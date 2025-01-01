IBM Envizi: Interval Meter Analytics
التقاط وتحليل بيانات مقياس الفاصل الزمني تلقائيًا لإبلاغ وتسريع مبادرات كفاءة الطاقة عبر مرفق
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رسم توضيحي توضيحي يمثل IBM Envizi: Interval Meter Analytics
تعزيز كفاءة الطاقة عبر مرفق مرفق

IBM Envizi: Interval Meter Analytics دمج بيانات مقياس الفاصل الزمني من مزودي الخدمات وأنظمة القياس الفرعية لتبسيط مراقبة بيانات الطلب والاستهلاك على مستوى دقيق.

من خلال تحليلات البيانات القوية وأدوات قياس الأداء وأدوات سير العمل القياسية، توفر المعلومات المعلومات المعلوماتية عرضًا سياقيًا لسمات بيانات مقياس الفاصل الزمني مع سمات أخرى مرفقق:

  • حساب كثافة مرفق مرفق الخدمات الموحّدة للطقس
  • تحديد المرفق غير الفعال
  • تسليط الضوء على مرفق مرفق بأعلى تكلفة وتوفير في الطاقة.

وبفضل ميزة مثل العدادات الافتراضية لدمج بيانات الفواصل الزمنية أو تقسيمها بحيث يمكن تمثيل الأحمال الافتراضية، والتقاط بيانات الفواصل الزمنية تلقائيًا، يمكنك البدء في قضاء المزيد من الوقت في العمل وقضاء وقت أقل في الإدارة.

 

الوحدة النمطية ميزة

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مرفق إدارة مرفق الخدمات الأداء نمذجة البيانات التصور وإعداد التقارير التنبيهات المستندة إلى العدادات
المزايا
أتمتة التقاط البيانات آلياً

التقاط البيانات ذات الحجم الكبير والترددات العالية تلقائيًا من مزودي خدمات العدادات وأنظمة القياس الفرعية.
تحديد فرص التوفير

قارن بين كثافة الطاقة والمياه المعدلة حسب الطقس عبر مرفق لتحديد وترتيب أولويات الطاقة والمياه التي ينبغي استهدافها.
تقليل هدر الطاقة إلى الحد الأدنى

تتبع الحالات الشاذة المستندة إلى العدادات فيما يتعلق باستخدام الطاقة وإخطار الأشخاص المناسبين تلقائيًا عند خرق شروط التنبيه.
هل أنت جاهز لتحقيق أهدافك في التطبيقات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

ألقِ نظرة عن كثب على IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تسريع عملية إزالة الكربون من البيئة.

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