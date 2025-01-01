IBM Envizi: Building Ratings + Benchmarks
التقط بيانات المباني البصمة وبيانات مرفق الخدمات وحساب التقييمات ومعيار وتتبع أداء المباني في مكان واحد
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صورة بيانية تمثل تصنيفات المبنى و معيار
تبسيط عملية جمع البيانات وإعداد التقارير عبر محفظة ممتلكاتك العقارية

IBM Envizi: Building Ratings + Benchmarks يسمح لك برنامج إعداد التقارير بالتقاط وتحليل وتتبع بناء البصمة البصرية عبر محفظة عقاراتك بالكامل.

تكنولوجيا المعلومات مخصص مخصص أيضًا موصلات وخوارزميات واجهة برمجة التطبيقات, حتى تتمكن من الإبلاغ مباشرةً إلى نظام التقييم العقاري العالمي معيار معيار (GRESB) و ENERGY STAR® إطار العمل والحصول على تقييمات إرشادية من النظام الوطني الأسترالي لتصنيف البيئة المبنية (NABERS).

 

الوحدة النمطية ميزة

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واجهة برمجة تطبيقات الإبلاغ عن GRESB تكامل ENERGY STAR® خوارزمية NABERS المدمجة
المزايا
تبسيط عملية جمع البيانات

التقط بيانات قياس أداء المبنى بشكل منهجي على مدار العام وقم بتخزين المعلومات في موقع مركزي لدعم تقييمات المبنى والمحفظة.
توفير الوقت والجهد

تسمح لك أدوات إعداد التقارير بإرسال البيانات مباشرةً إلى إطار العمل الفردي دون الحاجة إلى معالجة البيانات في جدول بيانات خارج النظام الأساسي Envizi.
زيادة التقييمات المحتملة

تتبع التقييمات الإرشادية للمباني مقابل الأهداف على أساس شهري لتوفير تقييمات إرشادية للمباني مقابل الأهداف على أساس شهري لإجراء تحسينات تعزز من التقييمات.
هل أنت جاهز لتحويل تطبيقاتك الإلكترونية وحوكمة الشركات التي تقوم بإعداد التقارير؟

ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك المعلومات على تسريع عملية إعداد التقارير الخاصة بك في مجال المنتجات البيئية وحوكمة الشركات الاستراتيجية وتبسيط عملية إعداد التقارير.

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