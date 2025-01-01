IBM Envizi: Utility Bill Analytics يوفّر لك البرنامج الوقت من خلال دمج بيانات فواتير مرفق الخدمات الخاصة بك، وأتمتة التحويلات والحسابات وتطبيع الأداء في مجال الطاقة من أجل الطقس ومؤشرات الأداء الرئيسية.



لا يقتصر دور نظام المعلومات التكنولوجية على التخلص من الحاجة إلى بيانات جدول البيانات المعقدة, كما تساعد معلومات تكنولوجيا المعلومات أيضًا في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن كفاءة الطاقة عبر محفظتك من خلال تحديد التكلفة والاستهلاك والتفاوتات الخارجية.