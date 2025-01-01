IBM Envizi: Scope 1, 2 GHG Accounting + Reporting يعمل برنامج حساب الكربون على تبسيط العملية بأكملها من خلال محرك حساب انبعاثات قوي مبني على بروتوكول غازات الدفيئة.



استخدام أكثر من 40,000 عامل من عوامل الانبعاثات وخوارزمية اختيار العوامل, تخلصك المعلوماتية من عملية حساب غازات الدفيئة وإعداد بيانات الانبعاثات الخاصة بالممارسات البيئية وحوكمة الشركات وحوكمة الشركات إعداد التقارير مع الوقوف أمام تدقيق المدققين الخارجيين مع ميزة مثل:

خوارزمية اختيار العامل

تتنقل خوارزمية اختيار العوامل المدمجة تلقائيًا عبر قائمة عوامل تمت تصفيتها للوصول إلى تطابق في نوع البيانات ومجموعة العوامل والمنطقة والفترة الزمنية.

الانبعاثات المستندة إلى السوق

تدير Envizi تلقائيًا وتطبق عوامل المزيج المتبقية على استهلاك الكهرباء على الشبكة التي لا تغطيها بالفعل شهادات الطاقة المتجددة.

لوحة المعلومات المخصصة

تسمح لوحة المعلومات المرئية الجذابة بصريًا بإنشاء تقارير أداء انبعاثات مخصصة مصممة لتلبية متطلبات مختلف أطراف معني.