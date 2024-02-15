NABERS هو نظام تصنيف موحد للمباني والذي ينظر إلى أداء الاستدامة للمباني التجارية في جميع أنحاء أستراليا. ويوفر النظام الوطني الأسترالي لتصنيفات البيئة المبنية، الذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسم NABERS اختصارًا، تصنيفًا نجميًا من أصل 6، على غرار تصنيف كفاءة الطاقة الشائع في الأجهزة، للمباني مثل المكاتب والمستشفيات ومراكز التسوق والفنادق.

نجمة واحدة على مقياس NABERS هي أدنى تصنيف، حيث إن 6 نجوم هي الأعلى (علامة على مبنى "رائد في السوق"، يُظهر كفاءة بيئية استثنائية). المبنى الذي يحتوي على تصنيف NABERS البالغ 6 نجوم أفضل بشكل كبير من المبنى الذي يحتوي على 5 نجوم وسيحتوي على ما يقرب من نصف كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتعكس النجوم الثلاث تصنيفًا "متوسطًا"، لكنها تمثل مستوى أساسيًا جيدًا، لذلك يمكن لمالكي المباني والمديرين العمل من أجل تحسين كفاءة الطاقة.

تتناول متطلبات تصنيف NABERS أربع فئات عند تقييم تصنيف المبنى:

الطاقة : قياس كفاءة استخدام الطاقة، على سبيل المثال تقييم استخدام الأضواء والمصاعد ومكيفات الهواء

المياه : قياس المياه المستخدمة والمعاد تدويرها

النفايات : تقيس النفايات المنتجة والمعاد تدويرها وتنظر في إدارة سلسلة التوريد

جودة البيئة الداخلية (IEQ): تبحث في راحة الأشخاص داخل المبنى، وتقيس جودة الهواء والإضاءة ودرجة الحرارة والصوتيات.

يستخدم نظام التصنيف، نظام مقارنة للمباني المماثلة وينظر فقط إلى العناصر التي يمكن لمال/ مدير المبنى التأثير فيها وتحسينها. على سبيل المثال، مدى كفاءة المبنى في فصل نفاياته لإعادة تدويرها. وهذا يعني أن تصنيف الست نجوم يمكن تحقيقه نظريًا لكل مبنى.

يحلل نظام تصنيفات NABERS الأداء على مدى 12 شهرًا ليعكس مجموعة من حالات التشغيل (على سبيل المثال، خلال أشهر الصيف والشتاء عندما يميل استخدام الطاقة إلى التقلب). فهو يوضح الأداء التشغيلي واستدامة المباني على مدار العام بأكمله ويختصره في تصنيف بسيط بالنجوم.