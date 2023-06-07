تعرَّف على كيفية تعزيز الذكاء البيئي للكفاءة وتمكين الأعمال.
IBM Environmental Intelligence: مجموعة أدوات المطورين لتعزيز الابتكار المستدام
من البايتات إلى الأكلات: شركات التكنولوجيا الكبرى تزرع الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة الرقمية
أفضل 10: شركات استدامة سحابية.
دمج Environmental Intelligence لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية
تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك نحو تحقيق الاستدامة.
استفِد من مستودع Github لواجهات برمجة تطبيقات Environmental Intelligence الذي يحتوي على نماذج من التطبيقات.
انضم إلى أقرانك ذوي الفكر المماثل وتعاونوا على تعزيز مستقبل مستدام!
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن مدى إمكانية مساعدة حلول Environmental Intelligence على توقع الأحوال الجوية السيئة والتخفيف من آثارها؟ استكشف المزايا من خلال استخدام النسخة التجريبية المجانية أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لتطبيقات Environmental Intelligence.