع أحجام البيانات اللازمة عبر فرق متعددة وتجميعها وتنسيقها معًا.
تتضمن معلومات تكنولوجيا المعلومات أكثر من 1,000 سؤال من إطار العمل الدولي الرئيسي لإعداد التقارير, مثل ESRS للمساعدة في الامتثال لمعايير الإبلاغ عن المخاطر الائتمانية والامتثال لمعايير الإبلاغ الموحد، ومبادرة الإبلاغ العالمية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادرة التعاون التقني من أجل التنمية المستدامة، والتي يتم تحديثها مع تغير متطلبات إعداد التقارير.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إعادة استخدام الإجابات من السنوات السابقة ويمكن إعادة استخدام الإجابات المتشابهة عبر إطار عمل مختلف.
تمت إدارة إطار العمل لمساعدة الشركات على الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي القادمة بشأن الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية (CSRD).
حافظ على سير فريقك على المسار الصحيح باستخدام أدوات سير العمل التي تحفز طرف معني على الالتزام بالمهام والجدول الزمني طوال العملية.
يُلغي الوصول إلى لوحة المعلومات للفرق العالمية الحاجة إلى طرق جمع البيانات المعرضة للأخطاء، مثل البريد الإلكتروني والوثائق المشتركة.
تصدير حقول محددة أو تقرير كامل إلى ملف PDF أو Microsoft Word، بما في ذلك جميع المرفقات والوثائق الداعمة.
الحد من تعقيدات إعداد التقارير من خلال الوصول إلى جميع بيانات الممارسات البيئية وحوكمة الشركات الأداء لإطار بيانات متعددة في منصة واحدة موحدة.
وفّر الوقت من خلال إعادة استخدام الإجابات المتشابهة في مختلف إطار العمل، بالإضافة إلى الإجابات من السنوات السابقة.
الإدارة المنهجية لجميع الأسئلة والإجابات والفرق وسير العمل والوثائق الداعمة المطلوبة للتوافق مع إطار عمل التقارير الخارجية.
ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك المعلومات على تسريع عملية إعداد التقارير الخاصة بك في مجال المنتجات البيئية وحوكمة الشركات الاستراتيجية وتبسيط عملية إعداد التقارير.