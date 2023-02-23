ما المقصود بإزالة الكربون؟

وللحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وضعت العديد من الدول أهدافًا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري لغازات الدفيئة بحلول عام 2050. ويُقصد بالصافي الصفري النقطة التي تتوازن فيها الانبعاثات الصادرة إلى الغلاف الجوي مع كمية مكافئة تتم إزالتها منه. وتتطلب جهود إزالة الكربون السريعة تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

كخطوة أولى، تتطلب إزالة الكربون تقليصًا جذريًا في انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية إلى الغلاف الجوي. أما الانبعاثات المتبقية التي لا يمكن التخلص منها، فيجب اتخاذ تدابير لإزالتها من الغلاف الجوي.