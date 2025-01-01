IBM Envizi: Scope 1, 2 GHG Accounting + Reporting
قم بإخراج حسابات انبعاثات الكربون المعقدة من جدول بيانات الانبعاثات وإعداد بيانات النطاق 1 و2 للإبلاغ عن الانبعاثات
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رسم توضيحي توضيحي يمثل IBM Envizi: Scope 1, 2 GHG Accounting + Reporting
محرك قوي لحساب الانبعاثات

IBM Envizi: Scope 1, 2 GHG Accounting + Reporting يعمل برنامج حساب الكربون على تبسيط العملية بأكملها من خلال محرك حساب انبعاثات قوي مبني على بروتوكول غازات الدفيئة.

استخدام أكثر من 40,000 عامل من عوامل الانبعاثات وخوارزمية اختيار العوامل, تخلصك المعلوماتية من عملية حساب غازات الدفيئة وإعداد بيانات الانبعاثات الخاصة بالممارسات البيئية وحوكمة الشركات وحوكمة الشركات إعداد التقارير مع الوقوف أمام تدقيق المدققين الخارجيين مع ميزة مثل:

خوارزمية اختيار العامل

تتنقل خوارزمية اختيار العوامل المدمجة تلقائيًا عبر قائمة عوامل تمت تصفيتها للوصول إلى تطابق في نوع البيانات ومجموعة العوامل والمنطقة والفترة الزمنية.

الانبعاثات المستندة إلى السوق

تدير Envizi تلقائيًا وتطبق عوامل المزيج المتبقية على استهلاك الكهرباء على الشبكة التي لا تغطيها بالفعل شهادات الطاقة المتجددة.

لوحة المعلومات المخصصة

تسمح لوحة المعلومات المرئية الجذابة بصريًا بإنشاء تقارير أداء انبعاثات مخصصة مصممة لتلبية متطلبات مختلف أطراف معني.

 

 
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الوحدة النمطية ميزة

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محرك حساب الانبعاثات عوامل الانبعاثات المخصصة إدارة تخفيضات غازات الدفيئة

مبني على بروتوكول غازات الدفيئة

بروتوكول غازات الدفيئة

تعترف علامة "مبني على بروتوكول غازات الدفيئة" بمعايير المحاسبة التي تم تطويرها بما يتوافق مع معايير بروتوكول غازات الدفيئة.
تسهيل الإبلاغ عن غازات الدفيئة
العمليات الحسابية المبسطة

إن توحيد حسابات عوامل انبعاثات الكربون وتوحيد الوحدات والعملات عبر المناطق يعني عالم خالٍ من بيانات جدول بيانات.
زيادة وضوح الرؤية

اعرض انبعاثات الكربون البصمة الكربونية لمجموعتك أو منطقتك أو موقعك الفردي بأكمله وقارن المعلومات التكنولوجية بفترة سابقة أو سنة أساس.
مرونة إعداد التقارير

يسمح التسلسل الهرمي التنظيمي القابل للتخصيص بهيكلة آلاف التدفقات من بيانات النطاقين 1 و2 لتلبية متطلبات إعداد التقارير.
هل أنت مستعد لتحسين حساباتك لانبعاثات غازات الدفيئة؟

ألقِ نظرة عن كثب IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات على حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتتبعها والإبلاغ عنها.

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