IBM Envizi: ESG Reporting Frameworks
وفّر الوقت والجهد في إعداد التقارير إلى العديد من المنتجات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إطار العمل مع إدارة البيانات المالية المبسطة والميسرة
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رسم توضيحي بياني يمثل IBM Envizi: أطر إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة
الإبلاغ إلى عدة ممارسات وحوكمة الشركات إطار العمل مع مجموعة بيانات واحدة

IBM Envizi: ESG Reporting Frameworks تبسيط إدارة تجميع أحجام البيانات اللازمة عبر فرق متعددة وتجميعها وتنسيقها معًا.

تتضمن معلومات تكنولوجيا المعلومات أكثر من 1,000 سؤال من إطار العمل الدولي الرئيسي لإعداد التقارير, مثل ESRS للمساعدة في الامتثال لمعايير الإبلاغ عن المخاطر الائتمانية والامتثال لمعايير الإبلاغ الموحد، ومبادرة الإبلاغ العالمية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادرة التعاون التقني من أجل التنمية المستدامة، والتي يتم تحديثها مع تغير متطلبات إعداد التقارير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إعادة استخدام الإجابات من السنوات السابقة ويمكن إعادة استخدام الإجابات المتشابهة عبر إطار عمل مختلف.
تقارير الاتحاد الأوروبي CSRD

تمت إدارة إطار العمل لمساعدة الشركات على الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي القادمة بشأن الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية (CSRD).

السمة الرئيسية

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تقارير الاتحاد الأوروبي CSRD الممارسات البيئية وحوكمة الشركات إطار العمل التكامل أسئلة مخصصة إرشادات أفضل الممارسات
المزايا قراءة دليل المشتري للممارسات البيئية وحوكمة الشركات إعداد التقارير وبرامج إدارة البيانات
أدوات سير العمل

حافظ على سير فريقك على المسار الصحيح باستخدام أدوات سير العمل التي تحفز طرف معني على الالتزام بالمهام والجدول الزمني طوال العملية.
الدعم متعدد الفرق

يُلغي الوصول إلى لوحة المعلومات للفرق العالمية الحاجة إلى طرق جمع البيانات المعرضة للأخطاء، مثل البريد الإلكتروني والوثائق المشتركة.
مرونة التصدير

تصدير حقول محددة أو تقرير كامل إلى ملف PDF أو Microsoft Word، بما في ذلك جميع المرفقات والوثائق الداعمة.
حافظ على بساطة المعلوماتية

الحد من تعقيدات إعداد التقارير من خلال الوصول إلى جميع بيانات الممارسات البيئية وحوكمة الشركات الأداء لإطار بيانات متعددة في منصة واحدة موحدة.
تجنب التكرار

وفّر الوقت من خلال إعادة استخدام الإجابات المتشابهة في مختلف إطار العمل، بالإضافة إلى الإجابات من السنوات السابقة.
كن قائد الفرقة الموسيقية

الإدارة المنهجية لجميع الأسئلة والإجابات والفرق وسير العمل والوثائق الداعمة المطلوبة للتوافق مع إطار عمل التقارير الخارجية.
هل أنت جاهز لتحويل تطبيقاتك الإلكترونية وحوكمة الشركات التي تقوم بإعداد التقارير؟

ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك المعلومات على تسريع عملية إعداد التقارير الخاصة بك في مجال المنتجات البيئية وحوكمة الشركات الاستراتيجية وتبسيط عملية إعداد التقارير.

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المزيد من الطرق للاستكشاف دليل أطر تقارير إعداد الممارسات البيئية وحوكمة الشركات أوضح فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) شرح التوجيه الخاص بإعداد تقارير الشركات (CSRD) شرح مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)