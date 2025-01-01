IBM Envizi: Utility Bill Analytics يوفّر لك البرنامج الوقت من خلال دمج بيانات فواتير مرفق الخدمات الخاصة بك، وأتمتة التحويلات والحسابات وتطبيع الأداء في مجال الطاقة من أجل الطقس ومؤشرات الأداء الرئيسية.
لا يقتصر دور نظام المعلومات التكنولوجية على التخلص من الحاجة إلى بيانات جدول البيانات المعقدة, كما تساعد معلومات تكنولوجيا المعلومات أيضًا في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن كفاءة الطاقة عبر محفظتك من خلال تحديد التكلفة والاستهلاك والتفاوتات الخارجية.
نموذج الانحدار المتكامل
Enviziتقوم أداة النمذجة المدمجة في انار المدمجة بتطبيع أداء الطاقة للطقس ومؤشرات الأداء الرئيسية حتى تتمكن من قياس وتحقق وفورات مع مرور الوقت.
Advanced التصفية
قم بتطبيق الفلاتر لإلقاء نظرة فاحصة على مجموعة الخدمات والتكاليف والانبعاثات وتحديد المجموعات الأكثر مساهمة في استهلاك مرفق الخدمات والتكلفة والانبعاثات.
عرض مرن مصور مصورات للبيانات
استفد من Microsoft ®Power BI المضمنة في Envizi PowerReports لجعل تفسير وتوصيل البيانات العملية بديهية للغاية وسهلة الاستخدام.
التقط تلقائيًا جميع بيانات فواتير فواتير الخدمات المرفقة تلقائيًا في سجل واحد متكامل مع قدرات ELT (استخراج وتحميل وتحويل) قوية.
تحليل بيانات تكلفة الخدمات مرفق الخدمات وبيانات الاستهلاك للتغيرات الخارجية وغير المعتادة مع مرور الوقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الهدر.
احسب الوفورات المحققة بمرور الوقت من خلال مقارنة الاستهلاك الفعلي بخطوط الأساس التاريخية المعدلة حسب الطقس.
ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تسريع عملية إزالة الكربون من البيئة.