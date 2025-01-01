IBM Envizi: Building Ratings + Benchmarks يسمح لك برنامج إعداد التقارير بالتقاط وتحليل وتتبع بناء البصمة البصرية عبر محفظة عقاراتك بالكامل.
تكنولوجيا المعلومات مخصص مخصص أيضًا موصلات وخوارزميات واجهة برمجة التطبيقات, حتى تتمكن من الإبلاغ مباشرةً إلى نظام التقييم العقاري العالمي معيار معيار (GRESB) و ENERGY STAR® إطار العمل والحصول على تقييمات إرشادية من النظام الوطني الأسترالي لتصنيف البيئة المبنية (NABERS).
التقط بيانات قياس أداء المبنى بشكل منهجي على مدار العام وقم بتخزين المعلومات في موقع مركزي لدعم تقييمات المبنى والمحفظة.
تسمح لك أدوات إعداد التقارير بإرسال البيانات مباشرةً إلى إطار العمل الفردي دون الحاجة إلى معالجة البيانات في جدول بيانات خارج النظام الأساسي Envizi.
تتبع التقييمات الإرشادية للمباني مقابل الأهداف على أساس شهري لتوفير تقييمات إرشادية للمباني مقابل الأهداف على أساس شهري لإجراء تحسينات تعزز من التقييمات.
ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك المعلومات على تسريع عملية إعداد التقارير الخاصة بك في مجال المنتجات البيئية وحوكمة الشركات الاستراتيجية وتبسيط عملية إعداد التقارير.